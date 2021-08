Fange an zu leben. Hier. Heute. Jetzt. – Spirituelle Lebenshilfe

Petra Alexandra Jäggi will die Leser mit „Fange an zu leben. Hier. Heute. Jetzt.“ dazu ermutigen, in ihrem Leben nach mehr Freude zu suchen.

Die Autorin will, dass die Leser damit aufhören, ihr Leben von anderen Menschen, d.h. von „außen“, bestimmen zu lassen. Ihr Buch lädt sie dazu ein, in sich gehen, der eigenen Wahrheit zu folgen und den Bauplan ihres Lebens zu entdecken. Es soll den Lesern zeigen, wann man „ja“ und wann man ein klares „nein“ aussprechen sollte – und dass „nein“ kein Tabuwort ist. Die Leser lernen, dass es wichtig ist, sich auf die eigenen Werte zu konzentrieren, damit sie am Ende ihres Leben stolz und dankbar darauf, was sie getan und erlebt haben, sein können. Die Autorin lädt sie auf eine Reise in den jetzigen Moment ein, damit sie ihre wahre Bestimmung gestalten können. Das Resultat ist ein erfülltes, glückliches und reiches Leben, dass sich die Leser selbst gewählt haben. Laut der Autorin ist immerhin der menschliche Wille sowohl das größte Geschenk als auch die größte Herausforderung im Leben eines Menschen.

Das Buch „Fange an zu leben. Hier. Heute. Jetzt.“ von Petra Alexandra Jäggi beantwortet u.a. Fragen wie: „Welche Entscheidung soll ich treffen?“, „Welche Werte bestimmen mein Handlungen und wo lasse ich sie fallen?“ und „Wo verliere ich wertvolle Zeit?“. Die Leser lernen, wie sie sich von Umständen, die sie nieder drücken wollen, befreien. Sie erfahren mehr über die unendlich viele Ressourcen und Talente, die jeder Mensch in sich trägt, aber oft nicht verwendet. Es ist die Art Buch, welches die Leser inspiriert und ihnen dabei hilft in der Zukunft bessere Entscheidungen für das eigene Leben zu treffen.

„Fange an zu leben. Hier. Heute. Jetzt." von Petra Alexandra Jäggi ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-34533-1 zu bestellen.

