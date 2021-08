Astrologie als Wegweiser in Deine persönliche Freiheit – Die Persönlichkeitsanalyse mit Geburtsbildern

Sabine M. I. Henning fasst in „Astrologie als Wegweiser in Deine persönliche Freiheit“ ihre Erkenntnisse aus der Astrologie anschaulich und strukturiert zusammen.

Das Hauptanliegen dieses Buches ist es, den Lesern aufzuzeigen, inwieweit es möglich ist, ein Geburtsbild zu erkennen und zu deuten. Dabei lag der Schwerpunkt darauf, wie man die gewonnenen Erkenntnisse über sich selbst im Leben am besten nutzen und umsetzen kann. Die Autorin selbst ist nach einigen Jahren, in denen sie sich mit der Astrologie beschäftigt hat, zu der Meinung gelangt, dass diese dabei hilft, ein Leben in Freiheit und Selbstbestimmung leben zu können. In ihrem Buch will sie den Lesern nun zeigen, wie und warum dies so ist. Die Autorin hofft, dass alle, die das Buch in die Hand nehmen, viel Vergnügen beim Lesen haben, aber dabei auch ganz eigene Erfahrungen und Eingebungen sammeln. Es beginnt mit einer Einführung in die Astrologie und wie das alles überhaupt angefangen hat. Dazu reisen die Leser mit der Autorin ziemlich weit in die Vergangenheit zurück.

Die Leser lernen in „Astrologie als Wegweiser in Deine persönliche Freiheit“ von Sabine M. I. Henning daraufhin, was es auf den ersten Blick mit ihrem eigenen Geburtsbild auf sich hat, und was die Gestirne und Tierkreisqualitäten damit zu tun haben. Die Autorin stellt die 12 Archetypen des Tierkreises vor und erklärt den Lesern, wie sie ihr Geburtsdatum verwenden können, um zu erfahren, was in ihrem Leben so auf sie zukommen wird. Dafür lernen die Leser mehr über Konstellationen und Himmelskörper, die neben der Sonne, dem Mond und den Planeten des Sonnensystems auch noch einen Einfluss auf das Horoskop haben. Das Buch ist eine tolle Lektüre für alle, die an Astrologie glauben, aber wissen, dass mehr dahinter steckt, als die unsinnigen Horoskope in Tages- und Wochenzeitungen.

„Astrologie als Wegweiser in Deine persönliche Freiheit" von Sabine M. I. Henning ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-35902-4 zu bestellen.

