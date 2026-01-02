Der Goldpreis und die Volatilität

Die Volatilität des Goldpreises ist gestiegen. Dies schadet aber der Attraktivität des Edelmetalls nicht.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von GoldMining Inc. und Miata Metals Corp., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 02.01.2026, 11:30 Uhr Zürich/Berlin

In 2025 hat die Volatilität beim Goldpreis zugenommen. Doch nun scheint sie sich normalisiert zu haben, das heißt Gold ist nicht volatiler als viele andere Anlageklassen. Wie das World Gold Council aktuell untersucht und festgestellt hat, liegt die Volatilität wieder im Bereich der langfristigen Durchschnittswerte. Damit bleibt es dabei, dass Gold als Beimischung in einem diversifizierten Portfolio für eine Reduzierung des Gesamtrisikos sorgt.

2025 war geprägt von Unsicherheiten. Zölle, das Inflationsgeschehen und geoökonomische Spannungen waren an der Tagesordnung. Diese Unsicherheiten und Risiken haben die Volatilität allgemein befeuert. Infolgedessen haben besonders Aktien an Volatilität zugelegt, dies mit der ersten Ankündigung von Zöllen. Doch auf jetziger Sicht verläuft die Volatilität wieder in den gewohnten durchschnittlichen Bahnen. Beim Gold, so das World Gold Council, liegt die Volatilität des Goldpreises nun deutlich unter dem Niveau, welches in früheren Zeiten mit ähnlich starker Preisentwicklung vorlag.

Insgesamt haben sich dieses Jahr zwar beim Goldpreis kurzzeitige Spitzen gezeigt. Diese haben sich aber immer wieder schnell normalisiert. Gold besitzt somit eine Widerstandsfähigkeit, die für einen Portfolio-Diversifikator positiv ist. Bestehen fünf Prozent des Portfolios in Gold, dann reduziert dies das Gesamtrisiko des Portfolios um knapp fünf Prozent. Dies spricht doch für Goldbeimengungen im Portfolio. Auch die Werte von Goldunternehmen sollten nicht vernachlässigt werden. Denn sie profitieren mit einem Hebel auf steigende Goldpreise und diese sollten wir in 2026 wieder sehen.

GoldMining – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/goldmining-inc/ – verfügt über große Gold- und Kupferprojekte in Nord- und Südamerika, Das zu 100 Prozent unternehmenseigene Projekt Crucero in Peru besitzt neben Gold eine bedeutende Antimon-Mineralisierung.

Miata Metals – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/miata-metals-corp/ – besitzt in Suriname, Südamerika Beteiligungen an zwei aussichtsreichen Goldprojekten (Sela Creek, Nassau) mit der Option auf den Erwerb einer 100-prozentigen Beteiligung. Aktuell beträgt die Beteiligung 70 Prozent. Sela Creek erfreut gerade mit sehr guten Bohrergebnissen.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Miata Metals (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/miata-metals-corp/ -) und GoldMining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/goldmining-inc/ -).

Quelle:

https://www.gold.org/goldhub/gold-focus/2025/12/you-asked-we-answered-golds-appeal-fading-rising-vol.

