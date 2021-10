Zurück zu Deinem Seelenfrieden – Spirituelle Lebenshilfe

Anna Maria Kastl zeigt in „Zurück zu Deinem Seelenfrieden“ Wege, auf denen die Leser zu ihrem Seelenfrieden (zurück)finden können.

Nach Seelenfrieden sehnen sich viele Menschen und nur wenige haben vollkommenen Seelenfrieden je erfahren, weil im Leben für viele Menschen alles immer hektisch und stressig abläuft. Viele Menschen setzen das Glück und Wohl anderer Menschen als ihre Priorität und vergessen dabei oft sich selbst. Was sie dabei vergessen: Wer ausgebrannt und nicht zufrieden ist, der kann auch anderen Menschen nicht viel helfen. Deswegen ist es wichtig, dass man sich seinem eigenen Seelenfrieden widmet – und genau damit will dieses neue Buch auf sanfte Weise helfen. Die Autorin zeigt den Lesern einige Wege auf, wie sie ihren Seelenfrieden am schnellsten und doch mit Leichtigkeit und ohne Druck, ganz mit Ruhe erreichen können. Wie wichtig der Seelenfrieden ist, spüren Menschen vor allem dann, wenn er ihnen abhanden gekommen ist.

Wer sich diesen Seelenfrieden zurückholen, oder gar zum ersten Mal erfahren will, der sollte mit „Zurück zu Deinem Seelenfrieden“ von Anna Maria Kastl arbeiten. Die Autorin, die auch psychologische Beratungen, Sexualtherapie, Vorträge, Seminare und Ausbildungen anbietet, hat via tredition bereits eine Vielzahl anderer Titel, die den Lesern in ihrem Leben helfen sollen, veröffentlicht, wie z.B. „Das Orakel deiner Seele“, „Der Weg der kalten Herzen“ und „Leben und Lieben in einer neuen Zeit“.

„Zurück zu Deinem Seelenfrieden“ von Anna Maria Kastl ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-39818-4 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus.

