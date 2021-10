Die Fehde der Gezeiten – Band 1 und 2 des Piraten-Romans in einem Buch

Roberta Altmann und Judith Laura Bestgen erzählen in „Die Fehde der Gezeiten“ eine spannende Geschichte über Piraten und Sirenen.

Die Leser reisen in dem Roman „Die Fehde der Gezeiten“ in das Jahr 1705 zurück. Es heißt, wo die See besonders aufgewühlt ist, da leben Sirenen. Sie waren einst Menschen, so sagt man, und sind nun dank eines Fluches ans Meer gebunden. Während Europa in den Auswirkungen des spanischen Erbfolgekrieges versinkt, werden die Wellen um die Kolonien in der Neuen Welt von Piraten heimgesucht. Mitten in diesem Getümmel befindet sich Piratencaptain David Callahan, der mehr in seinem dunklen Herzen zu verbergen hat, als man erkennen mag. Denn er ist nur zur Hälfte ein Mensch. Die andere Seite in ihm giert nach dem Ozean und nach Schätzen. Sein durchtriebener Instinkt sagt ihm, wann ein Risiko zu hoch ist und wann er gewinnen wird. Bis er sich eines Tages verleiten lässt und auf die falsche Kaperfahrt geht. Der Wahnsinn und der Tod klopfen in der Gestalt der gefährlichsten Männer der Navy an seine Tür.

Das spannende Buch „Die Fehde der Gezeiten“ von Roberta Altmann und Judith Laura Bestgen beinhaltet sowohl Band 1 „The Ocean Wind’s Desire“ als auch die Fortsetzung. Die beiden Autorinnen erzählen von einer wilden und schauerlichen Piratenfantasy, die Leser und Leserinnen an die Buchseiten fesseln wird.

Judith L. Bestgen wurde 1992 in Nordrhein-Westfalen geboren und wuchs in Ostfriesland auf. Sie fühlte schon als Kind die Magie des Meeres in sich. Mit ihrer besten Freundin, Roberta Altmann, mit der sie nun auch in einer WG lebt, arbeitet sie am gemeinsamen Geschichtenprojekt „Das Bambusblatt“, kann es sich aber natürlich nicht nehmen lassen, auch ihre privaten Werke endlich zu veröffentlichen. Band 3 der Piraten-Saga ist bereits in Planung.

„Die Fehde der Gezeiten" von Roberta Altmann und Judith Laura Bestgen ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-38265-7 zu bestellen.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. Das moderne Verlagskonzept von tredition verbindet die Freiheiten des Self-Publishings mit aktiver Vermarktung sowie Service- und Produktqualität eines Verlages.

