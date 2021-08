Notizen – Streifzüge durch ein Leben und die Geistesgeschichte

Herbert Tiefenbacher verbindet in „Notizen“ Gesellschaftskritik mit interessanten Einblicken in Literatur und Wissenschaft.

In diesem neuen Buch geht es im weitesten Sinn um die Frage nach den Bedingungen wahren Menschseins, um die Frage nach der Stellung des Menschen in der Welt, letztlich auch um die Frage nach der Existenz bzw. nach möglichen Existenzweisen Gottes. Dazu werden von dem Autor bedeutende Philosophen, Schriftsteller und Wissenschaftler der Menschheitsgeschichte zitiert im Wechsel mit Texten über Erfahrungen, Erinnerungen und Gedanken aus seinem eigenen Leben. Das Spektrum reicht dabei von poetischen Texten bis zu solchen mit harter, aber treffender Gesellschaftskritik, von den Vorsokratikern bis zur Quantenphysik, von der Dichtung über Musik bis zu den Darstellenden und Bildenden Künsten. Das Buch liefert den Lesern auch Denkanstöße, um sich mit den häufig nur angetönten Themen, den erwähnten Schriftstellern und Wissenschaftlern intensiver auseinanderzusetzen

Wer sich für die Geistesgeschichte interessiert, der wird das Buch „Notizen – Streifzüge durch ein Leben und die Geistesgeschichte“ von Herbert Tiefenbacher mit viel Interesse lesen und die Inhalte anregend finden. Der im Jahr 1939 geborene Autor lebt abwechslungsweise in der Schweiz und in Österreich. Er promovierte an der Universität Basel im Fach Germanistik, daneben weiterführende Studien in Geschichte und Philosophie. Während seiner langjährigen beruflichen Tätigkeit im Bereich Marketing hatte er Gelegenheit, einen Großteil der Länder der Welt kennenzulernen und zu sehen, wie die Menschheit in unterschiedlichen Kulturen funktioniert.

„Notizen – Streifzüge durch ein Leben und die Geistesgeschichte" von Herbert Tiefenbacher ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-23962-3 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages.

