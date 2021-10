Der Löwe im Kuhstall – Humorvolle und hintergründige Kurzprosa

Reinhard Wick präsentiert in „Der Löwe im Kuhstall“ eine breite Palette an kurzweiligen Texten.

Die Geschichten in diesem abwechslungsreichen Buch drehen sich rund um alltägliche Erlebnisse, zufällige Begegnungen und Erlebnisse, von denen sich der Autor zu seinen Betrachtungen anregen lässt. Biografisches fließt ebenso in die Geschichten ein wie vollkommen Erfundenes. Der Autor bietet einen subjektiven Blick auf seine Welt und die mancher Zeitgenossen. An manchen Stellen, ist er einfach nur Protokollant. An anderer Stelle neigt er zu einer karikierend überspitzten Darstellung. Doch auch wenn der Autor sich von dem, was er hört und sieht irritiert zeigt, bleibt er im Ton freundlich und in der Haltung zugewandt. Auf 120 Seiten breitet sich für die Leser ein buntes Mosaik an Themen und Stimmungen aus, die vielfältig wie das Leben sind.

Wer Freude am heiter-besinnlichen Texten hat, wird in der Sammlung „Der Löwe im Kuhstall“ von Reinhard Wick fündig. Der im Jahr 1955 geborene Autor hat zum Einstieg in den Ruhestand im Jahr 2020 mit einer Bahncard 100 deutsche Städte bereist und ist in Besitz des Zipfelpasses. Einige Texte in seinem Buch gehen auf die reichhaltigen Eindrücke dieser Reise zurück. Der Autor ist als systemischer Familientherapeut und Mediator weiterhin in eigener Praxis tätig. Der Autor entdeckte die Bedeutung des erzählten Lebens in der therapeutischen Arbeit. Erzählungen sind für ihn identitäts- und gemeinschaftsstiftend.

„Der Löwe im Kuhstall“ von Reinhard Wick ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-37324-2 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Alwines Flügel – Eine Erzählung vom Erzählen Wir Hawaiianer vom Bahnhof Sülmertor – Autobiografische Erzählung