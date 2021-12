Der PKW-Markt und seine Rohstoffe

Seit dem Start der Pandemie sind die Neuzulassungen in Deutschland stark zurückgegangen.

Bei den Gebrauchtwägen dagegen sind die Preise angestiegen. Die Mobilität hat sich verändert. Klein- und Mittelwagen sowie Reisemobile haben an Attraktivität gewonnen. Bei den Neuwägen ging die Produktion aufgrund von Lieferkettenproblemen, sowohl bei Chips als auch beim Material, zurück. Denkt man an das Jahr 2009 zurück, so gab es die Abwrackprämie, mit der der Verkauf von Autos angekurbelt werden sollte. Heute locken Prämien für den Kauf von elektrifizierten Fahrzeugen. Die Auswahl an Elektrofahrzeugen oder Hybridautos steigt an und auch die Ladestationen werden mehr und mehr ausgebaut.

Ein Elektrofahrzeug braucht deutlich mehr Metalle als ein Auto mit Verbrennungsmotor. Nimmt man etwa einen Tesla, so sind mehr als 50 Kilogramm Nickel, etwa sieben Kilogramm Kobalt und 85 Kilogramm Kupfer verbaut. Die Metalle Nickel, Kupfer, Kobalt und Lithium werden also, da die Elektromobilität sich erfolgreich verstärkt, stark nachgefragt werden. Damit sie in ausreichendem Umfang vorhanden sind, sind viele neue Investitionen in der Bergbaubranche nötig. Auch beim Kupfer schwinden die Bestände und so ist im neuen Jahr mit Engpässen zu rechnen. Dabei dürfte die ganze Produktionskette in Mitleidenschaft gezogen werden. Den Liefer- und Versorgungsengpässen können Bergbauunternehmen, die die wichtigen Rohstoffe in ihren Projekten besitzen, entgegenwirken. Besonders wertvoll sind dabei Gesellschaften, die nachhaltig arbeiten und auf den Schutz der Umwelt achten.

So wie die Canada Nickel Company – https://www.youtube.com/watch?v=ejGJ-hLPY2w -, die Nickel-Kobalt-Sulfid-Projekte vorantreibt. Zusätzlich stehen Verfahren, die die Produktion von kohlenstoffarmen Nickel-, Kobalt- und Eisenprodukten möglich machen im Vordergrund. Hauptprojekt ist das Crawford-Produkt in Ontario.

Zink ist der Rohstoff, auf den sich Griffin Mining – https://www.youtube.com/watch?v=Ot6sBFkRug8&t=10s – konzentriert. In China ist Griffin Mining etabliert und der größte Zinkproduzent.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von der Canada Nickel Company (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/canada-nickel-company-inc/ -) und Griffin Mining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/griffin-mining-ltd/ -).

