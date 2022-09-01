e.driver Professional – BPT Prüfung Code 121

Digitale Vorbereitung auf die BPT-Prüfung (Code 121) in der Schweiz gemäss ARV 2

e.driver Professional ist ein digitales Lernprogramm zur gezielten Vorbereitung auf die BPT-PRÜFUNG (BERUFLICHE PERSONENBEFÖRDERUNG) in der Schweiz. Die BPT-Prüfung wird im Führerausweis als CODE 121 eingetragen und basiert auf der ARV 2 (ARBEITS- UND RUHEZEITVERORDNUNG). Das Programm richtet sich an angehende Taxifahrerinnen und Taxifahrer, die sich strukturiert und prüfungsnah auf diese Prüfung vorbereiten möchten.

Die BPT-Prüfung prüft Kenntnisse zu den gesetzlichen Vorschriften der ARV 2. Dazu gehören unter anderem Regelungen zu Arbeits- und Ruhezeiten, Pausen, Einsatzzeiten, Kontrollmitteln sowie die Pflichten von Fahrerinnen, Fahrern und Unternehmen im berufsmässigen Personentransport.

e.driver Professional arbeitet mit SEHR PRÜFUNGSNAHEN TESTFRAGEN, die laufend auf Basis von Prüfungsrückmeldungen und aktuellen gesetzlichen Vorgaben aktualisiert werden. Ergänzt wird das Fragentraining durch UMFANGREICHES, ILLUSTRIERTES LEKTIONSMATERIAL, das die Inhalte der ARV 2 verständlich erklärt und praxisnah aufbereitet. Dieses didaktische Lernmaterial stellt einen klaren Mehrwert dar, da es das reine Auswendiglernen von Fragen ergänzt und das Verständnis der gesetzlichen Zusammenhänge fördert.

Für die BPT-Prüfung stellt e.driver Professional ÜBER 170 PRÜFUNGSNAHE TESTFRAGEN MIT EXPERTENKOMMENTAREN zur Verfügung. Diese sind gezielt auf die Anforderungen der BPT-Prüfung ausgerichtet und ermöglichen eine effiziente und strukturierte Vorbereitung.

Produktweit umfasst e.driver Professional MEHR ALS 1000 PRÜFUNGSNAHE TESTFRAGEN MIT EXPERTENKOMMENTAREN, die verschiedene Bereiche der Theorieprüfung und Weiterbildung für Berufschauffeure abdecken.

Ein adaptives Lernsystem unterstützt die Lernenden dabei, Wissenslücken gezielt zu erkennen. Schwierige Inhalte werden wiederholt, bis sie sicher beherrscht werden, wodurch eine gezielte und effiziente Prüfungsvorbereitung ermöglicht wird.

ZU DEN ZENTRALEN MERKMALEN VON E.DRIVER PROFESSIONAL FÜR DIE BPT-PRÜFUNG GEHÖREN

über 170 sehr prüfungsnahe Testfragen für die BPT-Prüfung

gezielte Vorbereitung auf die BPT-Prüfung (Code 121)

umfangreiches, illustriertes Lektionsmaterial zur ARV 2

laufende Aktualisierung der Inhalte bei Gesetzesänderungen und Prüfungsfeedback

adaptives Lernsystem zur individuellen Wissensvertiefung

Web- und App-basierter Zugriff für flexibles Lernen

Weitere Informationen zur BPT-Prüfungsvorbereitung (Code 121) mit e.driver Professional finden sich auf der Produktseite.

ÜBER E.DRIVER PROFESSIONAL

e.driver Professional ist ein digitales Lernprogramm zur Vorbereitung auf Theorieprüfungen und Weiterbildungen für Berufschauffeure in der Schweiz. Das Programm bietet sehr prüfungsnahe Lerninhalte, umfangreiches didaktisches Lektionsmaterial und unterstützt die Vorbereitung auf LKW-, Bus-, Taxi-, CZV- und ADR-SDR-Prüfungen.

