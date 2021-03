Der DVS Schöffenverband Bayern präsentiert die neue Webseite für ehrenamtliche Richter und Schöffen

Der Schöffenverband wurde für die über 10.000 ehrenamtlichen Richter und Schöffen in Bayern gegründet und hat eine neue Webseite mit Infos für Schöffen und ea. Richter und jene, die es werden wollen.

München, 25.März. Über 10.000 ehrenamtliche Richter und Schöffen erfüllen eine wichtige Funktion im bayerischen Justizsystem. Der Landesverband Bayern im Deutschen Verband der Schöffinnen und Schöffen (DVS) unterstützt diese bei ihrer Aufgabe. Er ist zuständig für die Schöffen in Bayern an 73 Amts- und 22 Landgerichten. Mit einer neuen Webseite schoeffen.bayern.de will der Verband noch besser auf die Bedürfnisse seiner Mitglieder eingehen und auch jene informieren, die bei der nächsten Wahl zum Schöffenamt 2024 antreten wollen.

Schöffen sind Personen ohne juristische Ausbildung, die in ihren Gemeinden zu ehrenamtlichen Richtern gewählt wurden. Sie urteilen in Strafprozessen gemeinsam mit den Berufsrichtern. Die Wahl findet alle fünf Jahre statt. Bei der jüngsten Wahl 2019 wurden in Bayern 4619 Personen als Schöffen in die Strafgerichtsbarkeit berufen. Der Einsatz ehrenamtlicher Richter soll zum Vertrauen in die Justiz bei der Bevölkerung beitragen. Wie Berufsrichter sind sie dazu verpflichtet, „nach bestem Wissen und Gewissen ohne Ansehen der Person“ zu urteilen. Die Personen im Schöffenamt sollen die Breite der Bevölkerung widerspiegeln. „Ein Grundwissen über das Justizsystem ist für die Schöffinnen und Schöffen sehr hilfreich. Das vermitteln wir praxisbezogen und stehen den Ehrenamtlichen mit Rat und Tat zur Seite“, so Alexander Bauer, Vorsitzender des Landesverbands Bayern im DVS.

Die neue Webseite www.schoeffen-bayern.de ist ein etwas verspätetes Geschenk zum 30. Geburtstag des Landesverbandes, der seit 1989 besteht. In Vorbereitung zur Schöffen-Neuwahl 2023 ist dort umfangreiches Material publiziert, das Interessenten bei einer Entscheidung für die Kandidatur helfen soll. Für Mitglieder wird außerdem eine Bibliothek aus Videos aufgebaut, mit deren Hilfe sie sich über wichtige Themen wie Strafzumessung, Strafrahmenverschiebung, Täter-Opfer-Ausgleich, Vermögensabschöpfung oder Absprachen informieren können. In Zusammenarbeit mit Bildungsträgern bietet der Landesverband Bayern im DVS außerdem Aus- und Weiterbildungsseminare an. In Pandemiezeiten finden diese digital statt.

Der Landesverband unterstützt die Schöffinnen und Schöffen auch bei entschädigungs-, status- oder arbeitsrechtlichen Fragen in ihrem Ehrenamt. Außerdem ermöglicht er den wichtigen Austausch untereinander – zurzeit auf der Plattform Zoom. Bei einer Verbesserung der epidemiologischen Lage könnten auch wieder persönliche Treffen vor Ort in München, Nürnberg, Würzburg oder Augsburg stattfinden. Vor Corona wurden auch Exkursionen zu einer Justizvollzugsanstalt, dem Kriminalmuseum in München oder dem Hauptzollamt durchgeführt.

Bis zur nächsten Schöffenwahl 2023 ist zwar noch etwas Zeit. Erfahrungsgemäß gibt es im Vorfeld jedoch einen großen Informationsbedarf. Die Aufgaben von Schöffen und die Anforderungen an das Amt sind der breiten Bevölkerung nur wenig bekannt. Der Landesverband plant deshalb, vorab Informationsvorträge in jedem bayrischen Regierungsbezirk zu halten „Wir hoffen, damit auch das Interesse geeigneter Kandidatinnen und Kandidaten zu wecken“, so Bauer. Für Interviews stehen auch die jeweiligen Vorstände und Beauftragten zur Verfügung.

Ansprechpartner:

Alexander Bauer, Landesvorsitzender

Geschäftsstelle der

Deutsche Vereinigung der Schöffinnen und Schöffen

Landesverband Bayern e.V.

Plettstr. 15

81735 München

landesvorsitzender@schoeffen.bayern.de

Tel.: 08994404879

