Uranium Energy Corp erreicht führendes Nachhaltigkeitsranking im Uransektor

Corpus Christi, TX, 3. September 2024 – Uranium Energy Corp (NYSE American: UEC, das „Unternehmen“ oder „UEC“) – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/uranium-energy-corp/ – freut sich bekannt zu geben, dass es ein Sustainalytics-Rating von 23,8 erhalten hat. Damit ist das Unternehmen das führende Uranbergbauunternehmen und befindet sich in den Top 5 Perzentilen der Diversified Metals and Mining Subindustry laut Morningstar Sustainalytics-Rating (Stand: 2. September 2024).

Amir Adnani, Präsident und CEO, erklärte: „Als das am schnellsten wachsende nordamerikanische Uranunternehmen sind wir stolz darauf, dass wir in der globalen Uranindustrie die führende Position für unsere Nachhaltigkeitsarbeit erreicht haben. Die erstklassige Bewertung spiegelt unsere kontinuierlichen Praktiken seit der Gründung von UEC wider, Nachhaltigkeit in unser Kerngeschäft zu integrieren. Das Ergebnis unterstreicht unser Engagement für die Schaffung langfristiger Werte für unsere Aktionäre, Stakeholder und die Inhaber indigener Rechte, indem wir Umweltschutz und Geschäftswachstum miteinander verbinden.“

Der neueste Nachhaltigkeitsbericht von UEC ist auf der Website des Unternehmens verfügbar und hebt unsere bisherigen Erfolge im Bereich der Nachhaltigkeit hervor. Dazu gehören die Messung und Reduzierung von Kohlenstoffemissionen, die Verbesserung der Artenvielfalt, die Wiederherstellung von Projektgebieten und die Unterstützung lokaler Gemeinden, in denen wir tätig sind.

Der Nachhaltigkeitsbericht des Unternehmens ist unter www.uraniumenergy.com/sustainability/ abrufbar und das Morningstar Sustainalytics Risk Rating des Unternehmens kann unter www.sustainalytics.com/esg-rating/uranium-energy-corp/1031306735 eingesehen werden.

Über Uranium Energy Corp

Uranium Energy Corp ist der am schnellsten wachsende Anbieter von Brennstoff für den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Zukunft. UEC ist das größte, diversifizierte nordamerikanische Uranunternehmen, das die nächste Generation von kostengünstigen, umweltfreundlichen In-Situ-Rückgewinnungsprojekten („ISR“) in den Vereinigten Staaten und hochgradige konventionelle Projekte in Kanada vorantreibt. Das Unternehmen verfügt über zwei produktionsbereite ISR-Hub-and-Spoke-Plattformen in Südtexas und Wyoming. Diese beiden Produktionsplattformen sind durch voll funktionsfähige zentrale Verarbeitungsanlagen verankert und werden von sieben US-amerikanischen ISR-Uranprojekten bedient, für die alle wichtigen Genehmigungen erteilt wurden. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über diversifizierte Uranbeteiligungen, darunter: (1) eines der größten physischen Uranportfolios an gelagertem U3O8 in Nordamerika; (2) eine bedeutende Kapitalbeteiligung an Uranium Royalty Corp, dem einzigen Royalty-Unternehmen in diesem Sektor; und (3) eine Pipeline von Uranprojekten in der westlichen Hemisphäre, die sich im Ressourcenstadium befinden. Der Betrieb des Unternehmens wird von Fachleuten mit jahrzehntelanger praktischer Erfahrung in den wichtigsten Bereichen der Uranexploration, -erschließung und -förderung geleitet. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Uranium Energy Corp Investor Relations

Gebührenfrei: (866) 748-1030

Fax: (361) 888-5041

E-Mail: info@uraniumenergy.com

X (früher bekannt als Twitter): @UraniumEnergy

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Informationen zur Börse:

NYSE American: UEC

WKN: AØJDRR

ISN: US916896103

Über Morningstar Sustainalytics

Morningstar Sustainalytics ist ein führendes Unternehmen für ESG-Daten, Research und Ratings, das Investoren auf der ganzen Welt bei der Entwicklung und Umsetzung verantwortungsvoller Anlagestrategien unterstützt. Seit mehr als 30 Jahren steht das Unternehmen an der Spitze der Entwicklung hochwertiger, innovativer Lösungen, die den sich wandelnden Bedürfnissen globaler Investoren gerecht werden. Heute arbeitet Morningstar Sustainalytics mit Hunderten von weltweit führenden Vermögensverwaltern und Pensionsfonds zusammen, die ESG-Informationen und -Bewertungen in ihre Anlageprozesse einbeziehen. Darüber hinaus arbeitet Morningstar Sustainalytics mit Hunderten von Unternehmen und ihren Finanzintermediären zusammen, um sie dabei zu unterstützen, wesentliche Nachhaltigkeitsfaktoren in ihren Strategien, Praktiken und Kapitalprojekten zu berücksichtigen. Morningstar Sustainalytics verfügt über Analysten auf der ganzen Welt, die über vielfältiges multidisziplinäres Fachwissen in mehr als 40 Branchengruppen verfügen. Weitere Informationen finden Sie unter www.sustainalytics.com.

Diese Pressemitteilung enthält Informationen, die von Sustainalytics (www.sustainalytics.com) entwickelt wurden. Diese Informationen und Daten sind Eigentum von Sustainalytics und/oder seinen Drittanbietern und werden nur zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt. Sie stellen weder eine Befürwortung eines Produkts oder Projekts noch eine Anlageberatung dar und es wird nicht garantiert, dass sie vollständig, zeitnah, korrekt oder für einen bestimmten Zweck geeignet sind. Ihre Verwendung unterliegt den unter www.sustainalytics.com/legal-disclaimers verfügbaren Bedingungen.

Safe-Harbor-Erklärung

Mit Ausnahme der hierin enthaltenen Aussagen über historische Fakten stellen die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der geltenden US-amerikanischen und kanadischen Wertpapiergesetze dar. Diese Aussagen beziehen sich auf Analysen und andere Informationen, die auf Prognosen zukünftiger Ergebnisse, Schätzungen von noch nicht bestimmbaren Beträgen und Annahmen der Geschäftsleitung beruhen. Alle anderen Aussagen, die Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Projektionen, Ziele, Annahmen oder zukünftige Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder Diskussionen darüber beinhalten (häufig, aber nicht immer, unter Verwendung von Worten oder Phrasen wie „erwartet“ oder „erwartet nicht“, „wird erwartet“, „erwartet“ oder „nicht erwartet“, „plant“, „schätzt“ oder „beabsichtigt“, oder die Angabe, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse „ergriffen werden können“, „könnten“, „würden“, „könnten“ oder „werden“) sind keine Aussagen über historische Fakten und sollten als „zukunftsgerichtete Aussagen“ betrachtet werden. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Risiken und anderen Faktoren zählen unter anderem die tatsächlichen Ergebnisse von Explorationsaktivitäten, Abweichungen bei den zugrundeliegenden Annahmen im Zusammenhang mit der Schätzung oder Realisierung von Mineralressourcen, die Verfügbarkeit von Kapital zur Finanzierung von Programmen und die daraus resultierende Verwässerung, die durch die Beschaffung von Kapital durch den Verkauf von Aktien verursacht wird, Unfälle, Arbeitskonflikte und andere Risiken der Bergbauindustrie, einschließlich, aber nicht beschränkt auf jene, die mit der Umwelt, Verzögerungen bei der Erlangung von behördlichen Genehmigungen, Erlaubnissen oder Finanzierungen oder beim Abschluss von Erschließungs- oder Bauaktivitäten, Rechtsstreitigkeiten oder Anspruchseinschränkungen beim Versicherungsschutz verbunden sind. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben wurden, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Viele dieser Faktoren liegen außerhalb der Möglichkeiten des Unternehmens, sie zu kontrollieren oder vorherzusagen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen, die in dieser Pressemitteilung und in allen Dokumenten, auf die in dieser Pressemitteilung verwiesen wird, enthalten sind. Wichtige Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich abweichen, und die sich auf das Unternehmen und die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen auswirken können, sind in den Unterlagen des Unternehmens zu finden, die bei der Securities and Exchange Commission eingereicht wurden. Für zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beansprucht das Unternehmen den Schutz des Safe Harbor für zukunftsgerichtete Aussagen, der im Private Securities Litigation Reform Act von 1995 enthalten ist. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu ergänzen, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Uranium Energy Corp.

Jochen Staiger

Ste. 800N, North Shoreline 500

78401 Corpus Christi, TX

USA

email : info@resource-capital.ch

