Gesangsschule des 21. Jahrhunderts – Band I – Stimmübungen und mehr zum Singenlernen

Uta Christina Georg und Christine Tabea Handke „Gesangsschule des 21. Jahrhunderts – Band I“

Im ersten Band der neuen Reihe „Gesangsschule des 21. Jahrhunderts“ decken die Autorinnen Klassik und Pop ab. Die Reihe richtet sich an alle, die zwar singen möchten, es aber noch nicht so richtig können oder denen das Singen aufgrund einer falschen Technik einen schmerzenden Hals bereitet. Die Grundlagen der Stimmbildung sind für alle Arten des Gesangs erstmal mehr oder weniger gleich, egal ob man gerne klassisch (Lied, Oper, Konzert, Operette) oder nicht klassisch (Jazz, Chanson, Pop, Soul, Funk, Rock oder Musical) singen möchte. Deswegen eignen sich die Stimmübungen in diesem Band für alle Sänger. Bei den Übungsstücken gibt es allerdings des Öfteren mehrere Versionen in verschiedenen Stilistiken. Die Autorinnen empfehlen jedoch, dass man auf einen professionellen Gesangslehrer nicht verzichten sollte und die Arbeit mit diesem Buch am Besten parallel dazu ausgeführt wird, denn ein Buch kann die Stimme des Sängers nicht bewerten.

Ab August 2021 können die Leser des Buchs „Gesangsschule des 21. Jahrhunderts – Band I“ von Uta Christina Georg und Christine Tabea Handke auch Gratis Audio-Material auf YouTube finden, die den Inhalt perfekt ergänzen. Diese Schule eignet sich sowohl für angehende Klassikstudierende als auch für zukünftige Popstars, die sich mit ihrer Stimme auseinander setzen möchten, um ihr Potential voll auszuschöpfen, ohne dabei den Hals (oder die Ohren der Zuhörer) schmerzen zu lassen. Die Leser lernen u.a. mehr über die Ebenen der Gesangsstimme und die Ebenen der Gesangsstimme.

„Gesangsschule des 21. Jahrhunderts – Band I“ von Uta Christina Georg und Christine Tabea Handke ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-28091-5 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

