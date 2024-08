Der Opera Browser führt Opera One für iOS ein

Der beliebte Opera One Browser ist jetzt auch für iOS-NutzerInnen verfügbar

Oslo, Norwegen – 13. August 2024 – Opera veröffentlicht heute den Flaggschiff-Browser Opera One mit integrierter KI für iOS. Dieser mobile Browser für das IPhone vereint die preisgekrönte Ästhetik der Desktop-Version von Opera One mit einer optimierten Vollbildoberfläche und intuitiven Benutzerbefehlen.

„Unsere Forschung hat gezeigt: Smartphone-NutzerInnen sind sechsmal zufriedener, wenn sie nicht den Standard-Browser ihres Systems verwenden“, erklärt Jona Bolin, Produktmanager bei Opera. „Mit Opera One für iOS wollen wir die Messlatte noch höher legen und im Vergleich zum vorinstallierten Browser ein besseres Onlineerlebnis bieten“.

https://youtu.be/GlGwGZ_jYp8

Intuitive Browsernavigation und ein neues Design

Opera hat mit „Bottom Search“ einen neuen Navigationsstil eingeführt, der die Suchleiste an den unteren Bildschirmrand verlagert. Diese Funktion ist besonders praktisch für unterwegs und erleichtert den NutzerInnen die Bedienung mit einer Hand. Zudem können die UserInnen jetzt zwischen drei Navigationsstilen wählen: Standardnavigation, „Fast Action Button“ und „Bottom Search“ – diese Auswahl ermöglicht eine Bedienung ganz nach individuellen Vorlieben.

Opera One für iOS bietet außerdem eine optimierte Suchfunktion, die das Surfen im Netz noch einfacher und schneller gestaltet. Sobald der Nutzer eine Suchanfrage beginnt, schlagen intelligente Suchvorschläge passende Wortkombinationen oder das wahrscheinlichste nächste Wort vor. Diese Schlüsselwörter basieren auf Vorhersage-Algorithmen und ermöglichen eine schnellere und mühelosere Eingabe der Suchanfrage mit weniger Klicks.

Zusätzlich können NutzerInnen neuerdings auf die Suchleiste zugreifen, wie sie es von der Suche nach Apps gewohnt sind. Mit der Funktion „Wischen zum Suchen“ kann die Suchleiste einfach durch ein Herunterwischen aktiviert werden. Eine intuitive Geste, die allen iOS-Anwendern bereits vertraut sein dürfte.

Das neue Design von Opera One wurde darauf ausgelegt, den verfügbaren Bildschirmplatz optimal zu nutzen und Ablenkungen auf ein Minimum zu reduzieren. Der Browser zeigt ausschließlich die Elemente an, mit denen der Anwender bzw. die Anwenderin gerade interagiert, und blendet alles Unnötige aus.

So verschwinden beispielsweise die obere Leiste und die neue untere Suchleiste, sobald der Anwender mit dem Scrollen beginnt – im Gegensatz zu anderen mobilen Browsern für iOS, bei denen die Suchleiste weiterhin wertvollen Platz auf dem Bildschirm einnimmt.

Darüber hinaus passt sich in der iOS-Version von Opera One die Farbe der oberen Leiste und der Statusleiste an den Farbton der besuchten Webseite an. Das Ergebnis ist ein nahtloses und bildschirmfüllendes Online-Erlebnis, welches den NutzerInnen ein vollkommenes Eintauchen in das Geschehen ohne störende und ablenkende Elemente erlaubt.

Die neue Version von Opera für iOS ersetzt den bisherigen Newsfeed durch ein innovatives Startseiten-Karussell, gefüllt mit Nachrichten, Live-Ergebnissen und Produkttipps. Das Karussell fügt sich harmonisch an den Hintergrund an und sorgt für eine aufgeräumte, übersichtliche Startseite. „Das ist nur der erste Schritt“, so Bolin. „Wir planen, unsere Vision eines Browsing-Erlebnisses auf iOS in den kommenden Monaten weiterzuentwickeln.“

Ein KI-gestütztes Browsing-Erlebnis

Wie bei allen Flaggschiff-Produkten von Opera steht auch bei der iOS-Version von Opera One die KI Aria im Mittelpunkt. Sie liefert aktuelle Web-Ergebnisse und unterstützt beim Suchen, sowie bei der Text- oder Code-Generierung oder bei Produktanfragen. Sobald eine Aria-Abfrage gestartet wird, werden AnwenderInnen direkt zum Chat mit Aria weitergeleitet. Von dort aus gelangen sie einfach auf eine relevante Website. Der Browser ermöglicht jederzeit eine einfache Rückkehr von der neu geöffneten Website zurück zum KI-Chat.

Aria wird regelmäßig aktualisiert, um neue Funktionen zu integrieren. Ab sofort bietet sie eine praktische Spracheingabe, wodurch NutzerInnen mit Sprachbefehl statt mit einer klassischen manuellen Eingabe suchen können – ideal für unterwegs.

In der neuesten Version von Opera für iOS kann Aria mithilfe von Google Imagen2 zudem Bilder erstellen. Hierfür benötigt Aria lediglich einen Prompt und schon generiert die KI ein darauf basierendes Bild. Die Kreationen von Aria können weiter verfeinert, kopiert, gespeichert, geteilt oder sogar als Hintergrundbild des Geräts verwenden werden.

Opera für iOS bietet ein blitzschnelles und sicheres Online Erlebnis, ergänzt durch eine Reihe benutzerfreundlicher Funktionen, wie einen integrierten Werbeblocker und ein kostenloses VPN.

Diese neueste Version von Opera für iOS markiert den Auftakt zu einem neu gestalteten Browsing-Erlebnis mit Opera One. Laden Sie sich die App jetzt im App Store herunter!

Über Opera

Opera ist ein benutzerorientiertes und innovatives Software-Unternehmen, das sich darauf konzentriert, das bestmögliche Internet-Browsing-Erlebnis auf allen Geräten zu ermöglichen. Hunderte von Millionen Menschen nutzen Opera Webbrowser wegen ihrer einzigartigen und sicheren Funktionen auf ihren Mobiltelefonen und Desktop-Computern. Opera wurde 1995 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Oslo, Norwegen. Das Unternehmen ist an der Nasdaq-Börse unter dem Tickersymbol „OPRA“ notiert. Laden Sie die Opera Webbrowser herunter und greifen Sie auf andere Opera-Produkte unter opera.com zu. Erfahren Sie mehr über Opera unter investor.opera.com und auf X @InvestorOpera.

