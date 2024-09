Sonderbriefmarke ’50 Jahre Deutsche Krebshilfe‘

Bundesfinanzministerium präsentiert neues Sonderpostwertzeichen

Bonn (fei) – Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums der Deutschen Krebshilfe hat das Bundesministerium der Finanzen die Sonderbriefmarke ’50 Jahre Deutsche Krebshilfe‘ herausgegeben. Regierungsdirektor Dominique Lagast, stellvertretender Leiter des Referates „Münzen und Postwertzeichen“ in der Leitungsabteilung des Bundesministeriums der Finanzen, stellte sie heute in der Geschäftsstelle der Deutschen Krebshilfe in Bonn vor. Während der Feierstunde fand auch die Überreichung der Briefmarkenalben mit Erstdrucken des Sonderpostwertzeichens an Persönlichkeiten statt, die sich für die Deutschen Krebshilfe verdient gemacht haben. Die querformatige Sonderbriefmarke ist ab dem 5. September im Portowert von 85 Cent in den Verkaufsstellen der Deutschen Post AG sowie online erhältlich.

„Ich freue mich außerordentlich, dass das Bundesfinanzministerium die eindrucksvoll gestaltete Sonderbriefmarke ’50 Jahre Deutsche Krebshilfe‘ veröffentlicht hat. Sie stellt eine bedeutende Würdigung unserer Arbeit dar, die vor 50 Jahren durch unsere Gründerin Mildred Scheel ihren Anfang nahm“, sagte Gerd Nettekoven, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Krebshilfe.

Mildred Scheel im gestalterischen Fokus der Briefmarke

Die aus Bremen stammende Grafikerin Josie Majetic überzeugte den Kunstbeirat des Bundesfinanzministeriums mit ihrem Entwurf der Sonderbriefmarke. Sie legte den gestalterischen Fokus des Sonderpostwertzeichens auf das Portrait von Mildred Scheel, sodass das Antlitz der Gründerin die Briefmarke in prominenter Weise bestimmt. Die gewählte Typografie des Titels ’50 Jahre Deutsche Krebshilfe‘ ist sachlich und klar gehalten. Sie unterstreicht den medizinisch-wissenschaftlichen Kontext der Organisation, während das Portrait von Mildred Scheel Menschlichkeit, Nähe und Persönlichkeit vermittelt. Die Zahl 50 legt sich in großer hellblauer Typografie über das Porträt von Mildred Scheel und greift das Jubiläum der Deutschen Krebshilfe in zweiter Ebene erneut auf.

„Der Grafikerin Josie Majetic ist es mit ihrer Gestaltung der Sonderbriefmarke gelungen, den unmittelbaren Bezug zur Deutschen Krebshilfe, zur Gründerin und zum 50-jährigen Bestehen der Organisation visuell und inhaltlich herzustellen“, so Gerd Nettekoven.

Auszeichnung für besonderes Engagement

Als Auszeichnung für ihr Engagement für die Deutsche Krebshilfe erhielten ausgewählte Persönlichkeiten ein Schmuckalbum mit Erstdrucken der Sonderbriefmarke. Regierungsdirektor Dominique Lagast überreichte die Auszeichnungen in Vertretung für das Bundesministerium der Finanzen unter anderem an Cornelia Scheel, Tochter von Mildred Scheel und Vorsitzende des Mildred-Scheel-Förderkreises, für ihre Verdienste bei der Spendenakquise und an Professor Dr. Eberhard Klaschik, Bonn, für seine Verdienste beim Aufbau palliativmedizinischer Versorgungsstrukturen. Professor Dr. Ulrich Göbel, Düsseldorf, erhielt das Album in Anerkennung seiner wegweisenden Arbeit auf dem Gebiet der Kinderonkologie in Deutschland.

„In den vergangenen 50 Jahren hat sich die Deutsche Krebshilfe zu einer bedeutsamen Bürgerbewegung im Kampf gegen den Krebs entwickelt – ganz im Sinn ihrer Gründerin Mildred Scheel. Unser aller Dank gilt der wichtigen Arbeit und dem Engagement der Deutschen Krebshilfe. Sie spendet Trost und Hoffnung für viele Menschen, die an einem Krebsleiden erkranken“, sagte Regierungsdirektor Dominique Lagast. „Und ich freue mich sehr, dass das Bundesministerium der Finanzen diesen Einsatz mit der Herausgabe der Sonderbriefmarke ’50 Jahre Deutsche Krebshilfe‘ würdigt.“

Die Fakten zur Sonderbriefmarke ’50 Jahre Deutsche Krebshilfe‘

_Entwurf: Josie Majetic, Bremen_

_Portrait: Deutsche Krebshilfe/Konrad Rufus Müller_

_Wert: 85 Cent_

_Format PWZ: Breite: 55,00 mm; Höhe: 30,00 mm_

_Format Zehnerbogen: Breite: 130,00 mm; Höhe: 170,00 mm_

_Anordnung PWZ: 2 PWZ nebeneinander; 5 PWZ untereinander_

_Anordnung EAN-Code: jeweils auf der rechten Markenseite_

_Druckerei: Bundesdruckerei GmbH, Berlin_

_Druckverfahren: Mehrfarbenoffsetdruck_

_Ausgabetag: 5. September 2024_

Das Briefmarkenmotiv zum Herunterladen finden Sie auf der Website des Bundesfinanzministeriums:

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Pressemitteilungen/Briefmarken/2024/2024-08-30-sonderbriefmarke-deutsche-krebshilfe.html

Interviewpartner auf Anfrage.

Bonn, 3. September 2024

