Man konnte Blub als Künstler buchen für bayrisch-japanischen Event

Autohaus Eder öffnete seine Türen für die Einführung von Toyota: zur Unterstützung konnte man Seifenblasen Künstler und Origami Künstlerin für den Event buchen. Ein Tag voller Kreativität und Spaß.

Blub zaubert Magie mit Seifenblasen: Ein Erlebnis für Groß und Klein

Rosenheim. Am Wochenende verwandelte sich das Autohaus Eder in eine Bühne für kreative Künste. Beim Tag der offenen Tür strömten zahlreiche Besucher herbei, um ein besonderes Erlebnis zu genießen. Neben jeder Menge Spiel und Spaß, einer bunten kulinarischen Mischung aus Weißwurst und Sushi hatte das Autohaus auch noch mit sehr originellen Showacts aufwarten können. Seifenblasenkünstler Blub verzauberte die Gäste mit seinen fliegenden Seifenblasen, die in allen Formen und Farben durch die Luft schwebten. Bei strahlendem Sonnenschein schillerten die Seifenblasen miteinander um die Wette. Er formte Riesen-Seifenblasen oder ließ die Kids durch einen Seifenblasen-Regen aus hunderten kleinen Kugeln rennen. Sein Auftritt war eines der Highlights an diesem Tag, das Groß und Klein gleichermaßen begeisterte. Die schillernden Seifenblasen flogen über das gesamte Areal des Autohauses und es war ein Genuss dem zuzuschauen. Eindrucksvolle Bilder anderer Events und Sommerfeste mit Blub können Sie unter https://www.blubshow.de/kuenstler-buchen einsehen. Während die Erwachsenen dem Spektakel genussvoll zusahen, waren es besonders die Kinder, die ihren Spaß mit dem Künstler, der extra anlässlich dieses Events gebucht wurde, hatten. Denn Sie jagten den vielen großen und kleinen Seifenblasen unermüdlich hinterher.

Sabrina bringt Farbe und Form in die Veranstaltung

Doch damit nicht genug: Auch die Origami-Künstlerin Sabrina sorgte auf dem Sommerfest für faszinierte Blicke. Mit ihrem großen Papierkleid, das sie selbst gefaltet hatte, zog sie alle Blicke auf sich. Mitten unter den Gästen faltete sie auf Wunsch kleine Kunstwerke aus Papier. Ihre Präsenz und ihre Kunstfertigkeit machten sie zum Mittelpunkt des Geschehens. Wer eine Künstlerin buchen möchte, die auf jeder Firmenfeier oder einem Kundenevent für Staunen sorgt, sollte Sabrina in Erwägung ziehen. Das auffällige Outfit wurde von den Anwesenden bestaunt und praktischerweise diente das Kleid sogar als Tisch für die Faltarbeiten. Das Kleid können Interessierte auf https://www.blubshow.de/kuenstler-fuer-veranstaltungen anschauen. So konnte die Papierkünstlerin ihre Schöpfungen gezielt an die Zuschauer verteilen und deren Wünsche erfüllen. So bewegte sich die Unterhaltungskünstlerin mitten unter den Gästen und bot ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm. Für diesen Walkact gab es hier beim Sommerfest des Autohauses viel Lob. Zur Einführung der neuen Marke Toyota im Autohaus wurde eine Mischung aus bayrischer Tradition und japanischem Lifestyle angeboten. Man hätte keinen besseren Künstler für diesen Anlass buchen können, als Sabrina mit ihrer eigenen Interpretation der traditionellen japanischen Papierfaltkunst.

Kunstvolle Akzente: Wie die gebuchten Künstler den Event lebendig werden ließen

Der Tag der offenen Tür im Autohaus Eder bot den Besuchern nicht nur die Möglichkeit, das aktuelle Fahrzeugangebot zu erkunden, sondern auch solch einzigartige Höhepunkte zu erleben. Sowohl Seifenblasenkünstler Blub als auch Origami-Künstlerin Sabrina waren für diesen Anlass vom Unternehmen engagiert worden und trugen entscheidend zur besonderen Atmosphäre bei. Das Autohaus Eder hat eindrucksvoll bewiesen, wie man mit der richtigen Künstlerwahl ein Event unvergesslich machen kann.

Künstler buchen für Ihr Event

Sabrina und Blub sind zwei außergewöhnliche Künstler, die mit ihren kreativen Talenten Events in unvergessliche Erlebnisse verwandeln. Als professionelle Show Künstler stehen die beiden ihnen mit viel Erfahrung zur Seite, wenn Sie den passenden Showact für Ihren Event buchen möchten. Blub begeistert mit seiner einzigartigen Seifenblasenkunst, bei der schillernde Blasen in beeindruckenden Formen und Größen durch die Luft schweben. Seine Auftritte sorgen für staunende Gesichter bei Gästen jeden Alters.

Sabrina beeindruckt mit ihrer vielseitigen Kunstfertigkeit, die von Origami bis hin zu Sandmalerei reicht. Ob filigrane Papierkunstwerke oder faszinierende Bilder, die sie mit Sand auf einer beleuchteten Fläche erschafft – ihre Kreativität kennt keine Grenzen.

Beide Künstler bieten einzigartige Performances, die sich perfekt für Firmenfeiern, Kundenevents oder andere besondere Anlässe eignen. Wenn Sie Künstler buchen möchten, die Ihr Event auf ein neues Level heben, sind Sabrina und Blub die perfekte Wahl.

