Herbsttrends der Leuchten: Lampenwelt präsentiert Lichtdesigns für Gemütlichkeit pur

Lampenwelt.de präsentiert Leuchten, die den dunklen Herbst freundlicher machen. Die fünf beliebtesten Trends – von Natural bis Industrial.

Fulda, 13. August 2024 – Passend zur Jahreszeit, in der die Dämmerung immer früher eintritt und der Alltag sich wieder vermehrt in den vier Wänden abspielt, präsentiert Lampenwelt.de Leuchten mit großem Gemütlichkeitsfaktor. Unter den leuchtenden Herbsttrends: Leuchten aus natürlichen Materialien von Bambus bis Rattan und Lichtideen mit Textilschirmen, die das warme Licht sanft im Raum verteilen. Außerdem: Designs im Industrial-Chic mit viel Schwarz und Gold für warmes Fair und die Bandbreite geometrischer LED-Leuchten, die ihr warmes Licht elegant führen. Herbstliches Highlight für alle, die es extravagant mögen: organische Lichtkunstwerke, die nicht nur ein Statement im Raum setzen, sondern auch geradezu meditative Ruhe und Gemütlichkeit ausstrahlen.

Cozy Flair mit natürlichen Leuchten aus Bambus & Co.

Sie setzen auf nachhaltige Rohstoffe und bringen ein unvergleichlich natürliches Flair in unsere vier Wände: Die Rede ist von Leuchten aus Bambus, Rattan und Jute, die ein echter Dauertrend geworden sind und auch in diesem Herbst nicht in unseren Häusern und Wohnungen fehlen dürfen. Bestückt mit Filamentleuchtmitteln, deren warmes Licht durch Korbmuster und Webstrukturen dringt, ist herbstliches Kuschelflair garantiert.

Der Industrial-Style ist wieder da!

Ein Trend, der ebenfalls zum festen Repertoire begeisterter Hobbyeinrichter geworden ist, kennen wir als Industrial-Chic. Sein Markenzeichen: Viel Schwarz-, Braun- und Rosttöne, Metalle, Eisen und Beton und vor allen Dingen keine Zurückhaltung bei der Größe der Lampenschirme. Denn was in einem stylisch umfunktionierten Industrieloft und anderen großen Räumen mit urbanem Flair wirken soll, braucht Masse. Für warmes Lichtflair sorgen golden schimmernde Innenschirme und warme Filamentleuchtmittel.

Geometrisch-minimalistisches Lichtflair

Was die moderne LED-Technik alles vermag, zeigt sich in diesen Trendleuchten mit fest verbautem Licht: Auf cleanste Art und Weise zeichnen sie die schlanken Strukturen ihrer Gestelle nach und verbreiten dabei wärmstes Wohlfühllicht für herbstliche Tage. Orientiert wird sich beim Design dieser leuchtenden Herbsttrends ganz pur und minimalistisch an geometrischen Grundformen. Im Vordergrund steht die Funktion und diese lautet: Lichtambiente zum Genießen schaffen.

Textilschirme: Wenn Licht und Stoff sich verlieben

Textilschirme, soweit das Auge reicht! Da wird es schwer, sich zu entscheiden. Denn die warmen Wohlfühlleuchten gibt es in unzähligen Varianten. Von natürlich, in hellen Beigetönen, über Dunkel, in Schwarz und Braun, bis zu bunt mit mehrflammigen Schirmen, die Frohmut und Leichtigkeit im Interieur verbreiten. Allen gemeinsam ist die Eigenschaft, das Licht durch ihre transluzenten Schirme auf besonders gemütliche Art und Weise in den Räumen zu verbreiten.

Blickfang: organische Lichtkunstwerke

Wenn sie einen Raum erhellen, dann nicht nur mit ihrem unvergleichlich gemütlichen Licht, sondern auch mit ihrer Statur, ihrer Grazie und Andersartigkeit. Wer sich für eine Leuchte entscheidet, die mit ihren organischen Rundungen und Ausprägungen zu einem regelrechten Lichtkunstwerk avanciert, sollte ihr eines geben: viel Raum zum Wirken. Und so wird das neue Designpiece zum erdenden Element für ruhige Stunden und gelebter Achtsamkeit.

Lampenwelt hat sich in 20 Jahren zum größten und erfolgreichsten Online-Pure-Player für Licht und Beleuchtung in Europa entwickelt. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in 27 Ländern über unterschiedliche Domains, darunter international z. B. über lights.co.uk in Großbritannien oder luminaire.fr in Frankreich. Lampenwelt steht für herausragenden Kundenservice, bietet ein Sortiment aus über 400 Marken und mehr als 50.000 Produkten und überzeugt durch hervorragende Delivery Experience. Geschäftskunden unterstützt Lampenwelt zudem durch professionelle Services im Bereich der Lichtplanung. Das Unternehmen ist Teil der LUQOM GROUP, Europas führendem Online-Spezialisten für Leuchten und Smart-Home-Produkte mit mehr als 95 E-Commerce Shops in 34 Ländern.

