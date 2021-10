Der Hettenbach und das Tal der Wertach bei Augsburg – Band 4 der regional-historischen Buchreihe

Nikolaus Fendt setzt mit „Der Hettenbach und das Tal der Wertach bei Augsburg – Band 4“ seine informative Reihe rund um die Region um den Hettenbach fort.

Ausgehend von der Naturgeschichte des Hettenbach wird in dieser mehrteiligen Buchreihe seine Stellung als Grenze zwischen der freien Reichsstadt Augsburg und den benachbarten Herrschaften sowie seine Bedeutung bei der Eingliederung von Ostschwaben und Augsburg ins Königreich Bayern beschrieben. Mit Korrektion der Wertach um 1850 wurden die Wertachniederungen kultivierbar und es entstanden ganze Stadtteile. Um 1870 wurde die Wasserkraft des Hettenbach nutzbar gemacht und die Streitigkeiten der Wassernutzer, sowohl des Hettenbach, als mit diesem um das Wertachwasser konkurrierendem Senkelbach werden auf Grundlage von Behördenakten beschrieben. Als Folge der Begradigung entstanden in der Wertach erhebliche Erosionsschäden. Da in der Wertachniederung die Betriebe und Einrichtungen angesiedelt wurden, die an anderer Stelle unerwünscht waren, werden diese beschrieben und ausgeführt, was der Wertach in Hinblick auf Veränderung und Verschmutzung in den letzten 200 Jahren angetan wurde.

Band 4 der Reihe „Der Hettenbach und das Tal der Wertach bei Augsburg“ von Nikolaus Fendt beschreibt die sonstigen Gewässer im Wertachtal und die dort angesiedelten Einrichtungen wie den Großen Exerzierplatz, den Wasenmeister, die Abwasser- und Müllentsorgung, die Augsburger Localbahn und das Fischerholz.

Der Autor Nikolaus Fendt, der am Hettenbach aufwuchs, begann nach dem Besuch der Volksschule eine kaufmännische Lehre als Großhandelskaufmann. Seit 1973 war er Angestellter bei der Stadtverwaltung Augsburg in verschiedenen Sachgebieten, zuletzt zwei Jahrzehnte im Liegenschaftsamt und dort für Liegenschaftsverwaltung, allgemeine Grundbuchangelegenheiten und Grundvermögen zuständig. Im Jahr 2012 trat er in den Vorruhestand ein.

„Der Hettenbach und das Tal der Wertach bei Augsburg – Band 4“ von Nikolaus Fendt ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-23587-8 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

