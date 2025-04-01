Der Goldpreis – Gewinnmitnahmen, Zinssorgen, Geldpolitik

Staatsverschuldungen ufern aus, gestiegene reale Renditen sind mal höher, mal niedriger.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von U.S. GoldMining Inc. und Southern Cross Gold Consolidated Ltd., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 28.05.2026, 15:30 Uhr Zürich/Berlin

Aktuell bewegt sich der Goldpreis um die 4.400 US-Dollar je Feinunze, eine wichtige Marke. Schnelle Zinslockerungen sind gerade nicht in Sicht, dies macht es dem Goldpreis schwer nach oben zu klettern. Andererseits sind die großen Banken positiv auf längere Sicht gestimmt und Zentralbanken wie beispielsweise China kaufen weiter Gold ein. Stabilisierung der Währung und mehr Unabhängigkeit vom US-Dollar sind die Gründe. Die Fed dürfte sich in einer Zwickmühle befinden. Zinserhöhung würden womöglich die Gefahr einer Finanzkrise nach sich ziehen. Zinssenkungen könnten den US-Dollar weiter schwächen.

Der Trend, dass bei hohen Goldpreisen die Nachfrage im Schmuckbereich nachlässt, ist bekannt. Dagegen ist der Investmentbereich stark. Goldbarren und -münzen sind gefragt. Auch börsengehandelte Gold-ETFs können sich seit mehreren Quartalen über Zuflüsse freuen. Auf der Angebotsseite ist 2026 von einem moderaten Wachstum bei der Minenproduktion auszugehen. Dagegen wirken könnten Produktionsausfälle wegen Dieselknappheit. Das Recycling hat etwas dazugewonnen. Sollte der Konflikt zwischen den USA und dem Iran sich noch länger hinziehen, dann könnten sich Rückkäufe mehren.

Bis Ende des laufenden Jahres sehen viele Analysten und Branchenkenner wieder höhere Goldpreise. Gold als sichere Ergänzung zu risikoreicheren Anlagen ist und bleibt bei Investoren sicher beliebt. Es punktet mit einer langfristigen Wertstabilität, besitzt eine hohe Liquidität und bietet Schutz vor Inflation, auch wenn es kurzfristig Schwankungen gibt. Auch ein paar Goldwerte im Aktiendepot können nicht schaden.

U.S. GoldMining (- https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/us-goldmining-inc/ -) steht für Gold und Kupfer. Die Gesellschaft besitzt in Alaska das aussichtsreiche Whistler-Projekt (zu 100 Prozent), welches große Gold- und Kupferressourcen beherbergt. Das Potenzial auf neue Gold-Kupfer-Porphyr-Lagerstätten dort hat sich bei Bohrungen gezeigt und die vorläufige wirtschaftliche Bewertung für das Whistler-Projekt ist sehr positiv ausgefallen. Mit dem Bohrprogramm 2026 wurde begonnen.

Southern Cross Gold Consolidated (- https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/southern-cross-gold-consolidated-ltd/ -) besitzt in Australien das Sunday Creek-Projekt. Es enthält Gold sowie Antimon. Hervorragende aktuelle Bohrergebnisse, beispielsweise 17,3 Meter mit 22,9 Gramm Gold je Tonne Gestein, deuten auf ein bedeutendes Explorationspotenzial hin. Das Bohrprogramm umfasst 200.000 Meter. Die Stammaktien der Gesellschaft wurden kürzlich in den VanEck Junior Gold Miners ETF und in den FTSE Canada All Cap Index aufgenommen. Die bereits genehmigten Bohrungen für einen Explorationsstollen sollen nun die Bohrarbeiten beschleunigen.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Southern Cross Gold (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/mawson-gold-ltd/ -) und U.S. GoldMining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/us-goldmining-inc/ -).

Weiterführende Infos erhalten Sie in unserem neuen Edelmetallreport unter folgendem Link:

https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2025-04/.

Quellen: Southern Cross Gold, U.S. GoldMining,

https://www.fxstreet.de.com/news/goldpreis-prognose-jetzt-entscheidet-sich-alles-fallt-gold-unter-4500-us-dollar-202605270525;

https://www.gold.de/artikel/goldnachfrage-q1-2026-investments-boomen-schmuck-tiefrot/;

https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2025-04/.

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