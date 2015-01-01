STABILO-Tritte von KRAUSE: Kompakte Steigtechnik für sichere Arbeitsabläufe im professionellen Einsatz

In vielen Betrieben sind es nicht die großen Höhen, die den Arbeitsalltag prägen, sondern kurze, wiederkehrende Tätigkeiten oberhalb der Greifhöhe.

Handwerker montieren Bauteile an Wänden oder Decken, Gebäudereiniger erreichen Glasflächen, Türen oder Einbauten, Monteure arbeiten an Maschinen, Anlagen, Regalen oder Fahrzeugen. Gerade bei solchen Aufgaben entscheidet die passende Steigtechnik darüber, ob Arbeitsschritte sicher, ergonomisch und ohne unnötige Unterbrechungen ausgeführt werden können. Die STABILO-Tritte von KRAUSE sind für diese Einsatzbereiche konzipiert. Sie verbinden kompakte Abmessungen mit robuster Konstruktion, sicherem Stand und praxisgerechter Handhabung. Das Programm reicht von klassischen Klapptritten und Klapptreppen über Profi-Tritte bis hin zu Montagetritten für industrielle Anwendungen.

Sicheres Arbeiten beginnt mit der richtigen Auswahl

Tritte werden häufig unterschätzt, weil sie im Vergleich zu Leitern, Podesten oder Arbeitsbühnen klein erscheinen. Für Verantwortliche im Betrieb ist jedoch entscheidend, dass auch ein Tritt ein Arbeitsmittel ist, das zur konkreten Aufgabe passen muss. Bei der Auswahl zählt daher nicht allein die benötigte Arbeitshöhe. Ebenso wichtig sind Einsatzdauer, Bewegungsfreiheit, Untergrund, Standfläche, Belastung und die Frage, ob Werkzeug oder Material mitgeführt wird.

Die neuen STABILO Doppel-KlappTritte 80, 135 und 135 XL decken vor allem professionelle Einsätze ab, bei denen ein kompakter, beidseitig begehbarer Tritt mit hoher Stabilität gefragt ist. Der STABILO Doppel-KlappTritt 80 bietet eine extra breite und robuste Konstruktion mit einer sehr großen oberen Standfläche von 420 × 300 mm. Die Modelle 135 und 135 XL setzen den Schwerpunkt zusätzlich auf besonders komfortables Stehen: Ihre 135 mm tiefen Premium-D-Stufen bieten dem Anwender deutlich mehr Auftrittsfläche als klassische schmalere Trittstufen und unterstützen dadurch ein ruhigeres, ergonomischeres Arbeiten bei wiederkehrenden Tätigkeiten. Auch die oberen Standflächen sind großzügig ausgelegt. Während der STABILO Doppel-KlappTritt 135 ebenfalls 420 × 300 mm bietet, verfügt die XL-Ausführung mit 600 × 300 mm über nochmals mehr Standraum und zusätzliche Bewegungsfreiheit.

Damit eignen sich die neuen Doppel-KlappTritte für Tätigkeiten, bei denen Anwender nicht nur kurz etwas erreichen, sondern wiederholt stabil auf geringer Höhe arbeiten müssen. Die Kombination aus beidseitiger Begehbarkeit, robuster Konstruktion, komfortablen Stufentiefen und großzügigen oberen Standflächen macht sie zu praxisgerechten Lösungen für Handwerk, Montage, Reinigung, Wartung und industrielle Anwendungen.

KlappTreppen und Profi-Tritt: standfest, kompakt und nah am Objekt

Neben den neuen Doppel-KlappTritten decken die weiteren STABILO-Tritte andere Anwendungsschwerpunkte ab. Die KlappTreppe ohne ausziehbaren Bügel ist eine robuste, zusammenklappbare Aluminiumtreppe mit großen profilierten Stufen. Sie eignet sich für wiederkehrende Arbeiten in Lager, Werkstatt, Haustechnik, Montage oder Reinigung, bei denen ein sicherer Auf- und Abstieg sowie ein bequemer Stand wichtig sind.

Die KlappTreppe mit ausziehbarem Bügel erweitert diesen Nutzen um ein zusätzliches Sicherheits- und Komfortelement. Der Bügel unterstützt das Betreten, Stehen und Verlassen des Tritts und ist besonders dort sinnvoll, wo Anwender häufig auf- und absteigen oder während der Arbeit ein höheres Sicherheitsgefühl benötigen. Beide Lösungen sind klappbar, transportfreundlich und platzsparend verstaubar.

Eine besondere Rolle nimmt der Profi-Tritt ein. Er kombiniert eine große Plattform mit leichter Verfahrbarkeit, klappbarer Konstruktion und einem nahezu senkrechten Stützteil, das nahes Arbeiten am Objekt ermöglicht. Gerade bei Arbeiten an Maschinenverkleidungen, Schaltschränken, Regalen, Fahrzeugen oder Einbauten ist das ein wichtiger Vorteil, weil der Anwender nicht unnötig weit vom Arbeitsbereich entfernt steht und sich weniger nach vorne lehnen muss.

Montagetritte für industrielle Anwendungen

Die STABILO-Montagetritte sind eigenständige Lösungen für anspruchsvolle industrielle Einsatzbereiche. Der klassische MontageTritt ist ein leichter Aluminium-Montagetritt mit rutschhemmenden Stufen und eignet sich für Arbeitsplätze, an denen kurze Höhenunterschiede regelmäßig überwunden werden müssen, etwa an Maschinen, Montageplätzen, Prüfständen, Produktionslinien, Lagerbereichen oder Wartungspunkten.

Im Unterschied zum klassischen Klapptritt steht beim Montagetritt weniger die besonders platzsparende Verstauung im Vordergrund, sondern die dauerhafte Verfügbarkeit an definierten Arbeitsbereichen. Der Tritt kann fest in den Arbeitsprozess eingeplant werden und reduziert dadurch Improvisationen mit ungeeigneten Hilfsmitteln.

Der MontageTritt mit Handlauf und Rollen ergänzt diesen Ansatz um Mobilität und zusätzliche Führung beim Aufstieg. Er ist besonders interessant für Bereiche, in denen der Tritt regelmäßig an wechselnden Punkten benötigt wird, etwa entlang von Anlagen, in der Instandhaltung, in Werkstätten oder bei Servicearbeiten an größeren Bauteilen. Für feuchte, schmutzige oder ölhaltige Arbeitsumgebungen bieten die Montagetritte mit Gitterroststufen eine passende Lösung. Tiefe, rutschhemmende Gitterroststufen und große Plattformen unterstützen einen sicheren Stand, während mobile Ausführungen mit R13-Stufen und Aufstiegsbügel zusätzliche Flexibilität bieten.

Praxisnutzen für Handwerk, Reinigung und Industrie

Im Handwerk zeigt sich der Nutzen kompakter Steigtechnik besonders bei wechselnden Einsatzorten. Ein Monteur, der Beschläge, Leuchten, Sensoren, Verkleidungselemente oder kleinere Installationen montiert, benötigt ein Arbeitsmittel, das schnell einsatzbereit ist, wenig Platz beansprucht und dennoch stabil steht. Ein Klapptritt, eine KlappTreppe oder ein Profi-Tritt ist hier häufig die praktikablere Lösung als eine größere Leiter, sofern Arbeitshöhe und Tätigkeit dazu passen.

Auch Gebäudereiniger profitieren von standsicheren Lösungen, wenn regelmäßig Oberlichter, Trennwände, Türen, Glasflächen oder höhere Einbauten gereinigt werden müssen. Dabei ist nicht nur die erreichte Höhe entscheidend, sondern auch die Standqualität während der Tätigkeit. Breite Stufen, große Plattformen und rutschhemmende Fußkappen oder Beläge ermöglichen kontrollierte Bewegungen und reduzieren die körperliche Belastung bei wiederkehrenden Arbeiten.

In der industriellen Instandhaltung und Produktion können Tritte außerdem zur Effizienzsteigerung beitragen. Wenn Prüfpunkte, Bedienelemente, Wartungsbereiche oder kleinere Montagepositionen regelmäßig erreicht werden müssen, spart ein griffbereites und robustes Arbeitsmittel Wegezeiten und reduziert unsichere Behelfslösungen. Gleichzeitig lassen sich Arbeitsplätze sauberer organisieren, weil für definierte Tätigkeiten ein passender Tritt vorgesehen, geprüft und unterwiesen werden kann.

Belastbarkeit, Ergonomie und Sicherheitsreserve

Ein wichtiger Punkt bei der Auswahl ist die Belastbarkeit. In der Praxis wird häufig nur das Körpergewicht berücksichtigt. Tatsächlich können Werkzeugtaschen, Messgeräte, Reinigungsutensilien, Ersatzteile oder persönliche Schutzausrüstung zusätzlich ins Gewicht fallen. Die STABILO Doppel-KlappTritte 135 und 135 XL sind deshalb besonders dort interessant, wo eine höhere Belastungsreserve gefragt ist.

Ergonomie entsteht jedoch nicht allein durch Belastbarkeit oder geringes Gewicht. Entscheidend ist, ob der Anwender stabil steht, sich sicher bewegen kann und die Arbeit ohne unnötige Ausgleichsbewegungen ausführt. Profilierte Stufen, rutschhemmende Beläge, große Plattformen, Aufstiegsbügel, Handläufe oder Gitterroststufen erfüllen je nach Modell unterschiedliche Aufgaben. Für Betriebe ist das nicht nur ein Sicherheitsaspekt, sondern auch ein Effizienzfaktor: Wer stabil und körpergerecht arbeitet, arbeitet konzentrierter, genauer und meist auch schneller.

Regelwerke, Prüfung und Schulung kompakt betrachtet

Für die betriebliche Praxis bleibt wichtig, dass Tritte und Arbeitspodeste technische Arbeitsmittel sind und regelmäßig auf ihren ordnungsgemäßen Zustand geprüft werden müssen. Auswahl, Nutzung, Sichtkontrolle, wiederkehrende Prüfung und Unterweisung sollten deshalb zusammen gedacht werden. KRAUSE unterstützt Unternehmen dabei mit passenden Produkten sowie mit SafetyServices, etwa Prüfservices vor Ort, Seminaren zur „Befähigten Person“ sowie Anwender- und Produktschulungen. Zusätzlich sind alle STABILO-Tritte bereits ab Werk mit einem wosatec QR-Code ausgestattet. Dadurch lassen sich die Arbeitsmittel schnell digital erfassen, eindeutig zuordnen und in strukturierte Prüf- und Dokumentationsprozesse einbinden. So verbinden die STABILO-Tritte sichere Nutzung, praxisgerechte Organisation und digitale Unterstützung im betrieblichen Alltag.

Kleine Arbeitshöhen professionell lösen

Die STABILO-Tritte von KRAUSE sind mehr als einfache Helfer für gelegentliche Arbeiten. Sie bilden ein differenziertes Programm für unterschiedliche Anforderungen im professionellen Alltag. Die neuen Doppel-KlappTritte 80, 135 und 135 XL bieten stabile Lösungen für kompakte, beidseitig begehbare Einsätze. Die KlappTreppen unterstützen sicheres und bequemes Arbeiten bei wiederkehrenden Tätigkeiten. Der Profi-Tritt ermöglicht objektnahes Arbeiten auf großer Plattform. Die Montagetritte erschließen industrielle Anwendungen, bei denen Mobilität, rutschhemmende Stufen, Handlauf, Rollen, Gitterroststufen oder R13-Ausführung entscheidend sein können.

Damit eignen sich die STABILO-Tritte für Handwerk, Montage, Gebäudereinigung, Wartung, Lager und Industrie überall dort, wo geringe Höhen sicher, effizient und ergonomisch erreicht werden müssen. Für Entscheider und Planer bieten sie die Möglichkeit, wiederkehrende Arbeitsprozesse sauber zu standardisieren. Sicherheitsverantwortliche profitieren von klar prüfbaren Arbeitsmitteln. Und Anwender erhalten eine Steigtechnik, die zur tatsächlichen Aufgabe passt, statt nur eine improvisierte Lösung für „mal eben kurz“ zu sein.

Weitere Informationen zu den STABILO-Tritten und passenden Steigtechniklösungen finden Interessierte auf der KRAUSE-Website.

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email : jung@team-digital.de

Im Jahr 1900 gegründet, steht KRAUSE als traditionsreichste deutsche Steigtechnik“Marke für höchste Qualität, Innovation und Sicherheit. Wir bieten flexible Steigtechnik“Lösungen für alle Anwendungsbereiche. Dabei finden sämtliche Prozesse in unserem Unternehmen statt, von der Entwicklung über die Produktion bis hin zum Vertrieb und den genau abgestimmten Serviceleistungen. Wir setzen Maßstäbe im Hinblick auf Funktionalität, Unfallsicherheit und Bedienbarkeit. Durch ein kreatives und engagiertes Team im Innen“ und Außendienst, inklusive professioneller Projekt“ und After“Sales“Betreuung, sind wir für unsere Kunden seit mehr als 125 Jahren ein starker und zuverlässiger Partner.

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