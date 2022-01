Der neue Immobilienratgeber ist da

Auf diesen Ratgeber haben viele gewartet. Der bekannte Immobilien- und Kapitalanleger Florian Bauer aus Köln hat die Neuauflage seines Bestsellers herausgebracht.

Im neuen Immobilien-Ratgeber bringt Florian Bauer auf fast 200 Seiten sein komplettes Know-how für seine Kunden sehr leserfreundlich auf den Punkt.

Wieder einmal hat es der Gründer der Bauer Immobilien GmbH geschafft, ein Werk fortzuschreiben, das in der Szene für Furore sorgen wird.

Wer denkt, dass man ein großes Vermögen besitzen oder „superreich“ sein muss, irrt. Florian Bauer führt das seinen Leserinnen und Lesern wieder einmal sehr detailliert vor Augen. In der zweiten Auflage seines Bestsellers „Der Immobilien Ratgeber“ zeigt der Kölner, wie man schon mit kleinen Mitteln, Schritt für Schritt zum eigenen Immobilienportfolio kommt.

Sein Buch zeigt die Strategien auf, mit denen man am besten verhandeln und entsprechend günstig einkaufen kann. Was am Anfang der zweiten Auflage steht, ist ein kleiner Grundkurs in Immobilien-Kunde: Welche Kapitalanlagen gibt es eigentlich? Warum sollte man in Immobilien investieren? Und: Immobilien das „Betongold“.

Altersvorsorge und Kapitalanlage

Ausführlich beschreibt Florian Bauer, warum man Immobilien sowohl als Altersvorsorge als auch als Kapitalanlage nutzen kann und vor allem soll. Beides geht nämlich Hand in Hand. Das Hauptaugenmerk der zweiten Auflage des Bestsellers liegt aber auf seinem Kapitel: Immobilien mit wenig oder gar ohne Eigenkapital finanzieren.

Wie das geht, weiß der Kölner sehr genau, da er das mit seiner Unternehmensgruppe seit Jahren für seine begeisterten Kunden umsetzt. Jetzt hat er das Ganze, in der zweiten Auflage seines Buches, Schwarz auf Weiß niedergeschrieben.

Wie man Immobilien findet

Besonders interessant ist auch der Abschnitt, in dem Florian Bauer zeigt, wie er und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Immobilien zur Kapitalanlage in sogenannten A- und B-Lagen finden. Die Leserinnen und Leser des Immobilien-Ratgebers können diese Tipps selbst kopieren und umsetzen.

Die Strategie für ein sorgenfreies Investment schließt sich an und wird mit den bewährten Steuer-Spartipps beim Immobilienkauf von der Bauer Immobilien GmbH abgerundet.

Wieder einmal bringt der Immobilien -Experte viele Beispiele aus der Praxis.

Wer sich also dafür interessiert, mit Immobilien nicht nur Geld zu verdienen, sondern auch eine adäquate Altersvorsorge zu haben, sollte sich unbedingt dieses Standardwerk von Florian Bauer besorgen.

Immerhin hat der gelernte Bankkaufmann selbst mittlerweile sieben verschiedene Unternehmen in seiner Unternehmensgruppe gegründet, zusammengefasst und aufgebaut. Er hat im Laufe der Zeit selbst diverse Projekte realisiert und weiß genau, wie man mit wenig oder gar keinem Eigenkapital Immobilien kaufen kann.

Fundament in Krisenzeiten

Sein besonderes Anliegen ist es aber, das Buch als Großes und Ganzes und als Fundament zu verstehen, auf dem seine Leserinnen und Leser zukünftig aufbauen und damit auch jede kommende Krisenzeit gut überstehen können.

Der Experte im Bereich Immobilien möchte mit seinem Ratgeber zeigen, dass Immobilien als Investment eine Menge Freude bereiten können und man dadurch finanziell frei werden und dies jedem Einzelnen zu mehr Zufriedenheit und Glück im Leben verhelfen kann.

Dazu möchte Florian Bauer mit diesem Buch einen Beitrag leisten und die Leserinnen und Leser mit seiner Erfahrung begleiten und unterstützen.

Natürlich rundet – wie man es von der Bauer Immobilien GmbH gewohnt ist, eine exklusive Checkliste das Standardwerk ab.

Die zweite Auflage des Bestsellers kann jederzeit als Taschenbuch auf Amazon für 12,99 Euro erworben werden (https://www.amazon.de/Immobilien-Ratgeber-Kapitalanlage-Verm%C3%B6gensaufbau-Immobilienerwerb/dp/B08BV1LCVZ).

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Bauer Immobilien GmbH

Herr Florian Bauer

Friesenplatz 25

50672 Köln

Deutschland

fon ..: 0049 221 650 282 90

web ..: https://www.investment-bauer.de/

email : info@investment-bauer.de

Immobilien als Kapitalanlage gewinnt seit geraumer Zeit immer mehr an Bedeutung. Die Konsequenz: Preise und Mieten steigen. Die Frage, die sich Investoren stellen, lohnt sich die Geldanlage noch? Experten sind sich bei der Antwort zur sichersten Kapitalanlage einig: JA! Das historische Niedrigzinsumfeld und die Zukunftsaussichten der Kapitalanlage Immobilien insbesondere in den Metropolen spielen eine wesentliche Rolle und die Investoren können sich auch ertragreiche Renditen freuen! Die Kapitalanlage Immobilien ist den anderen Anlageformen überlegen.

Florian Bauer ist Gründer der Bauer Immobilien GmbH, einem in Köln ansässigen Spezialisten für deutschlandweite Immobilieninvestments. Sein Unternehmen hat sich zur Aufgabe gemacht, Kapitalanlegern den Zugang zum Immobilienmarkt zu erleichtern. Das gelingt Florian Bauer seit mehreren Jahren erfolgreich mit hoher Kundenzufriedenheit. Dabei stehen Kundenwünsche, Transparenz und absolute Zuverlässigkeit als klare Tugenden im Mittelpunkt der Unternehmensphilosophie.

Als Geschäftsführer ist er auf fachkompetente und zuverlässige Mitarbeiter angewiesen. Diese stehen ihm teilweise schon seit der Gründung zur Seite und erzielen erstklassige Ergebnisse beim Realisieren der Immobilieninvestments ihrer Kunden.

Bei der Bauer Immobilien GmbH ist jeder in guten Händen. Für seine Kunden und Investoren gehen Florian Bauer und sein Team immer die „Extrameile“.



Pressekontakt:

Bauer Immobilien GmbH

Herr Florian Bauer

Friesenplatz 25

50672 Köln

fon ..: 0049 221 650 282 90

web ..: https://www.investment-bauer.de/

email : info@investment-bauer.de

