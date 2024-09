„Der Quiz-Champion“ als ZDF-Spezialausgabe zugunsten der Deutschen Krebshilfe

16 Stunden quizzen, informieren und spenden für den guten Zweck

Berlin/Bonn (fei) – „Der Quiz-Champion – Das Spenden-Special“ mit Moderator Johannes B. Kerner findet in diesem Jahr mit einer Verlängerung durch die Nacht und damit als bisher längste Quizsendung des ZDF statt. Insgesamt 16 Stunden lang testen bekannte Quiz-Kandidaten und prominente Experten anlässlich des 50-jährigen Jubiläums der Deutschen Krebshilfe ihr Wissen zugunsten der gemeinnützigen Organisation. Das ZDF strahlt „Der Quiz-Champion – Spenden-Special“ und die anschließende „Spenden-Challenge“ live aus Berlin im linearen und digitalen Fernsehen aus – von Samstagabend, 14. September, ab 20.15 Uhr bis Sonntagmittag, 15. September, um 12.15 Uhr.

„Wir quizzen uns 16 Stunden lang durch die Nacht und den Morgen und sammeln dabei hoffentlich viel, viel Geld für die gute Sache. Ich bin gespannt und habe auch ein bisschen Respekt davor, wie wir uns im Studio gegenseitig wachhalten wollen. Wir müssen es ja bis zum ZDF-Fernsehgarten am nächsten Tag schaffen. Alle sind herzlich eingeladen, uns bei diesem Kampf gegen die Müdigkeit zu begleiten. Und nie galt der Satz so wie heute: Es ist ja für einen guten Zweck“, sagt Johannes B. Kerner.

Die Quiz-Kandidaten der dreistündigen Live-Show „Der Quiz-Champion – Das Spenden-Special“ sind Thorsten Zirkel, Mitglied des Rateteams im „Quiz-Duell“, Annegret Schenkel, „Jägerin“ bei „Gefragt – Gejagt“ und Sebastian Klussmann, ebenfalls „Jäger“ bei „Gefragt – Gejagt“. Die drei Quiz-Profis treten im Wettbewerb gegen die fünf prominenten Quiz-Experten Wigald Boning in der Kategorie Erdkunde, Sarah Wiener (Kategorie Ernährung), Bastian Pastewka (Kategorie Film und Fernsehen), Marcel Reif (Kategorie Sport) und Anna Thalbach (Kategorie Literatur und Sprache) an. Für jedes gewonnene Quiz-Duell erspielt der Gewinner oder die Gewinnerin 20.000 Euro, die der Deutschen Krebshilfe zugutekommen. Insgesamt geht es dabei um maximal 100.000 Euro für die gemeinnützige Organisation.

Mit Filmsequenzen und in Gesprächen mit Betroffenen, Experten aus Wissenschaft und Forschung sowie mit Anne-Sophie Mutter, Präsidentin der Deutschen Krebshilfe, stellt Johannes B. Kerner die vielfältige Arbeit der Deutschen Krebshilfe vor. Die Botschafterin der Deutschen Krebshilfe für Hautkrebsprävention, Susanne Klehn, und weitere Prominente nehmen während des „Spenden-Specials“ die Spendenanrufe der Zuschauer entgegen.

Die Nacht zum Tag machen für den Kampf gegen den Krebs

Direkt im Anschluss an die Sendung der „Der Quiz-Champion – Das Spenden-Special“ startet ab 23.15 Uhr die „Spenden Challenge“, ebenfalls moderiert von Johannes B. Kerner. Dabei quizzen Quiz-Kandidaten und Experten weitere 13 Stunden bis Sonntagmittag um 12.15 Uhr und bitten um Spenden für die Arbeit der Deutschen Krebshilfe. Zahlreiche Social-Media-Stars von Plattformen wie YouTube, Instagram oder Twitch, aber auch bekannte Darsteller aus jungen Sendeformaten des ZDF und der ZDFmediathek unterstützen die gute Sache und treten als Quiz-Kandidaten an. Die Kandidaten, die sich durch alle fünf Kategorien gequizzt haben, nehmen im weiteren Verlauf der Nacht Spenden für die Deutsche Krebshilfe per Telefon entgegen oder chatten live mit den Zuschauern und Fans. In dem Quizformat mit der „Spenden-Challenge“ erhält die Deutsche Krebshilfe 1.000 Euro für jedes gewonnene Duell der Kandidaten. Live-Schaltungen, Bewegungseinheiten, Betroffenen-Geschichten, musikalische Showacts und vieles mehr zwischen den Quiz-Duellen gehören ebenfalls zu dieser außergewöhnlichen Spendennacht. Das ZDF strahlt die „Spenden-Challenge“ in der ZDFmediathek und zusätzlich im ZDF-Hauptprogramm in der Zeit von 1.00 Uhr bis 5.30 Uhr aus.

In einer Live-Schaltung mit Andrea Kiewel verkündet Johannes B. Kerner am Sonntagmittag das finale Spendenergebnis der längsten Quizsendung des ZDF im „ZDF-Fernsehgarten“.

Während der 16-stündigen Sendezeit von Samstagabend, 14. September, ab 20.15 Uhr bis Sonntagmittag, 15. September, um 12.15 Uhr sind die Spendentelefone unter der Aktionstelefonnummer 01802 10 10 30 (6 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz und aus dem Mobilfunknetz) erreichbar. Spenden sind auch online möglich unter www.krebshilfe.de/quiz-champion/.

Alle Teilnehmer auf einen Blick

„Der Quiz-Champion – Das Spenden-Special“ | 20.15 Uhr – 23.15 Uhr | ZDF

Quiz-Kandidaten: Annegret Schenkel, Sebastian Klussmann, Thorsten Zirkel

Experten: Anna Thalbach, Bastian Pastewka, Marcel Reif, Sarah Wiener, Wigald Boning

Prominente am Spenden-Telefon: Francis Fulton Smith, Sabine Postel, Gerit Kling, Elena Carriére, Nadine Angerer, Waldi Lehnertz, Henning Krautmacher u.a.

„Die Spenden-Challenge“ | 23.15 Uhr bis 12.15 Uhr | ZDF Mediathek und ZDF (01:00 Uhr bis 05:30 Uhr)

Quiz-Kandidaten: Sally Özcan, Faye Montana, Sophia Thiel, Betty Taube, Aurel Mertz, Anna Dushime und Schlecky Silberstein, Ronja Forcher, Jonas Deichmann u.a.

