Klimaziele im Fokus: stromee bietet nachhaltige Energielösungen für KMU

stromee bietet KMU 100% erneuerbare Energie, klimaneutrales Gas und Energieeffizienzberatung.

Der nachhaltige Energieanbieter stromee stärkt kleine und mittlere Unternehmen (KMU) auf ihrem Weg zu einer klimaneutralen Zukunft und trägt aktiv zur Erreichung der internationalen Klimaziele bei. Durch die Bereitstellung von 100 Prozent erneuerbarer Energie, klimaneutralem Gas und umfassenden Energieeffizienzlösungen unterstützt stromee die Sustainable Development Goals (SDGs) der Vereinten Nationen und setzt neue Maßstäbe in der ökologischen Unternehmensführung.

„Unsere Dienstleistungen sind direkt mit den globalen Bemühungen zur Erreichung der Klimaziele verknüpft,“ erklärt Mario Weißensteiner, Geschäftsführer von stromee. „Indem wir Unternehmen mit grünem Gewerbestrom und klimaneutralem Gas versorgen, leisten wir einen Beitrag zu den SDGs, insbesondere zu den Zielen bezahlbare und saubere Energie, dem Klimaschutz und nachhaltiger Produktion.“

Der speziell für KMU entwickelte Gewerbestromtarif von stromee bietet 100 Prozent erneuerbare Energie aus Wind-, Solar- und Biomassekraft. Unternehmen mit einem Jahresverbrauch bis zu 100.000 kWh können von dieser nachhaltigen Energiequelle profitieren und ihre ökologischen sowie wirtschaftlichen Ziele erreichen. Zusätzlich bietet stromee klimaneutrales Gas durch CO2-Kompensation an, was die ganzheitliche ökologische Ausrichtung der Unternehmen weiter unterstützt.

stromee unterstützt Unternehmen gezielt dabei, ihre Energieeffizienz zu steigern. Durch maßgeschneiderte Beratung und innovative Lösungen können Unternehmen ihren Energieverbrauch senken, was nicht nur zu Kosteneinsparungen, sondern auch zu einer signifikanten Verbesserung ihrer CO2-Bilanz führt. Angesichts der dynamischen Preisentwicklungen in den letzten Jahren haben viele Gewerbeverträge zudem hohe Tarifkosten. stromee bietet deshalb einen kostenlosen Analyseservice an, um zu prüfen, ob Optimierungspotenzial im Tarif besteht. Unternehmen werden bei der Auswahl und Gestaltung ihres Tarifs umfassend beraten und unterstützt. „Unsere Energieeffizienzmaßnahmen und unser persönlicher Beratungsservice tragen dazu bei, dass Unternehmen ihre Betriebsabläufe nachhaltiger gestalten, ihre Umweltbelastung verringern und Kosten sparen,“ unterstreicht Weißensteiner.

Die Anmeldung für den Gewerbestromtarif ist unkompliziert. Unternehmen müssen lediglich ihren aktuellen Verbrauch und einige Grundinformationen angeben. stromee übernimmt die gesamte Umstellung, um eine schnelle und reibungslose Versorgung mit grüner Energie zu gewährleisten.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

stromee

Frau Harriet Bouvain

Viktoria-Luise-Platz 7

10777 Berlin

Deutschland

fon ..: 030 – 20006042

web ..: https://stromee.de

email : hello@stromee.de

stromee ist ein digitaler Energieanbieter der homee GmbH. Seit 2022 bietet das Energie-Startup Ökostrom über einen digitalen Marktplatz und Ökogas auf www.stromee.de an. Aktuell versorgt stromee deutschlandweit über 100.000 Konsumenten in Deutschland. Die homee GmbH ist ein Joint Venture, welches zu 1/3 der Energie Steiermark Kunden GmbH, zu 1/3 der Novaco Invest GmbH und zu 1/3 der Codeatelier GmbH gehört. Weitere Informationen: www.stromee.de

Pressekontakt:

macheete

Frau Mareen Eichinger

Alt-Moabit 53

10555 Berlin

fon ..: 03048818725

email : presse@macheete.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Neuer Anleger für den Inselexpress in Norddeich Reederei Norden-Frisia und Staatsbad Norderney vertiefen Kooperation