Der Einfluss des US-Dollars auf das Gold

Immer wieder wird vom Zusammenhang zwischen Gold und dem US-Dollar gesprochen. Eine Betrachtung der Historie hilft da.

Das World Gold Council hat acht Zeiträume in der Vergangenheit unter die Lupe genommen. Dabei kam heraus, dass die Zeit nach einem Dollar-Höchststand gut für den Goldpreis war. Im Durchschnitt ging der US-Dollar etwa 22 Monate zurück, wurde schwächer. Während er also um durchschnittlich 23 Prozent fiel, kletterte Gold um 52 Prozent nach oben. Sieht man genauer hin, so verzeichnete die Rendite beim Edelmetall seit 2017 in diesen Phasen ein Plus von 14 Prozent, während der US-Dollar über sechs Monate um mindestens zehn Prozent fiel. Nun hat sich der US-Dollar in letzter Zeit gut entwickelt, aber im Mai ging es das erste Mal in diesem Jahr nach unten. Sollte es weiter mit dem US-Dollar abwärts gehen, wäre dies ein positives Zeichen für den Goldpreis. Der Rückgang des US-Dollars war unter anderem einer nachlassenden Inflation geschuldet und der damit verbundenen Zinssenkungsfantasie. Damit der US-Dollar und die US-Renditen wieder steigen könnten, wären positive Meldungen aus der Wirtschaft erforderlich. Aber die jüngsten Daten waren schwach, zum Beispiel die Anträge aus der Arbeitslosenunterstützung.

Ein weiterer Punkt, der den US-Dollar schwächen könnte, ist das weltweite Wirtschaftswachstum außerhalb der USA. Denn hier ist eine anhaltende Verbesserung zu sehen – schlecht für den US-Dollar, gut für Gold. Im EU-Land etwa war nach einer monatelangen Durststrecke ein Wachstum im ersten Quartal 2024 von 0,3 Prozent festzustellen. Auch scheinen Rezessionsängste global nachgelassen zu haben. Wie dem auch sei, Tatsache ist, dass der US-Dollar in letzter Zeit, wenn er stark war, den Goldpreis kaum negativ beeinflussen konnte, denn das Interesse an Gold ist nun mal groß. Auch Goldunternehmen, zum Beispiel Royalty-Gesellschaften wie Gold Royalty oder Osisko Gold Royalties sollten im Fokus stehen.

Gold Royalty – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/gold-royalty-corp/ – ist in Nord- und Südamerika aktiv, besitzt Streams und Royalties im Goldbereich.

Osisko Gold Royalties – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/osisko-gold-royalties-ltd/– setzt auf Gold und Kupfer.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Osisko Gold Royalties (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/osisko-gold-royalties-ltd/ -) und Gold Royalty (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/gold-royalty-corp/ -).

