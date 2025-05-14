  • REVIS-1 begleitet Unternehmen aus der DACH-Region beim Markteintritt in die USA

    REVIS-1 unterstützt deutschsprachige Unternehmen bei US-Expansion, Lieferantenprüfung, Standortaufbau und operativer Präsenz vor Ort in den USA.

    BildREVIS-1 positioniert sich als operativer Partner für deutschsprachige Unternehmen beim Markteintritt in die USA

    Weston, Florida – Die Vereinigten Staaten zählen für viele Unternehmen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz zu den attraktivsten, aber zugleich anspruchsvollsten Zielmärkten. Unterschiedliche Rechtsformen, steuerliche Rahmenbedingungen, regionale Marktunterschiede, Lieferantenrisiken und operative Anforderungen machen den Aufbau einer belastbaren US-Struktur zu einer strategischen Aufgabe. REVIS-1 unterstützt Unternehmen aus der DACH-Region dabei, diesen Schritt professionell, strukturiert und praxisnah umzusetzen.

    Das Unternehmen mit Sitz in Florida versteht sich nicht als klassische Beratungsagentur, sondern als operativer Partner vor Ort. Im Mittelpunkt steht die Verbindung aus deutschsprachiger Beratung, US-Marktkenntnis und praktischer Umsetzung. REVIS-1 begleitet Unternehmen unter anderem bei der der Expansion in die USA, der Auswahl geeigneter Strukturen, der Vorbereitung administrativer Abläufe sowie beim Aufbau einer tragfähigen operativen Präsenz in den Vereinigten Staaten.

    Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der US-Expansion für Unternehmer, Mittelständler und international ausgerichtete Firmen. Dazu gehören Themen wie die Wahl zwischen LLC und Corporation, die Einordnung des passenden Bundesstaates, die Beantragung relevanter Unternehmensdaten, Registered-Agent-Strukturen sowie die Vorbereitung weiterer geschäftlicher Grundlagen. Ziel ist es, Unternehmen nicht nur formal in den USA zu registrieren, sondern eine belastbare Grundlage für nachhaltiges Wachstum zu schaffen.

    Neben der US Expansion bietet REVIS-1 auch Leistungen im Bereich Lieferantenprüfung und Lieferantenaudit in den USA an. Für europäische Unternehmen ist es häufig mit erheblichem Aufwand verbunden, amerikanische Lieferanten, Produktionsstandorte oder Geschäftspartner persönlich zu überprüfen. REVIS-1 übernimmt in solchen Fällen Vor-Ort-Prüfungen, dokumentiert relevante Eindrücke und stellt strukturierte Informationen für unternehmerische Entscheidungen bereit. Dazu können unter anderem Standortbesichtigungen, Foto- und Videodokumentationen, Lieferantenbewertungen, Risikoanalysen und operative Einschätzungen gehören.

    Gerade für mittelständische Unternehmen kann eine lokale Präsenz in den USA ein entscheidender Vorteil sein. REVIS-1 unterstützt Kunden dabei, Termine wahrzunehmen, Geschäftspartner zu prüfen, erste Strukturen aufzubauen oder operative Aufgaben vor Ort zu koordinieren. Damit richtet sich das Angebot insbesondere an Unternehmen, die den US-Markt erschließen möchten, ohne sofort eigene Mitarbeiter, Büros oder Managementstrukturen in den Vereinigten Staaten aufzubauen.

    Das Leistungsangebot von REVIS-1 richtet sich besonders an Unternehmen, die neue Absatzmärkte erschließen, Lieferanten in den USA prüfen, eine US-Gesellschaft gründen oder eine langfristige Marktpräsenz aufbauen möchten. Durch die Kombination aus Beratung, Strukturaufbau und operativer Unterstützung bietet REVIS-1 einen praxisnahen Ansatz für Unternehmen, die den US-Markt professionell und kontrolliert erschließen wollen.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Revis 1 LLC
    Herr M Horn
    2645 Executive Park Drive 407
    33331 Weston
    USA

    fon ..: +19542942194
    web ..: http://www.revis-1.com
    email : info@revis-1.com

    REVIS-1 ist ein deutschsprachiger Beratungs- und Umsetzungspartner für Unternehmen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, die den US-Markt professionell erschließen möchten. Das Unternehmen unterstützt Kunden bei der US-Expansion, beim Aufbau operativer Strukturen, bei Lieferantenprüfungen, Lieferantenaudits, Standortbewertungen und der geschäftlichen Präsenz vor Ort in den Vereinigten Staaten. Der Schwerpunkt liegt auf praxisnaher Unterstützung, klaren Entscheidungsgrundlagen und operativer Begleitung direkt aus den USA.

    Pressekontakt:

    Revis 1 LLC
    Herr M Horn
    2645 Executive Park Drive 407
    33331 Weston

    fon ..: +19542942194
    web ..: http://www.revis-1.com
    email : info@revis-1.com


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