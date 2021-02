Der Goldminenstaat Nevada

Besonders im Norden Nevadas dominiert seit Jahrzehnten der Goldbergbau. Die Gesetzgeber in Nevada wollen vielleicht an der Steuerschraube für den Bergbau drehen.

Denn die durch die Pandemie verursachte Haushaltskrise soll gelindert werden, also denkt man in Nevada über das Steuerrecht nach. In Elko regiert der Goldabbau die Wirtschaft. Gerade wird über das Steuersystem debattiert, das – so sagen die einen – den Bergbau zu sehr begünstigt. Die anderen argumentieren, dass Steuererhöhungen im Bereich Bergbau Arbeitsplätze kosten und Nevada beeinträchtigen wird.

Nevada gehört zu den besten Goldproduktionsregionen weltweit. 80 Prozent des in den USA produzierten Goldes kommt aus dem Bundesstaat Nevada, das meiste davon wird in Nordnevada produziert. Und 2020 war ein gutes Jahr für die Goldindustrie, Investitionen in das Edelmetall schossen in die Höhe. In Nevada sind auch die beiden größten Goldunternehmen der Welt vertreten, nämlich Barrick Gold Corp. und Newmont Corp., im Rahmen der Vereinigung Nevada Gold Mines.

Aber auch andere Goldunternehmen, die Beachtung verdienen, sind in Nevada angesiedelt. Zum Beispiel Fiore Gold – https://www.youtube.com/watch?v=dr62FIg1LaQ&feature=youtu.be -. Beim Pan-Projekt wird bereits produziert und in der Nähe gibt es noch das Gold Rock-Projekt von Fiore Gold. Weitere Projekte werden ebenfalls in Nevada, Washington und in Chile verfolgt.

Ob es letztendlich zu einer Steuererhöhung in Nevada im Bergbausektor kommt, bleibt abzuwarten. Jedenfalls befindet man sich als Bergbaugesellschaft in Nevada auf hervorragendem Goldgebiet.

Ausgezeichnete Gebiete für den Goldbergbau gibt es auch in den Nachbarstaaten von Nevada, etwa in Idaho. Dort ist beispielsweise Revival Gold – https://www.youtube.com/watch?v=tXYsvFQ4B1M – aktiv. Dessen Beartrack-Arnett-Gold-Projekt ist die größte ehemals in Idaho produzierende Mine. Und sie beherbergt viele Millionen Unzen Gold.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Fiore Gold (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/fiore-gold-ltd/ -)

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JS Research UG (haftungsbeschränkt)

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Pressekontakt:

JS Research UG (haftungsbeschränkt)

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Neuer Podcast zum Handschreiben startet