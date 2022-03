Gewinnmitnahmen trüben gute Aussichten des Goldpreises nicht

Nahe dem Allzeithoch ging es mit dem Preis des Goldes wieder nach unten, aber dies sind wohl nur Gewinnmitnahmen.

Nachdem sich der Goldpreis im Zuge des Ukraine-Russland-Krieges hervorragend entwickelt hat, sind Gewinnmitnehmen nichts Ungewöhnliches. Sie sollten Anleger nicht abschrecken, sondern im Gegenteil als Einstiegschance genutzt werden. Nun hat die Fed die Geldpolitik gestrafft, dies ist die erste Straffung seit 2018. Der Leitzins wird um 0,25 Prozentpunkte angehoben. Das sollte bereits weitgehend eingepreist sein. Wie viele Zinserhöhungen es in diesem Jahr geben wird, ist noch ungewiss. Experten der niederländischen Bank ABM AMRO beispielsweise rechnen für 2022 mit sieben Zinserhöhungen.

Die Straffungspolitik der Fed beinhaltet Risiken für das Wirtschaftswachstum, dies gilt nach der russischen Invasion umso mehr. Dennoch wird von den meisten von einem weiteren, wenn auch langsameren Wirtschaftswachstum in den USA ausgegangen, so etwa der Chef der Comerica Bank. Fed-Chef Powell will laut eigenen Angaben „vorsichtig“ vorgehen. Sollte der Krieg in der Ukraine weiterhin auf der Marktstimmung lasten, so würde dies dem Gold preislich nach oben in Richtung 2.000 US-Dollar verhelfen. Unterstützung wird der Goldpreis von einem stagflationären Hintergrund erhalten sowie durch das wachsende Risiko einer Hyperinflation in Russland. Auch eine Rezession in Europa sollte ebenso wirken. Wie wichtig Gold ist und welche Vorteile es gegenüber Papiergeld besitzen kann, zeigen auch die Versuche von Ukrainern ihr Geld hier zu tauschen. Denn ukrainisches Geld wird von den Banken, jedenfalls derzeit, nicht in Euro getauscht. Da könnte Gold einfacher zu Geld gemacht werden. Gold und Goldunternehmen stehen daher besonders im Interesse der Anleger.

Daher schadet es nicht sich genauer mit Unternehmen wie beispielsweise Victoria Gold oder Maple Gold Mines zu beschäftigen.

Victoria Gold – https://www.youtube.com/watch?v=EfNmop_SVu0 – besitzt im Yukon die Dublin Gulch-Liegenschaft. Dort liegen die Goldlagerstätten Eagle und Olive, wobei Eagle die jüngste produzierende Goldmine im Yukon ist.

Maple Gold Mines – https://www.youtube.com/watch?v=Vdo9lMP0e4A – ist zusammen mit dem Partner Agnico Eagle auf dem Douay- und dem Joutel-Goldprojekt in Quebec tätig. Rund 3,3 Millionen Unzen Gold (nachgewiesen und wahrscheinlich) befinden sich dort an Reserven.

