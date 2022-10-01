Einladung digitale Informationswoche vom 11. bis 16.5.26: Auslandsjahr leicht gemacht! Kick-off am 11.5.

Ein besonderes Highlight ist in der digitalen Infowoche zum Auslandsjahr die Kick-off- Veranstaltung am 11. Mai um 17 Uhr. Dann gibt der langjährige Highschool-Experte Thomas Eickel praxisnahe Tipps.

Zur digitalen Informationswoche rund ums Auslandsjahr lädt MyStudyChoice ein. Jugendliche, die von einem Auslandsschuljahr träumen und ihre Eltern erhalten im Mai in elf Veranstaltungen die ideale Gelegenheit, sich umfassend zu informieren: Denn MyStudyChoice veranstaltet vom 11. bis 16. Mai 2026 eine kostenfreie Online-Informationswoche rund um Schulaufenthalte in Kanada, den USA, in Neuseeland und Australien. In den Zoom-Veranstaltungen stellen Repräsentanten der Bildungseinrichtungen aus dem Ausland ihre Programme an öffentlichen und privaten Schulen vor. Terminplan & Anmeldung für Infotermine auf https://www.mystudychoice.de/veranstaltungen

Highlight der digitalen Informationswoche: Experten-Auftakttermin am 11.5.26

Ein besonderes Highlight bildet der Auftakttermin am Montag, 11. Mai 2026 um 17 Uhr als Kick-off-Veranstaltung. Zum Start der digitalen Informationswoche gibt der langjährige Highschool-Experte Thomas Eickel und Gründer von MyStudyChoice in Bonn Einblicke und praxisnahe Tipps für das Auslandsjahr 2027/28. Dieser Termin ist für alle Interessierten besonders empfehlenswert, da er eine fundierte Orientierung bietet und wichtige Fragen frühzeitig klärt.

Warum ist der Auftakttermin in der digitalen Informationswoche Auslandsjahr ein Muss?

Ein Auslandsjahr ist eine prägende Erfahrung – aber auch eine Entscheidung mit vielen individuellen Faktoren. Genau hier setzt die Expertise von Thomas Eickel an: Mit seiner langjährigen Erfahrung in der Beratung und Organisation von Schulaufenthalten kennt er die Unterschiede zwischen Schulsystemen, Ländern, deren Regionen und Programmen im Detail.

Zudem hilft die professionelle Beratung Familien dabei, realistische Erwartungen zu entwickeln und das passende Programm an der bevorzugten Schule sowie Region gezielt auszuwählen. Dabei vermeiden sie typische Fehler bei der Planung.

The Perfect Match: Es gibt kein bestes Land, sondern nur das am besten passende

Eickels Ansatz geht dabei weit über allgemeine Informationen hinaus. Ziel ist es, für jede Schülerin und jeden Schüler das „Perfect Match“ zu finden. Das bedeutet also die Kombination aus Schule, Region und Gastland, die optimal zu Persönlichkeit, Interessen und Zielen passt. „Das ist entscheidend für den Erfolg aber auch die Zufriedenheit im Auslandsjahr. Genauso wichtig ist, dass es kein ,bestes‘ Land gibt, sondern nur das, das am besten zum einzelnen Jugendlichen passt“, sagt Thomas Eickel.

Gerade deshalb sollten Interessierte den ersten Zoom-Termin der digitalen Informationswoche am 11.5.26 nicht verpassen: Er legt die Grundlage für alle weiteren Schritte und bietet einen kompakten Überblick, der Sicherheit bei der Entscheidungsfindung gibt.

Checkliste ,To-do & Not-to-do‘: Wie gelingt ein erfolgreiches Auslandsjahr?

Für den Aufenthalt im Ausland und im Rahmen der weiteren Beratung hat Thomas Eickel eine hilfreiche Checkliste mit ,To-do & Not-to-do‘ erstellt, die er in der digitalen Informationswoche vorstellt. Ganz nach dem Motto: „So klappt dein Aufenthalt im Ausland, aber so wird er ganz schnell zum Desaster!“

Umfassende digitale Informationswoche per Video-Schaltung mit Schulen an fünf Tagen

Nach der Einführungsveranstaltung sind um 18:15 Uhr private Schulen aus Kanada zu Gast. An allen weiteren Veranstaltungstagen präsentieren sich per Video-Schaltung öffentliche und private Schulen bzw. Schulbezirke aus Kanada, Highschools aus den USA sowie Schulen aus Neuseeland und Australien. Sie berichten aus erster Hand, was ihre schulischen Angebote, Spezialisierungen und Standorte so besonders macht. Teilnehmende erhalten zudem Einblicke in Schulformen, Bewerbungsprozesse und Kosten.

Wo noch letzte Plätze für das kommende Schuljahr 2026/27 mit Start im Sommer bzw. Herbst 2026 in Neuseeland, Kanada oder in den USA verfügbar sind, erfahren Teilnehmende ebenfalls in den Veranstaltungen. Wie immer: Für das Schuljahr 2027/28 sollten sich Jugendliche rechtzeitig bewerben, um die favorisierten Plätze an Schulen zu bekommen.

Informationen und Anmeldung zu den Zoom-Veranstaltungen

Die Teilnahme an den Zoom-Veranstaltungen ist kostenfrei. Eine vorherige Anmeldung ist auf der Homepage von MyStudyChoice erforderlich für den Zugangslink.

Jede Zoom-Informationsveranstaltung dauert etwa 30 bis 40 Minuten. Die Präsentationen finden auf Deutsch und Englisch statt. Für die Teilnahme ist eine stabile Internetverbindung sowie ein PC, Laptop, Tablet oder Smartphone mit Video- und Audiofunktion nötig.

Kontakt: Thomas Eickel, MyStudyChoice, Eickel Educational Services GmbH, Adenauerallee 12-14, 53113 Bonn, Telefon: +49 228 /18030112, E-Mail: info@mystudychoice.de, https://www.mystudychoice.de

Alle MyStudyChoice-Online-Termine vom 11. bis 16.05.2026 auf einen Blick

Montag, 11.05.2026

17:00 Kick-off: Was geht wo? MyStudyChoice Experten geben Tipps zum Auslandsjahr 2027/28 in Kanada, Neuseeland, Australien & USA. Jetzt informieren!

18:15 Eine andere Lernwelt in Kanada! Fulford Academy & Stanstead College & Purcell Collegiate – drei exzellente Internatsschulen am St. Lawrence Strom, in Québec und in den Rockies.

Dienstag, 12.05.2026

18:00 West- oder Ostkanada? Cowichan Valley auf Vancouver Island und das bilinguale Schulumfeld in Montreal bieten Abwechslung pur.

19:00 Nach Vancouver Island zum Snowboarden oder die Annehmlichkeiten der Region Vancouver erleben? Es geht um Outdoor pur im Comox Valley & attraktive Schulangebote in Coquitlam, British Columbia (BC).

Mittwoch, 13.05.2026

18:00 Die Uni-Stadt Kingston am Ontariosee und Burnaby/Vancouver am Pazifik präsentieren ihr Angebot für Schule & Freizeit.

19:00 Winter-/Wassersport-Aktivitäten aller Art und viele spannende Wahlfächer bieten Vernon im Okanagan Valley & New Westminster nahe Vancouver.

20:00 Auf ans andere Ende der Welt! Zwei Top Schulen der Nordinsel Neuseelands präsentieren ihr internationales Programm.

Freitag, 15.05.2026

18:00 Bestens geplant und individuell gestaltet: Ein Internatsbesuch in den USA. Drei renommierte Privatschulen aus Florida, Kalifornien und Long Island informieren über ihr akademisches Angebot.

19:15 Ausgewählte US-High Schools mit Gastfamilienaufenthalt stellen sich vor.

Samstag, 16.05.2026

09:00 Ein Neuseeland-Schulbesuch mit viel Sport, spannenden Kursen, wenigen deutschsprachigen Gastschülern? Das gibt es am Rosehill College, an der Rosmini Jungenschule und dem Wellington East Girls College.

10:15 Zur Schule gehen in den schönsten Küstenregionen Australiens? Träume werden wahr im Sunshine State Queensland!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

MyStudyChoice, Eickel Educational Services GmbH

Herr Thomas Eickel

Adenauerallee 12-14

53113 Bonn

Deutschland

fon ..: +49 228 /18030112

web ..: https://www.mystudychoice.de

email : info@mystudychoice.de

MyStudyChoice.de ist eine kostenfreie Informationsplattform für Schülerinnen und Schüler sowie Eltern, die sich über das Thema Schüleraustausch umfassend informieren und das Auslandsjahr kostengünstig mit professioneller Unterstützung bei allen wesentlichen Schritten organisieren möchten.

Im Portal suchen und vergleichen Interessierte die Schulen in der großen Schuldatenbank für Kanada, Australien und Neuseeland. Alle Kosten sind transparent dargestellt, ebenso das jeweilige schulische Unterrichts- und Schwerpunktangebot. Erste Fragen können Interessierte direkt per Formular auf der Web-Seite an die ausgewählte Schule stellen. Im Rahmen des MyStudyChoice-Beratungskonzepts unterstützt Thomas Eickel individuell und mit über 30-jähriger Erfahrung bei der Auswahl einer geeigneten Schule und im Bewerbungsverfahren.

Pressekontakt:

Redaktionsbüro Beatrix Polgar-Stüwe

Frau Beatrix Polgar-Stüwe

Schillingsrotter Straße 7

50996 Köln

fon ..: 02219352940

email : mail@polgar-stuewe.de

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