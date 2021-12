Die Sachwertimmobilie als Kapitalanlage

Professionelles Investment mit der Bauer Immobilien GmbH

Die richtige Immobilie als Kapitalanlage zu finden, ist gar nicht so leicht. Bei der Suche nach dem richtigen Investment hilft die Bauer Immobilien GmbH aus Köln. Das Angebot: die passende Immobilie, der passende Mieter, die passende Verwaltung. Mit diesem Komplettpaket müssen sich Eigentümer nur noch um die Verwendung ihrer Rendite kümmern.

Wer nach Investments sucht, fragt sich oft worauf es ankommt. Florian Bauer von der Bauer Immobilien GmbH kennt die Antwort ganz genau: „Eine gute Kapitalanlage sollte drei Kriterien erfüllen: Sie sollte sicher sein, eine gute Rendite erwirtschaften und möglichst wenig Aufwand erfordern. Immobilien können all das“.

Doch es müssen die richtigen Objekte sein. Oft sind es nicht die Top-Objekte in 1a-Lagen, die sich rechnen, denn diese sind mittlerweile so teuer, dass die Mieteinnahmen kaum mithalten können. Immer häufiger sind es Wohnungen im weiteren Einzugsgebiet von Großstädten oder auch Objekte in weniger angesagten Vierteln in den Metropolen, die ein größeres Potenzial haben – und zwar in Bezug auf sowohl die Rendite als auch die langfristige Wertsteigerung für ihr Investment.

Die Bauer Immobilien GmbH mit Sitz in Köln vermittelt genau solche Objekte. Exakt abgestimmt auf die Anforderungen und Voraussetzungen ihrer Kunden bieten die Expertinnen und Experten von Bauer Mietwohnungen als Kapitalanlagen in ganz Deutschland. Transparenz wird bei Bauer großgeschrieben. Gründer Florian Bauer und sein zehnköpfiges Team legen Wert auf leicht verständliche Transaktionen und jederzeit klare Kosten und Einkünfte. Die Beratung ist persönlich, nimmt auf individuelle Bedürfnisse und Rahmenbedingungen Rücksicht und entwickelt ein Finanzierungs- und Anlagemodell, das langfristig funktioniert und für einen nachhaltigen Vermögensaufbau und ein passives Einkommen aus konstanten Mieteinnahmen sorgt.

Service – die ganze Palette

Komfort – das ist ein Aspekt, der Kapitalanlegern meistens erst auf den zweiten Blick einfällt. Denn natürlich steht die Rendite im Vordergrund. Doch auch das gute Gefühl, sich um nichts kümmern zu müssen, während das angelegte Geld arbeitet, ist Teil des Gesamtpakets bei einem erfolgreichen Investment.

Die Bauer Immobilien GmbH kümmert sich nicht nur um die Auswahl der passenden Immobilie, sondern auch um die Finanzierung. In Zeiten von Niedrigzinsen haben viele Investoren den Eindruck, dass jeder Kredit ein „Schnäppchen“ sein muss. Doch auch bei Zinsen um ein Prozent lohnt sich der Blick auf die Details.

Genau dabei hilft der Darlehensvermittler von Bauer Immobilien. Ebenso kümmern sich die Expertinnen und Experten des Kölner Investmenthauses um das komplette Mietermanagement: Finden des passenden Mieters, bei Bedarf Aufbereitung der Immobilie (Home Staging), Miet- und Nebenkostenabrechnungen und Facility Management. Auf diese Weise hat der Eigentümer oder die Eigentümerin einen minimalen Aufwand, während die Mietzahlungen für ein passives Einkommen sorgen.

Das Investment bei Bauer Immobilien hat immer eine langfristige Perspektive. Fast die Hälfte der Kunden entscheidet sich nach etwa einem Jahr für ein weiteres Investment mit Bauer.

Rentables Investment: Bauer senkt die Hürden

Viele private Anleger scheuen sich, eine ganze Immobilie zu erwerben. Der finanzielle Aufwand ist im Vergleich zu anderen Anlageformen wie Fonds oder Aktien natürlich deutlich höher, doch mit der passenden Finanzierung ist die sorgfältig ausgewählte, vermietete Wohnimmobilie eine Kapitalanlage mit Zukunft. Das aktuelle Niedrigzinsumfeld macht es möglich, dass man heute mit relativ wenig Eigenkapital einsteigen kann. Durch die Übernahme aller erforderlichen Dienstleistungen rund um die Immobile und ein einfaches und transparentes Gebühren-System für das Investment sorgt Bauer Immobilien von Anfang an für Klarheit und einen überschaubaren Planungshorizont.

Wer sich einen ersten Eindruck von Arbeitsweise und Kompetenzen der Bauer Immobilien GmbH machen möchte, kann bei einem kostenlosen, unverbindlichen Beratungsgespräch die Rahmenbedingungen für sein Investment mit Bauer abstecken.

Die vermietete Immobilie ist und bleibt eines der beliebtesten Anlageobjekte Deutschlands. Wer das Investment mit der Bauer Immobilien GmbH aus Köln angeht, hat einen erfahrenen und erfolgreichen Partner an der Seite, der bundesweit Objekte mit solider Rendite vermittelt und alle Services rund um Vermietung und Verwaltung übernimmt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Bauer Immobilien GmbH

Herr Florian Bauer

Friesenplatz 25

50672 Köln

Deutschland

fon ..: 0049 221 650 282 90

web ..: https://www.investment-bauer.de/

email : info@investment-bauer.de

