Der kleinste Meetingraum der Welt – Mobiles Flipchart & Whiteboard in einem

Stylisch, mobil, flexibel, kompakt und nachhaltig. Alles integriert im MobileBoard der BoardManufaktur.

„Wir sind hier nicht bei Wünsch-dir-was?“ Doch. Sind wir. Deswegen haben wir unsere Kunden gebeten eine Wunschliste für das „genialste mobile Flipchart der Welt“ zu erstellen. Das Ergebnis?

Unser ultimatives MobileBoard in moderner New Work-Optik. Es kombiniert Whiteboard und Flipchart in einem einzigen stylischen Tool. Der zusätzliche Stauraum für Stifte, Workshopequipment und Sitzhocker verwandelt das MobileBoard in den kleinsten Konferenzraum der Welt.

Darin befindet sich alles was für eine kreative Session mit Kunden oder Kollegen benötigt wird. Die Leichtlaufrollen ermöglichen dir mobile Meetings wann immer und wo immer du auch bist. Klingt gut? Es wird noch besser. Das MobileBoard besteht aus unbehandelter Seekiefer und wird nachhaltig in Deutschland entwickelt und gemeinsam mit mittelständischen Unternehmen vor Ort produziert. Coole Optik für euch, gut für den Planeten!

Unser MobileBoard auf einen Blick:

– WhiteBoard & Flipchart in Einem

– Supermobil durch Leichtlaufrollen

– Super einfach ohne Werkzeug auf- und abzubauen

– Flexible Flipchart-Aufhängung, nahezu passend für alle Standardblöcke

– WhiteBoard aus exklusivem Glaslaminat – 50% leichter & 10x bruchfester als Glas

– Nachhaltig durch unbehandelte Seekiefer, born & built in Germany

– Inklusive Flipchart-Block und 4 Stiften

– Maße: 80x60x180cm (BxTxH)

– Großer Stauraum für Hocker/Workshoptools

Erhältlich ist das stylische MobileBoard – wie auch alle anderen Design-Whiteboards der BoardManufaktur – im ausgewählten Büromöbelhandel. Die Kontaktdaten erhältst du direkt bei der BoardManufaktur. Weitere Informationen findest du unter diesem Link

Contact us!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

BoardManufaktur KG

Herr Dominik Ortlepp

Neuer Weg 33

30982 Pattensen

Deutschland

fon ..: 05101/594999-0

web ..: http://www.boardmanufaktur.com

email : dominik@boardmanufaktur.com

Was wir tun.

Wir gestalten mit Design-Whiteboards individuelle und coole Bürowelten. Aus Liebe zum Design und Lust am kreativen Arbeiten. Born & Built in Germany. For you.

Der Facettenreichtum unserer Designer ist nahezu unerschöpflich. Vom edlen Loft-Ambiente über

hippe Coworking-Spaces bis zur exklusiven Anwaltskanzlei – wir verzaubern mit unseren individuellen GlasBoards jedes Büro in eine Kreativzone. Mit der Integration eures Logos und der Hausfarben wird der Herz eures Unternehmens – euer Office – zum wichtigsten Markenbotschafter eures Unternehmens.

Wie wir arbeiten.

We love what we do. Schon unsere Manufaktur-Collection ist nahezu unendlich für dich individualisierbar. Als Manufaktur ist es darüber hinaus unser Anspruch deine Ideen & Gedanken wahr werden zu lassen. Du möchtest das Batman-Logo als Design-Whiteboard? Eine Kuh, ein Kreuzfahrtschiff oder dein erstes Auto – VW-Käfer? Kriegen wir hin.

Denn wir fangen da an, wo andere aufhören.



