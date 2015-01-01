EC-Terminal-Kosten realistisch bewerten: Warum der günstige Einstieg oft nicht die beste Lösung ist

Was kostet ein EC-Terminal wirklich? Warum nicht der Einstiegspreis, sondern das Gesamtmodell über Wirtschaftlichkeit und versteckte Kosten entscheidet.

Kartenzahlung ist im Handel, in der Gastronomie und im Dienstleistungsbereich längst Standard. Doch viele Unternehmen betrachten bei der Auswahl eines Kartenterminals vor allem die monatliche Grundgebühr und übersehen dabei, dass die tatsächlichen Kosten deutlich komplexer sind.

Die Kosten für ein EC-Terminal setzen sich in der Regel aus mehreren Bestandteilen zusammen: monatliche Miet- oder Gerätekosten, Servicepauschalen, variable Transaktionsgebühren je Zahlung sowie mögliche Zusatzkosten für Einrichtung, Updates, SIM-Karten oder Ersatzgeräte. Welche Lösung wirtschaftlich sinnvoll ist, hängt stark vom individuellen Nutzungsprofil ab – etwa von Umsatzhöhe, Kartenmix, Bonstruktur und gewünschtem Serviceumfang.

Aktuelle Marktdaten unterstreichen die Relevanz: Bereits 63,5 Prozent des Einzelhandelsumsatzes in Deutschland werden per Karte abgewickelt. Damit steigt auch der Druck auf Händler, ein passendes und wirtschaftlich tragfähiges Bezahlsystem bereitzustellen.

Besonders kritisch sind variable Gebühren, die häufig unterschätzt werden. Während girocard-Zahlungen meist vergleichsweise günstig sind, verursachen internationale Debit- und Kreditkarten oft deutlich höhere Kosten. Gerade bei vielen kleinen Zahlungen können zusätzliche Cent-Beträge pro Transaktion die Wirtschaftlichkeit spürbar beeinflussen.

Auch die Frage „Mieten oder Kaufen?“ lässt sich nicht pauschal beantworten. Mietmodelle bieten oft planbare Kosten und integrierte Serviceleistungen, während Kaufmodelle mehr Unabhängigkeit schaffen können. App-basierte SoftPOS-Lösungen wiederum bieten interessante Einstiegsoptionen, ersetzen aber nicht in jedem Fall klassische Terminalstrukturen.

Wichtig ist deshalb ein vollständiger Angebotsvergleich: Neben Grundgebühren sollten Händler auch Vertragslaufzeiten, Serviceumfang, Auszahlungsdauer, Kassenanbindung sowie mögliche Zusatzkosten für Störungen oder Austausch prüfen.

Die zentrale Erkenntnis: Nicht der niedrigste Einstiegspreis entscheidet, sondern die Gesamtkosten über die gesamte Nutzungsdauer. Wer Fixkosten, variable Gebühren und Serviceleistungen gemeinsam bewertet, trifft langfristig die wirtschaftlich bessere Entscheidung.

Weitere praxisnahe Einordnungen bietet der vollständige Artikel: EC-Terminal Kosten: Gebühren, Miete oder Kauf im Überblick – REA Card

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