GEO Agentur Gerlach Media entwickelt eigenes AI Visibility Tool zur Messung der KI Sichtbarkeit

Schluss mit dem Blindflug bei generativer KI: Ein neuartiges Messverfahren liefert ab sofort harte Daten darüber, welche Industriemarken von ChatGPT und Perplexity als Quellen zitiert werden.

Büchen, 23. April 2026. KI Systeme wie ChatGPT, Perplexity oder Google AI Overviews verändern die Informationsbeschaffung im B2B Sektor grundlegend. Wer in diesen generativen Antworten nicht als Quelle auftaucht, findet bei der Lieferantenauswahl oft nicht mehr statt. Da es am Markt bisher an verlässlichen und tiefgehenden Werkzeugen zur präzisen Messung dieser neuen Form der digitalen Sichtbarkeit fehlt, hat die auf B2B spezialisierte GEO Agentur Gerlach Media ein eigenes Monitoring System exklusiv für ihre Kunden entwickelt.

Die Eigenentwicklung macht die bisher undurchsichtige Antwortbildung der KI Modelle transparent und liefert harte Daten für die Generative Engine Optimization (GEO). Das System fragt relevante fachliche Entscheidungsfragen direkt über Schnittstellen bei den führenden Modellen ab, darunter ChatGPT, Claude, Perplexity, Copilot sowie Google KI Modus und AI Overviews.

Um fundierte Strategien für die betreuten Unternehmen abzuleiten, erfasst das AI Visibility Tool eine Vielzahl an tiefgehenden Metriken und Funktionen:

Zentrale KPI Messung: Berechnung eines globalen Sichtbarkeitswerts, der Präsenzquote, der Durchschnittsposition sowie des Top 3 Anteils über alle angebundenen Systeme hinweg.

Sentimentanalyse und Kontextanalyse: Die Software bewertet automatisch, ob die KI positiv, neutral oder negativ über eine Marke spricht, und liefert den exakten Antworttext der Modelle.

Wettbewerbsanalyse und Quellenanalyse: Das System extrahiert alle zitierten Domains und listet die stärksten Konkurrenten direkt aus den KI Antworten auf.

Prompt Management: Eine integrierte Datenbank verwaltet Suchanfragen, während das System auf Basis von Website URLs selbstständig weitere relevante Prompts vorschlägt.

Automatisierte Handlungsempfehlungen: Das Tool priorisiert Auffälligkeiten und generiert konkrete KI basierte Optimierungsschritte zur Schließung von Content Lücken.

Gerlach Media setzt diese proprietäre Software gezielt als internes Werkzeug in der Kundenbetreuung ein. Durch das neue Messverfahren erhalten betreute Unternehmen aus dem Maschinenbau und dem industriellen Mittelstand eine exklusive und verlässliche Datengrundlage, um ihre Marktführerschaft systematisch in den KI Systemen zu verankern.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Gerlach Media

Herr Stefan Gerlach

Berliner Straße 42

21514 Büchen

Deutschland

fon ..: 041558239810

web ..: https://gerlach.media/

email : hallo@gerlach.media

Gerlach Media zählt zu den frühen spezialisierten GEO-Agenturen in Deutschland mit klarem Fokus auf Industrie und erklärungsbedürftige B2B-Märkte. Mit Sitz im Herzogtum Lauenburg begleitet die Agentur seit zwei Jahrzehnten Unternehmen durch technologische Veränderungen. Durch die jahrelange Spezialisierung auf GEO und die Veröffentlichung des Fachbuchs „Sichtbarkeit in KI-Systemen“ bietet Gerlach Media dem industriellen Mittelstand die notwendige Expertise, um in einer KI-getriebenen Wirtschaftswelt autoritär präsent zu bleiben.

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