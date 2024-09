Sechs Auszubildende beginnen 2024 bei der Berns Gruppe

Mit einem herzlichen Willkommen begrüßte die Berns Gruppe ihre neuen Auszubildenden. So leistet das Unternehmen einen Beitrag für die Zukunft. Erstmals wird den Azubis ein Pate zur Seite gestellt.

„Wir freuen uns über unsere neuen Teammitglieder und heißen sie herzlich Willkommen“, sagte Personalleiterin Birgit Fenger zum Start des neuen Ausbildungsjahres und begrüßte sechs junge Leute am Standort in Kleve. Eine beginnt ihre Ausbildung zur Kauffrau für Büromanagement mit dem Schwerpunkt Personal, zwei haben sich für die Lehre zum Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik entscheiden und drei werden zum Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik ausgebildet. „Das sind alles handwerkliche und kaufmännische Berufe mit Zukunft, die auch in den kommenden Jahrzehnten gefragt sein werden“, ergänzt Geschäftsführer Jan Vierboom.

Die Berns Gruppe bildet seit über 60 Jahren aus. Diese Investition in die Zukunft hat bei der Berns Gruppe Tradition, weil sie sich bewährt hat. Davon profitieren alle Beteiligten gleichermaßen: Die jungen Menschen, das Unternehmen und die Gesellschaft. Im Zuge ihrer Ausbildung sollen die sechs Berufsanfänger ein möglichst gutes Fundament für ihren weiteren beruflichen Weg mitbekommen. Sie erhalten im Unternehmen eine qualifizierte Ausbildung und eine persönliche Betreuung. In diesem Jahr erstmals unterstützt durch einen Ausbildungspaten, der sie auf diesem Weg begleiten wird. Auch die anderen Azubis im Unternehmen profitieren von dieser Neuerung.

Ausbildungspate steht jeweils einem Azubi persönlich zur Seite

„Wir hoffen, dass wir sie so noch besser unterstützen können, ihre Ausbildung mit guten Ergebnissen abzuschließen und sie mit einem großen Wissen und Erfahrung in ihr Berufsleben starten können“, so Jan Vierboom. Die Berns Gruppe ist in der Region dafür bekannt, dass sie ihre Auszubildenden im Betrieb gründlich auf den Berufsabschluss vorbereitet und der Aus- und Weiterbildung eine hohe Priorität einräumt. Für die gute Ausbildungsleistung erhielt das Unternehmen in diesem Jahr auch das Ausbildungszertifikat der Agentur für Arbeit. 1)

Ausbildungsberufe mit guten Zukunftsperspektiven bei der Berns Gruppe

Elektroniker/-in für Energie und Gebäudetechnik oder Anlagenmechaniker/-in für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik sind zwei Berufsfelder mit Zukunft. Vor allem durch die bevorstehende Energiewende in den nächsten Jahren werden sie einen weiteren Aufschwung und Nachfrage erfahren. Die Elektroniker/-innen beispielsweise sorgen dafür, dass die gesamte Gebäudetechnik oder die elektronischen Anlagen funktionieren. Sie installieren dafür teils komplexe energietechnische Anlagen und elektronische Steuer- und Regelsysteme. Diese Systeme befinden sich in Klimaanlagen, Alarmanalagen oder bei Türkontrollsystemen vor allem in großen Gebäuden. Auch dort werden sie digital miteinander vernetzt und automatisiert. Stichwort: Smart Building.

Heute schon an morgen denken: Praktikum oder Ausbildungsplatz sichern

Die Auszubildenden haben bei der Berns Gruppe sehr gute Übernahmechancen. Für das nächste Jahr sucht die Berns Gruppe wieder Auszubildende in den Berufen: Anlagenmechaniker/-in SHK, Elektroniker/-in für Energie- und Gebäudetechnik, Mechatroniker/-in für Kälte- und Klimatechnik und Technische Systemplaner/-in Fachrichtung Versorgungstechnik. „Wir freuen uns schon jetzt über Bewerbungen, natürlich gerne online“, sagt Birgit Fenger. „Und wer sich noch unschlüssig ist, kann auch einfach im Vorfeld ein Praktikum absolvieren.“

Weitere Informationen zu den Ausbildungs- und Praktikumsplätzen gibt es online www.berns-gruppe.de/karriere/#ausbildung und www.berns-gruppe.de/praktikum/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Berns Gebäudetechnik GmbH & Co. KG

Frau Alena Korn

Boschstraße 23

47533 Kleve

Deutschland

fon ..: +49 2821 97707-0

web ..: https://www.berns-gruppe.de

email : info@berns-gruppe.de

Ob Büros oder Industrieanlagen, Flughäfen, Hotelkomplexe oder Kongresszentren: Ohne Gebäudetechnik wären diese Bauwerke nur leere Hüllen. Die Berns Gruppe in Kleve am Niederrhein ist der Spezialist für moderne und innovative Gebäudetechnik: Von der Planung und Projektierung über den Anlagenbau bis hin zum Service und dem Gebäudemanagement. Seit 65 Jahren liefert die Unternehmensgruppe maßgeschneiderte Lösungen aus einer Hand. Die Berns Gruppe steht für die Funktions- und Ausfallsicherheit dieser hochkomplexen Systeme. Die Wurzeln des 1962 gegründeten Unternehmens liegen im Handwerk und bis heute sind die Projektleiter und Monteure vor Ort die Garanten für Kundenzufriedenheit. Im Dialog mit dem Kunden entwickeln die über 270 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter maßgeschneiderte und zukunftsweisende Lösungen und begleiten die gesamte Planungs-, Projekt- und Bauphase. Getreu dem Unternehmensmotto: Handwerk plus Ingenieurswissen.

Pressekontakt:

zahner bäumel communication

Herr Markus Zahner

Oberauerstraße 10a

96231 Bad Staffelstein

fon ..: 09573-340596

email : presse@agentur-zb.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Uranium Energy Corp erreicht führendes Nachhaltigkeitsranking im Uransektor Sonderbriefmarke ’50 Jahre Deutsche Krebshilfe‘