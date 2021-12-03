Willkommen im deutschen Sommer: Der JIMMY M9 Pro definiert das saisonale Trinkwassererlebnis neu

Mit modularer Innovation und fortschrittlicher RO-Filtrationstechnologie

Das exklusive Bundle aus M9 Pro + S9 Wassersprudler ist derzeit außerdem mit einem speziellen Amazon-Rabatt erhältlich.

Mit dem Beginn des Monats Mai steigen die Temperaturen in ganz Deutschland deutlich an, und die Nachfrage nach erfrischendem sowie gesundem Trinkwasser wächst rapide. Für viele Haushalte bleibt es jedoch eine Herausforderung, im Sommer wirklich reines, gekühltes und geschmacklich hochwertiges Wasser zu genießen. Veraltete städtische Rohrleitungssysteme, mögliche Schwermetallbelastungen durch höhere Temperaturen sowie Deutschlands langjähriges Problem mit hartem Wasser beeinflussen weiterhin Wasserqualität und Geschmack.

Um diesen wachsenden Herausforderungen zu begegnen, hat JIMMY den Matrix M9 Pro Smart Countertop RO Water Purifier auf dem deutschen Markt eingeführt “ eine innovative Wasserlösung der nächsten Generation, die speziell für moderne europäische Lebensstile entwickelt wurde. Durch die Kombination aus Smart-Water-Purifier-Technologie, Countertop-RO-Wasserfilter, Home-Water-Station und modularem Wassersystem bietet der M9 Pro gereinigtes Wasser, sofortige Erhitzung, individuell anpassbare Trinklösungen sowie erweiterbare Lifestyle-Funktionen innerhalb einer einzigen Premium-Desktop-Plattform.

Deutschlands saisonale Wasserprobleme gezielt lösen

In den wärmeren Monaten werden Schwankungen der Wasserqualität aufgrund temperaturanfälliger kommunaler Rohrleitungssysteme zunehmend spürbar. In vielen Regionen Deutschlands führen hohe Konzentrationen von Kalzium und Magnesium “ allgemein als „Kalk“ bekannt “ zu hartem Wasser, das den Geschmack beeinträchtigt und gleichzeitig Kalkablagerungen in Kaffeemaschinen, Wasserkochern und Küchengeräten beschleunigt.

Der JIMMY M9 Pro begegnet diesen Herausforderungen mit seinem fortschrittlichen siebenstufigen Umkehrosmose-Filtrations- und Remineralisierungssystem. Entwickelt für moderne europäische Haushalte reduziert das System effektiv Schwermetalle, Mikroplastik, Chlorrückstände und Mineralien aus hartem Wasser, während gleichzeitig wichtige Mineralstoffe wieder hinzugefügt werden, um den Geschmack zu verbessern.

Dadurch genießen Verbraucher gesünderes, weicheres und frischeres Trinkwasser und schützen gleichzeitig ihre wertvollen Haushaltsgeräte vor Kalkschäden.

Mit dem zunehmenden europäischen Interesse an gesundem Trinkwasser, mikroplastikfreiem Wasser, Wasserfiltersystemen und Umkehrosmose-Wasserfiltern erfüllt der M9 Pro gezielt die steigenden Erwartungen gesundheitsbewusster Verbraucher, die nach sichereren und hochwertigeren Trinkwasserlösungen suchen.

Die Wissenschaft hinter besserem Sprudelwasser und sommerlicher Erfrischung

Deutschland gehört weiterhin zu den weltweit größten Märkten für Sprudelwasser, wobei Verbraucher besonderen Wert auf Kohlensäurequalität und Trinkkomfort legen. Wissenschaftliche Studien zeigen, dass sich Kohlendioxid in kaltem, gereinigtem Wasser deutlich besser löst und dadurch feinere sowie länger anhaltende Perlen entstehen.

Als Kernstück des innovativen AquaLink-Modulsystems von JIMMY lässt sich der M9 Pro nahtlos mit dem Matrix S9 Cold Sparkling Water Maker verbinden. Dadurch können Verbraucher Sprudelgetränke in Café-Qualität direkt zu Hause herstellen. In Kombination mit gereinigtem RO-Wasser und optimal niedriger Temperatur verbessert dieses modulare System die Kohlensäurebindung erheblich und erzeugt eine weichere, frischere und spritzigere Textur als gewöhnliches Leitungswasser.

Für sommerliche Terrassenabende, Gartenpartys und Outdoor-Dinner entsteht so ein hochwertiges hausgemachtes Sprudelwasser-Erlebnis, das Komfort, Gesundheit und Nachhaltigkeit miteinander verbindet.

Gleichzeitig unterstützt der M9 Pro auch die Integration des Matrix I9 Ice Maker & Crusher Moduls, das kristallklare Eiswürfel und Crushed Ice vollständig aus gereinigtem RO-Wasser produziert “ ideal für Kaltgetränke, Cocktails, Eiskaffee und sommerliche Erfrischungen.

Da Suchbegriffe wie „Sprudelwassersprudler“, „Home Soda System“, „Eiswürfelmaschine“ und „gekühltes gefiltertes Wasser“ europaweit immer beliebter werden, positioniert sich der JIMMY M9 Pro als zentrales Herzstück moderner Premium-Home-Water-Bars.

Nachhaltiger Komfort für moderne deutsche Haushalte

Neben Wasserqualität gewinnen Komfort und Nachhaltigkeit für europäische Verbraucher zunehmend an Bedeutung. Der Kauf und Transport schwerer Wasserkisten im Sommer ist nicht nur körperlich belastend, sondern trägt auch erheblich zu Plastikmüll und unnötigen CO?-Emissionen bei.

Der JIMMY M9 Pro verfügt über ein vollständig installationsfreies Countertop-Design, das Nutzern sofortigen Zugang zu gereinigtem Wasser ohne aufwendige Rohrleitungsanpassungen ermöglicht. Sein flexibles Plug-and-Play-System eignet sich ideal für Wohnungen, Mietobjekte, Büros und moderne urbane Haushalte.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Wasserfiltern verwandelt der M9 Pro die tägliche Flüssigkeitsversorgung durch sein branchenweit erstes AquaLink-Modulsystem in ein vollständiges Lifestyle-Erlebnis. Verbraucher können ihr Home-Water-Ökosystem flexibel erweitern, indem sie je nach Jahreszeit und persönlichen Vorlieben Sprudelwasser- oder Eisbereitungs-Module hinzufügen.

Das System verfügt außerdem über einen Wassertank mit großem Fassungsvermögen, intelligentes Echtzeit-TDS-Monitoring, UV-C-Sterilisationstechnologie sowie eine sofortige 3-Sekunden-Erhitzung mit sieben präzisen Temperaturstufen “ ideal für gekühlte Sommergetränke ebenso wie für Tee, Kaffee oder die Zubereitung von Babynahrung.

Dieses durchdachte modulare Design reduziert die Abhängigkeit von Einweg-PET-Flaschen erheblich und optimiert gleichzeitig Energieeffizienz sowie die Organisation der Küchenarbeitsfläche “ perfekt abgestimmt auf die steigende europäische Nachfrage nach umweltfreundlichen Haushaltsgeräten, nachhaltigen Küchenlösungen und energieeffizienten Wasserfiltern.

Technologie für einen besseren Sommer-Lifestyle

Als globaler Innovator im Bereich gesunder Haushaltsgeräte verfolgt JIMMY weiterhin seine Mission, hochwertige und gesunde Haushaltsgeräte für Verbraucher weltweit zu entwickeln. Geleitet von der Philosophie „Technology Creating Quality Life“ integriert die Marke Nachhaltigkeit, intelligente Innovation und nutzerorientiertes Design in jede Produktkategorie.

In einer Zeit, die zunehmend von Umweltbewusstsein und Ressourcenherausforderungen geprägt ist, engagiert sich JIMMY weiterhin dafür, den CO?-Fußabdruck zu reduzieren und gleichzeitig gesündere sowie komfortablere Lebensstile für moderne Familien zu ermöglichen. Durch kontinuierliche Innovation und gemeinschaftsorientierte Entwicklung möchte JIMMY Verbrauchern helfen, intelligentere und nachhaltigere Wege für den Alltag zu entdecken.

Der JIMMY Matrix M9 Pro Smart Countertop RO Water Purifier positioniert sich dabei als moderne Umkehrosmoseanlage, die speziell für europäische Haushalte entwickelt wurde. Als innovative Osmoseanlage Trinkwasser ohne Einbau kombiniert das System intelligente Wasserfiltration, modulare Erweiterbarkeit und Premium-Komfort in einer eleganten Desktop-Lösung. In Verbindung mit dem Matrix S9 Modul entsteht zudem ein leistungsstarker Tisch-Wasserfilter mit Sprudelfunktion, der frisches Sprudelwasser direkt zu Hause ermöglicht.

Der JIMMY Matrix M9 Pro Smart Countertop RO Water Purifier ist ab sofort über die europäische offizielle Website sowie ausgewählte Handelspartner erhältlich.



Das exklusive Bundle aus M9 Pro + S9 Wassersprudler ist derzeit außerdem mit einem speziellen Amazon-Rabatt erhältlich:

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– Kauflink: https://www.amazon.de/dp/B0GXWJMBN1

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Rue Edward Steichen 14

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Über JIMMY:

JIMMY ist eine technologiegetriebene Haushaltsgerätemarke, die sich auf intelligente Reinigungslösungen spezialisiert hat. Unterstützt von KingClean Electric Co., Ltd. nutzt das Unternehmen starke Forschungs- und Entwicklungskompetenzen sowie Fertigungskapazitäten, um intelligente Produkte zu liefern, die auf die Bedürfnisse von Verbrauchern weltweit zugeschnitten sind – geleitet von der Philosophie „Technologie schafft Lebensqualität.“ Heute ist JIMMY in über 50 Ländern tätig und verbessert das Leben von Millionen von Haushalten weltweit.

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