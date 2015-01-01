Der JIMMY M9 Pro schafft die ultimative Wasserbar für Zuhause während des Amazon Prime Day und Fußballfiebers

Optimieren Sie Ihr Sommer-Gastgebererlebnis

Mit dem Beginn des Junis steigt die Vorfreude in ganz Europa gleich auf mehreren Ebenen. Verbraucher bereiten sich auf die mit Spannung erwarteten Amazon Prime Day-Angebote vor, während das Fußballfieber im Zuge des diesjährigen größten internationalen Fußballturniers weiterhin die Gespräche dominiert. Von Deutschland und Italien bis nach Frankreich und Spanien verwandeln sich Wohnräume in ganz Europa in soziale Treffpunkte für Fußballabende, Terrassenpartys und Familienfeiern.

Ob beim Mitfiebern im nervenaufreibenden Elfmeterschießen oder beim gemeinsamen Fußballabend mit Freunden – eines wird immer deutlicher: Hochwertige Trinkwasserlösungen sind heute ein essenzieller Bestandteil moderner Gastfreundschaft. Eisgekühltes Sprudelwasser, gereinigtes Eis, erfrischende Sommergetränke und sofort verfügbares Heißwasser sind längst kein Luxus mehr – sie gehören zum gehobenen Home-Entertainment dazu.

Genau hier definiert JIMMY eine neue Kategorie der Premium-Wasseraufbereitung: die Wasserbar für Zuhause.

Der JIMMY Matrix M9 Pro intelligente Tisch-Umkehrosmose-Wasseraufbereiter geht weit über herkömmliche Wasserfilter hinaus. Durch die Kombination aus Tisch-Umkehrosmose-Wasseraufbereiter, Umkehrosmose-Wasserfilter, intelligentem Wasseraufbereiter und modularer Erweiterungstechnologie schafft der M9 Pro ein vollständig integriertes Wasser-Ökosystem für moderne Premium-Haushalte.

Der Aufstieg der Wasserbar für Zuhause in Europa

Europäische Verbraucher legen zunehmend Wert auf Gesundheit, Komfort, Nachhaltigkeit und hochwertige Lifestyle-Erlebnisse zu Hause. Statt auf Flaschenwasser, separate Wassersprudler, Wasserkocher und Eiswürfelmaschinen zu setzen, suchen immer mehr Haushalte nach Komplettlösungen, die Platz sparen und den Alltag verbessern.

Der JIMMY M9 Pro begegnet diesem Trend mit seinem branchenweit ersten AquaLink-Modulsystem und verwandelt den klassischen Wasserfilter in eine echte Wasserbar für Zuhause.

Schluss mit dem Schleppen schwerer Wasserkisten aus dem Supermarkt und überfüllten Küchenarbeitsflächen. Dank des innovativen AquaLink-Modulsystems ersetzt der M9 Pro Wasserkocher, eigenständigen Wassersprudler und Flaschenwasser in einem eleganten Gerät – ganz ohne Wasseranschluss.

Im Kern liefert der M9 Pro gereinigtes Wasser, sofortiges Heißwasser und individuell einstellbare Temperaturen. Seine wahre Innovation liegt jedoch in der modularen Erweiterbarkeit. Über AquaLink können Nutzer zusätzliche Lifestyle-Module nahtlos verbinden und so eine vollständige Wasserbar für Zuhause aufbauen, die perfekt zu saisonalen Bedürfnissen und persönlichen Vorlieben passt.

Dieses modulare Konzept hebt die Wasseraufbereitung auf ein neues Level und verwandelt alltägliches Trinken in ein Premium-Getränkeerlebnis.

Matrix I9 und Matrix S9: Erweiterung der Wasserbar für Zuhause

Was den M9 Pro wirklich einzigartig macht, ist seine Erweiterbarkeit zur kompletten Getränkestation.

Der Matrix I9 Eiswürfelbereiter & Eiscrusher ist JIMMYs spezielles Eis- und Kühlmodul für das AquaLink-Ökosystem. Er produziert kristallklare Eiswürfel und feines Crushed Ice – vollständig aus gereinigtem Umkehrosmose-Wasser. Im Gegensatz zu Kühlschrank-Eis, das häufig Gerüche und Verunreinigungen aufnimmt, liefert der I9 sauberes, frisches Eis – ideal für Cocktails, Eiskaffee, Limonade und Sommergetränke.

Bei Fußballabenden oder Terrassenpartys sorgt der I9 dafür, dass jederzeit Premium-Eis zur Verfügung steht.

Der Matrix S9 Kalt-Sprudelwasserbereiter erweitert das System um eine weitere Lifestyle-Dimension. Als JIMMYs Sprudelwasser-Modul ermöglicht er frisches Sprudelwasser bei idealen 10-15 °C. Das effiziente und umweltfreundliche CO?-System erlaubt volle Kontrolle über Kohlensäuregehalt und Geschmack. Kompatibel mit handelsüblichen CO?-Zylindern mit Schraubanschluss, die in lokalen Supermärkten erhältlich sind.

Gemeinsam schaffen M9 Pro, I9 und S9 eine vollständig modulare Wasserbar für Zuhause, die Folgendes bereitstellt:

– Gereinigtes stilles Wasser

– Heißwasser

– Gekühltes Wasser

– Eiswürfel

– Crushed Ice (zerkleinertes Eis)

– Sprudelwasser

So wird Wassertrinken von einer täglichen Notwendigkeit zu einem Premium-Lifestyle-Erlebnis.

Fortschrittliche Filtration für moderne Gesundheitsanforderungen

Wasserqualität bleibt in ganz Europa ein zentrales Thema. Veraltete Leitungsnetze, Mikroplastik, Schwermetalle und neue Schadstoffe wie PFAS erhöhen die Nachfrage nach leistungsstarken Filtersystemen.

PFAS (Per- und Polyfluoralkylsubstanzen), auch bekannt als „ewige Chemikalien“, gehören zu den meistdiskutierten Wasserproblemen Europas. Sie kommen häufig in industriellen Materialien, Antihaftbeschichtungen und Lebensmittelverpackungen vor und verbleiben aufgrund ihrer hohen Stabilität über Jahre im Wasserkreislauf. Langfristige Belastung steht zunehmend im Verdacht, das Immunsystem und das allgemeine Wohlbefinden zu beeinträchtigen.

Der JIMMY M9 Pro begegnet diesen Herausforderungen mit seinem fortschrittlichen 7-stufigen Umkehrosmose-Filtersystem, das entwickelt wurde zur Reduktion von:

– Schwermetallen

– Mikroplastik

– Chlorrückständen

– Hartwasser-Mineralien

– PFAS-Verunreinigungen

Die hochpräzise Umkehrosmose-Membran filtert Partikel bis zu 0,0001 mm und liefert außergewöhnlich reines Trinkwasser. Gleichzeitig sorgt die Remineralisierung für besseren Geschmack.

Besonders vertrauenswürdig macht den M9 Pro sein umfassendes Zertifizierungsportfolio:

– NSF-Zertifizierung

– SGS-Laborprüfung

– FDA-Zertifizierung für lebensmitteltaugliche Materialien

– CE-Zertifizierung

Diese mehrschichtige Validierung gibt europäischen Verbrauchern höchste Sicherheit hinsichtlich Qualität, Sicherheit und Filterleistung.

Suchanfragen nach PFAS-Wasserfilter, Umkehrosmoseanlage für Trinkwasser, Osmose-Wasserfilter für Trinkwasser und Wasserfiltersystem steigen europaweit stark an. Der M9 Pro positioniert sich damit an der Spitze der nächsten Generation intelligenter Trinkwasserlösungen.

Neben der physischen Reduktion von über 99,99 % relevanter Verunreinigungen wie PFAS, Blei und Bakterien spart das System pro Filterlebenszyklus bis zu 7.000 Plastikflaschen – perfekt für Europas nachhaltigen, plastikarmen Lebensstil.

Entwickelt für Fußballabende, Sommerpartys und täglichen Luxus

Der Juni markiert Europas Hochsaison für soziale Aktivitäten. BBQs im Freien, Rooftop-Dinner, Fußballabende und Wochenendtreffen verlangen nach besseren Getränkeerlebnissen.

Die 3-Sekunden-Soforterhitzung des M9 Pro und seine 7 präzisen Temperaturstufen machen ihn ideal für Kaffee, Tee und Babynahrung. In Kombination mit Sprudel- und Eis-Modulen passt sich das System jeder Situation mühelos an.

Ob eisgekühltes Sprudelwasser in der Halbzeitpause, Cocktails für Freunde oder Espresso am nächsten Morgen – der JIMMY M9 Pro definiert moderne Wassersysteme neu.

Prime Day: Die perfekte Gelegenheit für smarteres Wohnen

Mit dem nahenden Amazon Prime Day 2026 suchen europäische Verbraucher aktiv nach Smart-Home-Upgrades, die Gesundheit, Komfort und langfristigen Mehrwert vereinen.

Der JIMMY M9 Pro bietet genau das: einen Premium-Wasseraufbereiter für die Arbeitsplatte, der sich zu einer vollständigen modularen Wasserbar für Zuhause entwickelt, den Verbrauch von Flaschenwasser reduziert, Plastikmüll senkt und die Kücheneffizienz maximiert.

Kaufen Sie den JIMMY M9 Pro im offiziellen Online-Shop und nutzen Sie den exklusiven Rabattcode JIMMSN60, um den Endpreis von 339 EUR zu erhalten. Dieses Angebot gilt bis zum 31. Juli 2026.

Kauflink: JIMMY Offizieller Shop – M9 Pro Angebot – https://jimmy.eu/discount/JIMMSN60?redirect=%2Fproducts%2Fmatrix-m9-pro-countertop-reverse-osmosis-water-purifier%3Fvariant%3D52148592443703

Während des Amazon Prime Day 2026 (23.06.-26.06.) erhalten Sie das JIMMY M9 Pro + S9 Paket auf Amazon für nur 535,49 EUR.

Kauflink: Amazon – M9 Pro + S9 Paketangebot – https://www.amazon.de/dp/B0GXWJMBN1?maas=maas_adg_444A9543AC6A2B25B447CFD70A7A3468_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas&m=A1UUYGTGLOQBB0

In diesem Sommer – zwischen Fußballfieber, sozialen Events und attraktiven Shopping-Angeboten – lädt JIMMY Verbraucher dazu ein, ihre Trinkgewohnheiten auf ein neues Level zu heben.

Die Zukunft des Trinkwassers dreht sich nicht mehr nur um Filtration – sondern um Erlebnis.

Und mit dem JIMMY M9 Pro kann jedes Zuhause seine eigene Wasserbar für Zuhause genießen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JIMMY

Frau JIMMY PR Team

Rue Edward Steichen 14

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Über JIMMY:

JIMMY ist eine technologiegetriebene Haushaltsgerätemarke, die sich auf intelligente Reinigungslösungen spezialisiert hat. Unterstützt von KingClean Electric Co., Ltd. nutzt das Unternehmen starke Forschungs- und Entwicklungskompetenzen sowie Fertigungskapazitäten, um intelligente Produkte zu liefern, die auf die Bedürfnisse von Verbrauchern weltweit zugeschnitten sind – geleitet von der Philosophie „Technologie schafft Lebensqualität.“ Heute ist JIMMY in über 50 Ländern tätig und verbessert das Leben von Millionen von Haushalten weltweit.

Pressekontakt:

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