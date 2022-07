Der Herbst wird spannend

Eine nachhaltige Gold- und Rohstoff-Hausse ist nur eine Frage der Zeit.

Leicht gestiegene Zinsen, aber noch negative Realrenditen und Inflationsraten von rund acht Prozent sollten für einen interessanten Herbst sorgen. Denn steigende Zinsen und gleichzeitig steigende Rohstoff- und Goldpreise gab es bereits früher, waren eher sogar die Regel. Steigt die Inflation, dann steigen meist die Zinsen und Gold und Rohstoffe profitieren, weil die Zinsen der Inflation eher hinterherhinken. Neben dem Goldpreis besitzen insbesondere Minenunternehmen beste Chancen auf deutlich höhere Kurse. Weil nämlich die Gewinnmarge heute beispielsweise weit über der des Jahres 2000 liegt. Produktionskosten und Goldpreis liegen heute viel weit auseinander. Goldgesellschaften sind daher jetzt günstig zu haben, denn die Bewertung der Minenbetriebe hat mit dieser Entwicklung nicht mitgehalten. Diese Tatsachen veranlassen etwa den Rohstoff-Experten Tobias Tretter (Gründer und CEO von Commodity Capital) aktuell bei den Goldminengesellschaften von einem Verdreifachungspotenzial zu sprechen.

Besonders wichtig, so der Rohstoff-Experte, sei das Management eines Unternehmens sowie die ESG-Gesichtspunkte (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung), welche an Bedeutung zugenommen haben. Haben ESG-Richtlinien einen hohen Stellenwert, dann profitieren die Minen mittel- bis langfristig von mehr Rentabilität. Ein Projekt kann noch so gut sein, aber wenn das Management nicht über Erfahrung und Weitsicht verfügt, kann der Erfolg trotzdem ausbleiben, deshalb ein Blick auf Caledonia Mining und OceanaGold, zwei erfolgreiche Produzenten.

Caledonia Mining – https://www.youtube.com/watch?v=DrGSs_uLZwo – ist auf dem besten Weg das Produktionsziel für 2022 von 73.000 bis 80.000 Unzen Gold zu erreichen, dies in der Blanket-Mine in Simbabwe. Vierteljährlich zahlt das Unternehmen Dividende.

OceanaGold – https://www.youtube.com/watch?v=I_rtE6KD4t8 – besitzt unter anderem Projekte auf den Philippinen, in Neuseeland und eine Goldmine in den USA. Auf ökologische und soziale Leistungen wird besonderer Wert gelegt.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Caledonia Mining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/caledonia-mining-corp/ -) und OceanaGold (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/oceanagold-corp/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JS Research UG (haftungsbeschränkt)

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

