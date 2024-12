Der Kupfermarkt, 2014 bis 2023

Die International Copper Study Group hat die Entwicklung des weltweiten Kupfermarktes über den Zeitraum von zehn Jahren untersucht.

Im Jahr 2014 wurden 18,4 Millionen Tonnen Kupfer produziert. In 2023 waren es 22,4 Millionen Tonnen Kupfer. Damit wuchs die Kupferproduktion in den vergangenen zehn Jahren weltweit durchschnittlich um 2,2 Prozent pro Jahr, einschließlich der Pandemie-Jahre. Am meisten beigetragen zur Zunahme der Kupferproduktion haben Peru, Indonesien, die Demokratische Republik Kongo, Panama, Kasachstan, Mexiko und Serbien. Während der zehn Jahre stieg Chinas jährliche Produktion an raffiniertem Kupfer, also dem reinen veredelten Metall, von 7,6 Millionen Tonnen in 2014 auf 11,9 Millionen Tonnen im Jahr 2023. Gesunken ist die Bergbauproduktion in Chile, vor allem da Erzgehalte nach unten gegangen sind und manche Mine ihr Lebensende erreicht hat. Über die zehn Jahre gesehen, betrug der Rückgang 24 Prozent. Auch wurde in Australien, Kanada und den USA weniger Kupfer produziert.

Bei den Kupferverbrauchern dominiert China mit einem Anteil am weltweiten Verbrauch im Jahr 2023 von 58 Prozent. Dies entspricht einem Umfang von rund 11,7 Millionen Tonnen des rötlichen Metalls. So stehen die verarbeitende Industrie und der Bausektor in China in etwa für die Hälfte des globalen Kupferverbrauchs. Eine bedeutende Kupfernachfrage dürfte aus Chinas Übergang zu erneuerbaren Energien kommen. Denn Windkraft- und Solaranlagen verschlingen viel Kupfer. Dazu kommt die in China boomende Elektromobilität. Mehr als 80 Kilogramm Kupfer befinden sich in einem großen E-Auto. Zwar schwächelt die chinesische Wirtschaft derzeit, was auch auf die Kupferpreise drückt, jedoch geht die Internationale Energieagentur dennoch davon aus, dass die sauberen Energietechnologien zu einer Erholung der Metallpreise und speziell zur Preiserholung bei Kupfer führen werden.

