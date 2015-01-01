  • EC-Terminal richtig einrichten: So gelingt der reibungslose Start im bargeldlosen Zahlungsverkehr

    EC-Terminal schnell und fehlerfrei einrichten: Der neue Ratgeber von REA Card zeigt alle wichtigen Schritte für einen sicheren Start im bargeldlosen Bezahlen. Jetzt lesen!

    BildKartenzahlung gehört heute für Unternehmen nahezu selbstverständlich zum Alltag. Kunden erwarten schnelle, unkomplizierte und sichere Bezahlmöglichkeiten – unabhängig davon, ob im Einzelhandel, in der Gastronomie oder im Dienstleistungsbereich. Damit ein EC-Terminal jedoch zuverlässig funktioniert, ist die korrekte Einrichtung entscheidend. Genau hier setzt der aktuelle Ratgeber von REA Card an und zeigt Schritt für Schritt, wie Unternehmen ihr EC-Terminal erfolgreich in Betrieb nehmen können.

    Der Beitrag erklärt praxisnah, welche Voraussetzungen vor der Installation erfüllt sein sollten und welche technischen Aspekte bei der Einrichtung berücksichtigt werden müssen. Neben der Verbindung des Terminals mit Strom- und Netzwerkanschluss geht es auch um die Konfiguration der Kommunikation zwischen Kassensystem und Terminal. Besonders für Unternehmen ohne eigene IT-Abteilung bietet die Anleitung einen verständlichen Überblick über die wichtigsten Schritte.

    Darüber hinaus behandelt der Ratgeber typische Fehlerquellen bei der Installation und gibt Hinweise, wie Probleme bei der Verbindung oder Datenübertragung vermieden werden können. Auch Themen wie WLAN-Anbindung, automatische Betragsübergabe und Sicherheitsaspekte werden verständlich erläutert. Ziel ist es, Unternehmen den Einstieg in den bargeldlosen Zahlungsverkehr zu erleichtern und unnötige Ausfälle im Tagesgeschäft zu vermeiden.

    Mit der zunehmenden Verbreitung kontaktloser Zahlungen und mobiler Bezahllösungen steigen zugleich die Anforderungen an moderne Bezahlterminals. Eine stabile und korrekt eingerichtete Infrastruktur ist deshalb wichtiger denn je. Der neue Leitfaden unterstützt Händler und Dienstleister dabei, ihre Zahlungsprozesse effizient und kundenfreundlich aufzusetzen.

    Den vollständigen Ratgeber finden Sie hier:

    EC-Terminal einrichten: Anleitung in 6 Schritten zur ersten Zahlung – REA Card

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    REA Card GmbH
    Frau Larissa Feldmann
    Teichwiesenstraße 1
    64367 Mühltal
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    email : presse@rea-card.de

    REA Card zählt zu den führenden Anbietern innovativer Zahlungs- und Kassensysteme. Seit 1988 entwickelt und vertreibt das Unternehmen zuverlässige EC-Terminals, moderne Kassenlösungen und leistungsstarke Software für diverse Branchen – stets mit dem Anspruch an höchste Qualität, Sicherheit und persönlichen Service. Als familiengeführtes Unternehmen legt REA Card besonderen Wert auf langfristige Partnerschaften und individuelle Betreuung seiner Kunden.

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