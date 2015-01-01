-
Mobiles oder stationäres EC-Terminal: Welche Lösung ist für Ihr Unternehmen besser geeignet?
Mobil oder stationär? Der Ratgeber von REA Card zeigt, welches EC-Terminal zu Ihrem Geschäftsmodell passt und welche Faktoren bei der Auswahl wirklich entscheidend sind.
Die Entscheidung zwischen einem mobilen oder stationären EC-Terminal stellt viele Unternehmen vor eine strategische Wahl, die maßgeblich Einfluss auf Zahlungsprozesse, Kundenerlebnis und betriebliche Abläufe hat. Der Ratgeberbeitrag von REA Card bietet einen praxisorientierten Überblick und dient als Entscheidungshilfe für Unternehmer, die ihre Kartenzahlungsstrategie optimieren möchten.
Die Lösung mit mobilen EC-Terminals zeichnet sich durch flexible Einsatzmöglichkeiten aus und ist besonders geeignet für Gastronomie, Lieferdienste, Märkte, Food Trucks oder mobile Händler. Über WLAN oder Mobilfunk ermöglicht ein tragbares Terminal die Entgegennahme von Kartenzahlungen unabhängig vom stationären Kassenplatz und sorgt so für einen direkten Kundenkontakt vor Ort.
Stationäre EC-Terminals hingegen sind fest am Point of Sale integriert und überzeugen durch hohe Stabilität und nahtlose Verbindung mit bestehenden Kassensystemen. Sie bieten eine zuverlässige Infrastruktur, die vor allem im Einzelhandel oder bei stationären Verkaufsräumen für effiziente Abläufe sorgt.
REA Card geht dabei über eine reine Produktvorstellung hinaus und begleitet Unternehmer Schritt für Schritt durch die Auswahl des passenden Terminals.
Deutlich wird dabei: Die Wahl des passenden Terminals hängt von verschiedenen Faktoren ab, die individuell bewertet werden sollten. Je nach Branche, Betriebsstruktur und Kundenanforderungen ergeben sich unterschiedliche Prioritäten, die bei der Entscheidungsfindung berücksichtigt werden müssen. Eine sorgfältige Analyse schafft hier die Grundlage für eine zukunftsorientierte und wirtschaftlich sinnvolle Lösung.
Mit dieser Orientierungshilfe bietet REA Card eine fundierte Grundlage für Unternehmer, die ihre Kartenzahlungsprozesse effizient gestalten und auf die Anforderungen ihrer Kundschaft ausrichten möchten.
Hier geht's zum Artikel: Mobiles oder stationäres EC-Terminal – welche Lösung ist die richtige? – REA Card
REA Card zählt zu den führenden Anbietern innovativer Zahlungs- und Kassensysteme. Seit 1988 entwickelt und vertreibt das Unternehmen zuverlässige EC-Terminals, moderne Kassenlösungen und leistungsstarke Software für diverse Branchen – stets mit dem Anspruch an höchste Qualität, Sicherheit und persönlichen Service. Als familiengeführtes Unternehmen legt REA Card besonderen Wert auf langfristige Partnerschaften und individuelle Betreuung seiner Kunden.
