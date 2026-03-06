KRAUSE erweitert 225-kg-Sortiment für professionelle Schwerlast-Anwendungen

Für den professionellen Einsatz: KRAUSE erweitert sein STABILO Sortiment um Schwerlastleitern und Tritte mit bis zu 225 kg Belastbarkeit.

Leitern und Tritte werden im professionellen Alltag oft deutlich stärker beansprucht als bei gelegentlichen Arbeiten. In Handwerk, Industrie, Instandhaltung, Gebäudereinigung, Lager, Facility-Management oder Montage kommt zum Körpergewicht der Anwender noch die Belastung durch Werkzeug, Material, Reinigungsutensilien oder persönliche Schutzausrüstung hinzu. Für diese Einsatzbedingungen hat KRAUSE sein Sortiment an Leitern und Tritten mit einer Belastbarkeit von bis zu 225 kg konsequent erweitert.

Mit den Schwerlastmodellen der Produktlinie STABILO bietet KRAUSE robuste Steigtechnik für Anwendungen, bei denen Stabilität, Langlebigkeit und zusätzliche Sicherheitsreserven gefragt sind. Das Programm umfasst einseitig begehbare Stufen-Stehleitern, beidseitig begehbare Stufen-Doppelleitern, Stufen-Anlegeleitern sowie die neuen Produkte STABILO StehLeiter 135 XL und die STABILO Doppel-KlappTritte 135 und 135 XL. Damit deckt das Sortiment viele typische Arbeitssituationen ab: vom schnellen Zugriff auf höher gelegene Bereiche über Wartungs- und Kontrollarbeiten bis hin zu Tätigkeiten, die längeres und komfortableres Stehen erfordern.

Mehr Tragfähigkeit für anspruchsvolle Einsätze

Eine Belastbarkeit von bis zu 225 kg schafft im betrieblichen Alltag eine zusätzliche Reserve. Dies ist besonders dort relevant, wo Leitern und Tritte regelmäßig genutzt, häufig bewegt und von unterschiedlichen Personen eingesetzt werden. Robuste Aluminiumkonstruktionen, verstärkte Stufen, stabile Holm- und Gelenkbereiche sowie rutschhemmende Ausstattungsdetails gewährleisten, dass die Produkte nicht nur hohe Lasten aufnehmen können, sondern auch für wiederkehrende professionelle Einsätze geeignet sind.

STABILO Stufen-StehLeiter: robust, standfest und schnell einsatzbereit

Die einseitig begehbare STABILO Stufen-StehLeiter mit hohem Bügel und einer Belastbarkeit von 225 kg ist für Anwender konzipiert, die eine stabile und schnell aufstellbare Leiter für ihre täglichen Arbeiten benötigen. Sie eignet sich unter anderem für die Bereiche Werkstatt, Produktion, Gebäudetechnik, Reinigung, Wartung und Montage. Eine rutschhemmend profilierte Sicherheitsplattform bietet eine definierte Standposition, während die hochfest verbördelte Stufen-Holm-Verbindung für Stabilität im Dauereinsatz sorgt. Zweikomponenten-Fußstopfen „SafetyCap“ unterstützen den sicheren Stand auf dem Untergrund.

Ein wichtiges Ausstattungsmerkmal ist der um 40 Prozent erhöhte Sicherheitsbügel. Er verbessert die Führung im oberen Leiterbereich und bietet insbesondere größeren Anwendern zusätzlichen Halt. Die integrierte Werkzeugablage erleichtert typische Arbeitsabläufe, da Werkzeuge und Kleinteile griffbereit abgelegt werden können.

STABILO StehLeiter 135 XL: mehr Komfort bei längeren Arbeiten

Die neue STABILO StehLeiter 135 XL verbindet eine Belastbarkeit von bis zu 225 kg mit einem deutlich höheren Standkomfort. Ihre 135 mm tiefen Premium-D-Stufen bieten mehr Auftrittsfläche als klassische Standardstufen und ermöglichen ein ruhiges und kontrolliertes Stehen bei längeren oder regelmäßig wiederkehrenden Tätigkeiten. Ergänzt wird dies durch eine 300 mm breite Sicherheitsplattform und einen um 40 Prozent erhöhten Sicherheitsbügel.

Damit richtet sich die Leiter an Anwender, die nicht nur sicher aufsteigen, sondern auch über einen gewissen Zeitraum hinweg stabil und komfortabel arbeiten müssen. Typische Einsatzbereiche sind Wartungs- und Installationsarbeiten, technische Anlagen, Gebäudereinigung, Innenausbau, Serviceeinsätze sowie Kontroll- und Prüftätigkeiten. Holmumgreifende Metall-Gelenkverbindungen, hochfest verbördelte Stufen-Holm-Verbindungen und rutschhemmende Fußstopfen unterstreichen den professionellen Anspruch als Schwerlastleiter.

STABILO Stufen-Doppelleiter: beidseitig begehbar und flexibel einsetzbar

Die STABILO Stufen-Doppelleiter ergänzt das 225-kg-Sortiment als beidseitig begehbare Lösung. Sie ist besonders dann sinnvoll, wenn eine freistehende Leiter benötigt wird und der Arbeitsbereich von beiden Seiten erreichbar sein soll. Das kann bei Arbeiten an Maschinen, Regalen, Anlagen, Wänden oder in Montagebereichen von Vorteil sein, da die Leiter flexibel genutzt werden kann und seltener neu positioniert werden muss.

Auch diese Ausführung setzt auf verstärkte, profilierte Stufen, eine stabile Konstruktion und eine Auslegung für hohe Beanspruchung. Somit verbindet sie Tragfähigkeit mit Beweglichkeit und eignet sich für Betriebe, in denen Leitern häufig verwendet und regelmäßig versetzt werden.

STABILO Stufen-AnlegeLeiter: sicherer Stand beim Anlegen

Die STABILO Stufen-AnlegeLeiter mit einer Belastbarkeit von 225 kg ist für Anwendungen gedacht, bei denen eine Anlegeleiter benötigt wird, aber ein komfortablerer Stand als bei einer klassischen Sprossenleiter gewünscht ist. Die profilierten und verstärkten D-Stufen bieten eine größere Auftrittsfläche und unterstützen eine sichere Nutzung bei wiederkehrenden Tätigkeiten.

Je nach Ausführung wird die Leiter mit einer Quertraverse geliefert, um die Anforderungen der DIN EN 131 zu erfüllen. Ein integrierter Anlegeschutz unterstützt den sicheren Einsatz an Wänden oder anderen Anlegepunkten. Somit eignet sich die Stufen-Anlegeleiter sowohl für Arbeiten in höher gelegenen Bereichen als auch für sichere Zugänge, sofern die jeweilige Nutzung im Betrieb entsprechend bewertet wurde.

STABILO Doppel-KlappTritte 135 und 135 XL: kompakt, tragfähig und komfortabel

Nicht jede Tätigkeit erfordert eine klassische Leiter. Für geringe Arbeitshöhen werden häufig kompakte Tritte benötigt, die schnell verfügbar sind, sich leicht bewegen lassen und dennoch stabil genug für den professionellen Einsatz sind. Genau dafür wurden die neuen STABILO Doppel-KlappTritte 135 und 135 XL entwickelt. Beide Modelle sind für bis zu 225 kg ausgelegt und verfügen über 135 mm tiefe Premium-D-Stufen.

Die obere Standfläche schafft einen klar definierten Arbeitsbereich. Beim Doppel-KlappTritt 135 beträgt sie 420 mm × 300 mm und beim Doppel-KlappTritt 135 XL sogar 600 mm × 300 mm.

Typische Einsatzbereiche sind Kommissionierung, Sichtprüfungen, kurze Wartungsarbeiten, Nachjustierungen an Anlagen, Objektservice, Handel, Lager und Facility-Management. Hochfeste, verschraubte Aluminium-Gelenke, große Holmdimensionen, Eckaussteifungen, eine sicher verriegelnde Klappsperre sowie profilierte, rutschhemmende Stufen unterstützen die tägliche Nutzung. Damit sind die Doppel-Klapptritte eine kompakte Ergänzung zu den klassischen Leitermodellen im 225-kg-Sortiment.

Prüfung und Dokumentation mitdenken

Auch robuste Schwerlastleitern und Tritte zählen zu den Arbeitsmitteln, die regelmäßig geprüft und dokumentiert werden müssen. Bei der Auswahl ist stets auf die konkrete Tätigkeit, die Einsatzdauer, die Umgebung und die tatsächliche Belastung zu achten. Dabei können Normen und technische Regeln wie DIN EN 131 oder TRBS 2121 Teil 2 Orientierung geben. In diesem Zusammenhang stehen sie jedoch nicht im Vordergrund.

KRAUSE unterstützt Unternehmen zusätzlich mit Seminaren zur „Befähigten Person“ sowie mit Prüfdienstleistungen. Alle STABILO-Leitern und -Tritte sind zudem für die digitale Arbeitsmittelverwaltung vorbereitet. Über ein QR-Code-Etikett lassen sich die Produkte eindeutig identifizieren und in die wosatec-Web-App übernehmen. Prüfungen, Dokumente und Prüftermine können dort produktbezogen verwaltet werden.

Mit dem 225-kg-Sortiment bietet KRAUSE ein praxisgerechtes Programm für professionelle Anwender, die bei Leitern und Tritten Wert auf Tragfähigkeit, Stabilität und Standkomfort legen. Es umfasst einseitig begehbare Stehleitermodelle, die komfortorientierte StehLeiter 135 XL, flexible Doppelleitern, Stufen-Anlegeleitern und kompakte Doppel-KlappTritte für unterschiedliche Arbeitshöhen und Einsatzsituationen. Die gemeinsame Grundlage ist eine hohe Belastbarkeit von bis zu 225 kg, kombiniert mit durchdachten konstruktiven Details für den täglichen professionellen Einsatz.

Der neue Prospekt mit den 225-kg-Leitern und -Tritten steht online zur Verfügung und bietet einen kompakten Überblick über die Modelle, Ausführungen und Einsatzmöglichkeiten des erweiterten Schwerlastsortiments. Interessierte Anwender und Verantwortliche können sich dort gezielt über passende Lösungen für ihre Anforderungen informieren.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG

Herr Wolfgang Jung

Am Kreuzweg 3

36304 Alsfeld

Deutschland

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email : jung@team-digital.de

Das KRAUSE-Werk in Alsfeld (Hessen) wurde 1900 gegründet und hat eine 125 jährige Tradition in der Steigtechnik. In diesem Zeitraum hat sich unser Unternehmen zu einer international agierenden Unternehmensgruppe entwickelt, mit weiteren Produktionsstät

Pressekontakt:

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