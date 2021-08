MORO – Dystopischer Zukunftsroman

Maxi Maggas Protagonistin entkommt in „MORO“ der Sklaverei, nur um sich vielen anderen, oft lebensbedrohlichen Herausforderungen gegenüber zu sehen.

Im 25. Jahrhundert ist die Gesellschaft in einem brutalen Kastensystem organisiert, in dem die unterste Kaste ein recht- und besitzloses Elendsdasein fristet, aus dem es scheinbar nur den Ausweg gibt: sich selbst in die Sklaverei zu verkaufen. Doch wer dem sadistischen Sklavenhalter entkommt, ist noch lange nicht in Sicherheit. Das muss auch Moro erfahren, der sich einst selbst in die Sklaverei verkaufte. Er ist nun zwar vogelfrei, aber mit einem Halsring, der nicht zu entfernen ist, gekennzeichnet. Er kämpft um das nackte Überleben in einer Welt, die immer wieder versucht, ihn zu erniedrigen. Wird er seine junge Frau und seinen Sohn wiederfinden, die er damals verließ, um sie zu retten? Welchen Preis muss er bezahlen, um sein Ziel zu erreichen?

Wer gerne mehr über die Vorgeschichte des Romans „MORO“ von Maxi Magga erfahren möchte, der sollte auch das Buch „Der Abgerichtete“ lesen, denn in diesem Band erfahren die Leser, wie Moro in die Sklaverei gelangt ist. Er erlebt in dieser Zeit die tiefsten Erniedrigungen, denen er jahrelang seinen Kampf um die eigene Integrität und Menschlichkeit entgegensetzt. Die beiden Romane können unabhängig voneinander gelesen werden und sind zum Verständnis der anderen Geschichte nicht notwendig, aber erschaffen beim Leser mehr Verständnis für den Protagonisten der Geschichte und die Welt, in der er leben muss.

„MORO" von Maxi Magga ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-36026-6 zu bestellen.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

