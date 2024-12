Der Netzbetreiber E.DIS begrüßt neuen Koalitionsvertrag in Brandenburg

Am 27. November 2024 präsentierten SPD und BSW ihren Koalitionsvertrag, der E.DIS als Netzbetreiber und den Verbrauchern Planungssicherheit gibt. Mehr Infos zu E.DIS unter: https://www.e-dis.de/de.htm

Fürstenwalde/Spree. Die kommende Regierungskoalition hat sich darauf verständigt, dass die Energieversorgung im Land sicher, bezahlbar und umweltfreundlich sein muss. Dieser Dreiklang sei aus Sicht des Netzbetreibers E.DIS elementar. Ein wesentlicher Hebel sei hier eine Effizienzsteigerung bei der Energiewende, die dazu beiträgt, die systemischen Kosten der Energieversorgung zu begrenzen. Das Land Brandenburg und E.DIS gelten als Vorreiter in der Energiewende. Weitere Informationen zur zukunftssicheren Gas- und Stromversorgung von E.DIS in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern sind unter www.e-dis.de zu finden.

Für den Netzbetreiber aus Brandenburg scheint es zielführend, dass erneuerbare Energien-Anlagen zur Stromerzeugung künftig stärker dort angeschlossen werden sollen, wo dies mit Blick auf das Stromnetz besonders sinnvoll ist. So sei es auch von der künftigen Koalition vorgesehen. E.DIS betont die Bedeutung eines höheren Anteils grünen Stroms im Netz, statt nur die installierte Leistung zu steigern. Weitere Informationen zum Koalitionsvertrag finden Sie unter: https://www.rbb24.de/politik/beitrag/2024/11/koalitionsvertrag-spd-bsw-brandenburg-punkte.html

Für den Netzbetreiber E.DIS sei außerdem ein wichtiges Signal, dass sich die künftige Landesregierung zum Ziel gesetzt hat, die Genehmigungsbehörden zu stärken und durch pragmatisches Verwaltungshandeln Planungs- und Genehmigungsverfahren zu vereinfachen und somit auch zu beschleunigen. Gerade in der Hochspannungsphase laufe der Stromnetzausbau der Anschlussdynamik zeitlich deutlich nach. E.DIS betont, dass es beim Netzausbau helfe, wenn Genehmigungsverfahren zügig ablaufen. E.DIS informiert über Netzstabilität und erneuerbare Energien unter www.e-dis.de.

Die E.DIS Netz GmbH, eine 100%-Tochter der E.DIS AG, ist einer der größten regionalen Energienetzbetreiber Deutschlands und betreibt in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern auf einer Fläche von 35.500 Quadratkilometern ein rund 82.500 Kilometer langes Stromleitungsnetz.

Hinzu kommt im östlichen Landesteil Mecklenburg-Vorpommerns und im Norden Brandenburgs auf einer Fläche von 9.770 Quadratkilometern ein ca. 5.100 km langes Gasleitungsnetz.

In Fürstenwalde/Spree, Demmin und Potsdam befinden sich die drei großen Standorte des Unternehmens mit den wesentlichen zentralen Funktionen. Darüber hinaus arbeiten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von über 40 Standorten aus für eine zuverlässige Energieversorgung von Privat- und Gewerbekunden, Industrieunternehmen und Kommunen in der Region.

Mit ca. 3.000 Mitarbeitern einschließlich rund 200 Auszubildenden ist die E.DIS-Gruppe einer der größten Arbeitgeber in den neuen Ländern. Hauptgesellschafter der E.DIS AG ist E.ON, kommunale Anteilseigner sind mit rund einem Drittel an E.DIS beteiligt. Seit dem 1. Juli 2013 firmiert das Unternehmen unter dem Namen E.DIS AG.

