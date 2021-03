DER GELBE ELEFANT – Ein gelungener Debütroman mit spirituellen Elementen

VIQ MARQUEZ schickt ihre Protagonistin in „DER GELBE ELEFANT“ auf eine Reise zu einem wichtigen Entscheidungspunkt in ihrem Leben.

Tanyas Leben gleicht einer stürmischen Odyssee und wird vielfach von ihrer Vergangenheit überschattet. Es stellen sich ihr immer wieder Fragen wie: Wie viel kann ein Mensch ertragen? Wie schafft es ein Mensch das eigene Leben wieder in positive Bahnen zu lenken? Sich von der schmerzhaften Vergangenheit endgültig zu lösen? Es folgen acht schicksalhafte Ereignisse, die Tanya in ihrem Leben maßgeblich prägten und sie schließlich zu einem finalen Entscheidungspunkt bringen. Sie führen zudem zu ihrer Begegnung mit dem gelben Elefanten und zu einer wichtigen Entscheidung: Wird sie aufgeben oder wird sie wieder aufstehen?

Die Leser werden der Handlung in dem Roman „DER GELBE ELEFANT“ von VIQ MARQUEZ mit Spannung folgen. VIQ MARQUEZ ist der Künstlername für eine deutsche Autorin, die heute in Süddeutschland lebt. Sie begeisterte sich bereits in jungen Jahren für Bücher und widmete sich dem Schreiben von Kurzgeschichten. Diese Leidenschaft begleitete sie über viele Jahre hindurch. Dieses Buch ist ihr gelungener Debütroman und schließt sich thematisch an ihre eigene Suche nach der inneren Mitte an. Als Coach und Trainer widmet sich die Autorin beruflich den zentralen Themen der Bewusstwerdung sowie „Trotzdem JA zum Leben zu sagen“, was auch ihrer persönlichen Lebensphilosophie entspricht.

„DER GELBE ELEFANT" von VIQ MARQUEZ ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-24145-9 zu bestellen.

