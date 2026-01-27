Der Markt hat gesprochen: BridgeLink übertrifft Marke von 10.000 Downloads und festigt seinen Status als globaler Standard für Open-Source-Interoperabilität im Gesundheitswesen

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82726/Innovar_1130934_DEPRcom.001.png

MONTGOMERY, AL / ACCESS Newswire / 27. Januar 2026 / Innovar Healthcare gab heute bekannt, dass BridgeLink, die Open-Source-Integrations-Engine, die Marke von 10.000 Unternehmens-Downloads überschritten hat – ein Meilenstein, der eine entscheidende Veränderung in der IT-Landschaft des Gesundheitswesens signalisiert. Nach der Marktverschiebung hin zu restriktiven proprietären Lizenzen für die Legacy-Engine der Branche hat sich die Gesundheitsbranche entschlossen für BridgeLink als führenden Open-Source-Ersatz entschieden.

Diese schnelle Akzeptanz, die in weniger als einem Jahr seit der Einführung im März 2025 erreicht wurde, bestätigt, dass Gesundheitsorganisationen strategische Resilienz und technische Transparenz gegenüber der Bindung an einen bestimmten Anbieter priorisieren. BridgeLink ist nicht mehr nur eine Alternative, sondern hat sich zum Betriebsstandard für Krankenhäuser, digitale Gesundheitsdienste, Health Information Exchanges (HIEs) und Labore weltweit entwickelt, die ihre Interoperabilitätsinfrastruktur sichern möchten.

Das Volumen der Downloads, das wir derzeit beobachten, steht für eine große Migration in der Gesundheitstechnologie, so Loyd Bittle, CEO von Innovar Healthcare. Der Markt sendet eine klare Botschaft: Interoperabilität muss offen bleiben. Mit ihrer Entscheidung für BridgeLink laden diese über 10.000 Nutzer nicht nur eine Software herunter, sondern stimmen für eine Zukunft, in der sie ihre eigene Datenarchitektur kontrollieren können, ohne Angst vor erzwungenen kommerziellen Lizenzen oder finanzieller Toxizität haben zu müssen.

Validierung durch globale Unternehmen

Der Aufstieg der Plattform wird durch große Unternehmensmigrationen in den USA und Europa vorangetrieben, was die Eignung von BridgeLink für unternehmenskritische Umgebungen mit hohem Datenaufkommen bestätigt.

Die Maris Healthcare GmbH, ein führendes Unternehmen auf dem deutschen Gesundheitsmarkt, führt derzeit eine umfassende Umstellung ihrer Infrastruktur durch.

Wir migrieren derzeit 105 Server von Mirth Connect zu BridgeLink, eine Entscheidung, die durch die Notwendigkeit langfristiger Stabilität und Open-Source-Flexibilität motiviert ist. Als offizieller Vertriebspartner sehen wir aus erster Hand, dass die D-A-CH-Region eine Lösung verlangt, die Datenhoheit garantiert. BridgeLink ist diese Lösung.

– Jochen Fuchs, Managing Director, MARIS Healthcare GmbH

In den Vereinigten Staaten hat sich HealtheConnections, ein regionaler Health Information Exchange (HIE), der Hunderte Millionen von Patientenakten verwaltet, für BridgeLink entschieden, um einen unterbrechungsfreien Datenaustausch für sein Anbieternetzwerk zu gewährleisten.

Als HIE unterstützen wir direkt die Patientenversorgung und können uns keine Ausfallzeiten oder Unsicherheiten leisten. Das Fachwissen von Innovar und die BridgeLink-Plattform haben uns einen nahtlosen Migrationspfad ermöglicht, der einen sicheren Datenfluss gewährleistet.

– Brad Hesler, VP of Technology Services, HealtheConnections

Innovation statt Wartung

Während herkömmliche Optionen stagnieren, hat BridgeLink schnelle technische Fortschritte erzielt. Die Plattform hat das Dynamic Lookup Gateway (DLG) für kontextbezogenes Hochgeschwindigkeits-Routing und Message Trends für die Volumenvisualisierung eingeführt. Darüber hinaus hat BridgeLink die Git-basierte Channel History direkt in den Open-Source-Kern integriert und gleichzeitig die Sicherheitsanforderungen von Unternehmen mit fortschrittlichen Multi-Faktor-Authentifizierungsfunktionen (MFA) berücksichtigt.

Innovar Healthcare ist nach wie vor Hauptverantwortlicher für das Projekt und bietet die spezialisierte Beratung und echte Expertise, die erforderlich sind, um die Last Mile-Interoperabilitätsherausforderungen zu lösen, denen Unternehmen während dieser Umstellung gegenüberstehen.

Hier gehts zum Download von BridgeLink und zu weiteren Informationen: www.innovarhealthcare.com/bridgelink-10k.

Über Innovar Healthcare

Innovar Healthcare ist der führende Anbieter von Interoperabilitätslösungen für das Gesundheitswesen und Hauptverantwortlicher der BridgeLink-Initiative. Innovar ist auf hochkomplexe Datenintegration für HIEs, Labore und digitale Gesundheitsunternehmen spezialisiert und setzt sich für den offenen Zugang zu Technologien ein, die den globalen Austausch von Patientendaten ermöglichen.

Medienkontakt:

Kate Lunt

Chief Marketing Officer

marketing@innovarhealthcare.com

QUELLE: Innovar Healthcare

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

