  • Jimmy Pala bringt den Sommer musikalisch ins Land

    Ein Sommerhit im Frühling

    BildMan kennt Jimmy Pala für seine leidenschaftlichen Interpretationen italienischer und sardischer Klassiker. Mit seiner neuen Single „Es wird Sommer“ schlägt der charismatische Sänger nun eine faszinierende Brücke: Er beweist eindrucksvoll, dass sein musikalisches Talent keine Sprachgrenzen kennt. Ein Hauch Sardinien im deutschen Schlager-Pop Obwohl Jimmys Wurzeln tief in der rauen Schönheit Sardiniens verankert sind, fängt er in seinem neuen Song das ganz besondere Gefühl des deutschen Sommers ein. Es ist diese einzigartige Mischung aus südländischem Temperament und der Sehnsucht nach den ersten warmen Sonnenstrahlen im Norden, die den Titel so besonders macht. „Die Sonne küsst die kalte Nacht“ – Jimmy Pala singt nicht nur über den Frühling/Sommer, er lässt ihn spürbar werden. Mit seiner warmen, ausdrucksstarken Stimme transformiert er das klassische Thema „Neuanfang“ in eine Hymne der Lebensfreude, die sofort zum Tanzen einlädt.
    (Fotos, Texte und Zitate von Jimmy Pala dürfen für die redaktionelle Berichterstattung honorarfrei verwendet werden.)
    https://www.jimmypala.com/1503016-medien

    Jimmy Pala – Es wird Sommer 03:25 Minuten
    VÖ-Datum: 06.04.2026
    Genre: Deutscher Boogie-Woogie
    Label: Pala Isola Music
    ISRC: GBKLY5541097 ISWC: T9853879024info@jimmypala.com
    Quelle: Büro Jimmy Pala

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