Der Kaiserstuhl lockt und ist immer einen Urlaub wert

Der Frühling und Sommer naht, wenigstens ein Kurzurlaub wird möglich sein. Besonders beliebt sind Ziele in Deutschland. Der Kaiserstuhl im Süden Deutschlands lockt mit attraktiver Vielfalt.

09.07.2021 – Große Geschichte, moderne Gegenwart, der Kaiserstuhl in seiner ganzen Vielfalt

Wenn die warme Jahreszeit immer näher rückt, sind viele auf der Suche nach einem Kurzurlaub. Ein Urlaub am Kaiserstuhl, ob für ein paar Tage oder länger, ist zu jeder Jahreszeit ein Naturerlebnis. Die von vielen Touristen besuchte Wein- und Ferienregion zwischen Schwarzwald und Rhein gehört nahezu zu den schönsten Regionen in Europa. Die Dreiländerregion Schwarzwald-Schweiz-Elsass bietet vor allem Entspannung, Erholung und Ruhe.

Ein gelungener Kurzurlaub im Hotel Kaiserstuhl

Wer einen Urlaub am Kaiserstuhl in Erwägung zieht, benötigt nun noch eine Unterkunft, die allen Anforderungen gerecht wird. Hier ist das Hotel Landhaus Blum am Rande des Kaiserstuhls eine bewährte Adresse. Das 4-Sterne-Hotel verfügt über 51 Einzel-, Doppel- und Familienzimmern und zwei luxuriöse Suiten. Alle Zimmer bieten einen hohen Komfort und sind im Landhausstil eingerichtet.

Das Hotel mit seiner familiären Gastfreundschaft befindet sich in Umkirch, zwischen Freiburg und dem Kaiserstuhl. Der größte Freizeitpark Deutschlands, der „Europa-Park liegt nur etwa 30 Kilometer vom Hotel entfernt. Das Hotel Landhaus Blum verfügt über ein gemütliches Restaurant mit kleinen und großen kulinarischen Gerichten.

Eine weitere Unterbringungsmöglichkeit bietet das Heuboden Hotel Heu.Loft. Auch hier werden all die Erwartungen, die an einen unbeschwerten Urlaub gestellt werden, erfüllt. Das stilvoll eingerichtete 4-Sterne-Haus verfügt über 46 Standardzimmer sowie 6 luxuriöse Suiten mit einem außergewöhnlichen Komfort.

Die perfekte Ausgangsbasis für Tagesausflüge in die Region

Beide Hotels, das Landhaus Blum sowie das Hotel Heu.Loft, bieten die perfekte Ausgangslage, um die Region im Dreiländereck Deutschland-Frankreich-Schweiz besser kennenzulernen. Es gibt sehr schöne Ausflugsziele, die unbedingt besucht werden sollten. Die Weindörfer an der Elsässer Weinstraße wie Eguisheim, Bergheim und Kaysersberg mit ihren wunderschönen Fachwerkhäusern und den mit Blumen geschmückten Gassen sind in jeder Hinsicht einen Besuch wert.

Auch eine Tour über die deutsch-französische Tourismusstraße „Grüne Straße“ sollte sich niemand entgehen lassen. Die Grüne Straße-Route Verte ist 250 Kilometer lang und Autostraße und Radweg zugleich. Solch eine Tour bietet einzigartige Einblicke in die landschaftlich einzigartige Region. Die Route Verte verbindet die Regionen Schwarzwald, Elsass, Oberrhein und Vogesen.

Auch bis zur Schweizer Großstadt Basel sind es nur etwa 60 Kilometer. Basel hat eine sehenswerte Altstadt, zahlreiche Museen sowie kirchliche Bauten und Denkmäler, die einfach beeindrucken. Etwa 10 Kilometer von Basel entfernt liegt die Römerstadt Augusta Raurica, die 44 v. Chr. gegründet wurde.

Den Kaiserstuhl hautnah erleben

Ein Kurzurlaub ist nahezu zu jeder Jahreszeit möglich und hat den Vorteil, die Urlaubsregion näher kennenzulernen. Ein Urlaub am Kaiserstuhl ist ein Paradies für jedermann. Ob Alleinreisende, Familien mit Kindern oder Senioren, jeder wird hier sein kleines Paradies finden. Besonders Radfahrer und Wanderer kommen hier voll auf ihre Kosten. Rund um die Region stehen 400 Kilometer ausgeschilderte Wanderwege zur Verfügung. Beim Radfahren und Wandern wird die einzigartige Fauna und Flora zu einem wunderbaren Erlebnis.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Heuboden GmbH

Herr Gerd Blum

Am Gansacker 3-6

79224 Umkirch

Deutschland

fon ..: 0049-7665-9343990

web ..: http://www.heuboden.de

email : info@heuboden.de

Der Heuboden – wie das kombinierte Erlebnis-, Hotel- und Tagungszentrum liebevoll genannt wird, ist weit über die Grenzen des Schwarzwaldes bis weit in die Schweiz hinein, bekannt und beliebt. Der Heuboden betreibt unter dieser Marke zwei Hotels, ein Gästehaus, ein Restaurant, das Tagungszentrum sowie drei Dancing Clubs.

Pressekontakt:

Heuboden GmbH

Herr Gerd Blum

Am Gansacker 3-6

79224 Umkirch

fon ..: 0049-7665-9343990

web ..: http://www.heuboden.de

email : info@heuboden.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Schneider Electric präsentiert neues Datacenter-Container-Modul mit integrierter Immersionskühlung