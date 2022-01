Der erste Schritt zu einem glücklicheren und gesünderen Leben

Lust auf positive Veränderung in Deinem Leben?

Du hast den Weg auf meine Seite gefunden. Das kann für D

Hallo, Lust auf positive Veränderung in Deinem Leben?

Du hast den Weg auf meine Seite gefunden. Das kann für Dich eine bedeutende Wende in Deinem Leben bedeuten: Hin zu einem harmonischen, glücklichen und auch gesünderen Leben! Schritt für Schritt begleite ich Dich auf diesem Weg zu mehr Zufriedenheit, Gelassenheit und Ruhe! Mit meiner Methode (Tai-Chi und Qigong) wirst Du neue Energie, Kraft und wieder Vertrauen in Deine Stärken gewinnen.

Insbesondere Übungen und Bewegungen (Tai-Chi und Qigong) helfen dabei, körperliche Blockaden zu lösen. Es entsteht eine neue Balance, eine neue Regulation und damit wird allmählich auch Dein inneres Gleichgewicht wiederhergestellt. So ist alles miteinander verknüpft und hängt zusammen.

Du bist in Deinem Leben oft auf Widerstände gestoßen, fühltest Dich einfach nicht gut und hast vielleicht schon viele Versuche gestartet, mentale Probleme zu lösen, um Besserung zu erfahren, aber nichts hat so richtig geholfen? Mein Konzept richtet sich nicht nur an junge Menschen oder mittlere Altersgruppen, sondern auch an Sie, die „reifere“ Generation, die so oft vergessen wird.

Sie haben ein Leben lang gearbeitet und fühlen sich nicht mehr so leistungsstark und fit wie in früheren Jahren. Das aber muss nicht so bleiben. Auch für Sie bietet meine Methode – wie für alle anderen – viele Verbesserungen!

Durch die Übungen werden allgemein Blockaden gelöst und Beschwerden im Bewegungsapparat gelindert oder ganz aufgelöst. Auch das Herz/Kreislaufsystem profitiert davon, und es entsteht Schritt für Schritt eine bessere Fitness, größere Belastbarkeit und damit eine bessere körperliche und mentale Verfassung, einfach ein positiveres Lebensgefühl. Zuversicht und Ausgeglichenheit sind die Folge. Es lohnt sich!

Ich freue mich auf Dich!

Herzlichst!

Frank Liever

