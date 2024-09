Neuer Anleger für den Inselexpress in Norddeich

An der Fährbrücke 1 auf der Westseite des Norddeicher Hafens hat die AG Reederei

Norden-Frisia nun (03.09.2024) einen neuen Anleger für den Inselexpress in Betrieb

genommen.

Bislang ist der Inselexpress regelmäßig neben der Fährbrücke 2

abgefahren. Der Umzug ist notwendig geworden, weil vom Standort des bisherigen

Anlegers für den Inselexpress demnächst der neue Elektrokatamaran der AG

Reederei Norden-Frisia operieren wird.

„Wie bei der Frisia üblich, haben wir das Projekt so nachhaltig wie möglich geplant

und umgesetzt“, sagt Sandy Bayliss, Leiter der Betriebswerkstatt der Reederei, die

den Großteil der Arbeiten durchgeführt hat. Der bestehende Anleger sei abgebaut

und an seinem neuen Standort wieder aufgebaut worden. „Auch die Dalben, die

hierfür gerammt werden mussten, sind vollständig wiederverwertet worden“, so

Bayliss. Der aktuelle Umzug der Anlegekonstruktion ist nicht der erste. Schon 2002

wurde sie für den Cat No. 1 in Hooksiel installiert und im Jahr 2009 für den Bedarf

der Frisia Offshore umgerüstet und in Norddeich aufgebaut.

„Wir freuen uns, dass der Inselexpress nach einigen Zwischenlösungen nun wieder

einen festen Standort hat“, sagt Rainer Sürken, Produktverantwortlicher für den

Inselexpress. Während der Bauphase am neuen Anleger legte der Inselexpress

zeitweise am Molenkopf und im Fischereihafen ab. „Die neue, dauerhafte Lösung

erleichtert die Orientierung für unsere Gäste doch sehr“, so Sürken. Durch den

Umzug wird der gesamte Juist-Personenverkehr von Fährbrücke 1 abgewickelt.

Somit steht nun auch den Inselexpress-Gästen das großzügige Terminal als

Wartebereich zur Verfügung.

Neben der Reederei eigenen Betriebswerkstatt waren am Gesamtprojekt auch die

Firmen Neumann für den Wasserbau und SEE-Ingenieure für die Planungen

beteiligt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

AG Reederei Norden-Frisia

Frau Anke Wolff

Mole Norddeich 1

26506 Norden

Deutschland

fon ..: 04931 987-1134

web ..: http://www.reederei-frisia.de

email : a.wolff@reederei-frisia.de

Die heutige AG Reederei Norden-Frisia wurde im späten 19. Jahrhundert unter dem

Namen „Frisia“ als reines Schifffahrtsunternehmen gegründet. Seitdem hat sie sich

zu einer Unternehmensgruppe mit einem breiten Spektrum an Dienstleistungen rund

um die Inselversorgung entwickelt.

Insgesamt beschäftigt die Unternehmensgruppe heute rund 280 Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter. Etwa 180 davon entfallen auf die eigentliche AG Reederei Norden-Frisia

als Kernunternehmen. Die Aufgabe der „Frisia“ ist nach wie vor die eines klassischen

Inselversorgers: Mit zwölf Fähr-, Fahrgast und Frachtschiffen bedient sie im

Schwerpunkt ab Norddeich im ganzjährigen Liniendienst die Inseln Norderney und

Juist.

Pressekontakt:

AG Reederei Norden-Frisia

Anke Wolff

Mole Norddeich 1

26506 Norden

fon ..: 04931 987-1134

web ..: http://wwwa.reederei-frisia.de

email : a.wolff@reederei-frisia.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Erfolgreicher Start von „El Gusto“ in Berlin – weitere Standorte in Berlin und Hessen Klimaziele im Fokus: stromee bietet nachhaltige Energielösungen für KMU