Buchungssystem FRISONAUT mit einfacherer Bedienung und neuen Funktionen

Die AG Reederei Norden-Frisia startet ab sofort eine neue Version ihres online-

Buchungstools FRISONAUT für den Fähr- und Flugbetrieb. Beim Inselexpress geht ein neues Preismodell in die Testphase.

Die Benutzeroberfläche des neuen FRISONAUT ist noch leichter und intuitiver zu bedienen, die Buchungsabläufe sind schneller und die korrekte Anzeige auf mobilen Endgeräten wie Smartphones und Tablets ist noch zuverlässiger. Zudem gibt es die Möglichkeit zur kombinierten Buchung von Fähr- und Flugtickets in einem Schritt. „Das alles macht den FRISONAUT noch komfortabler und spart Zeit für unsere Kunden“, sagt Frisia-Projektleiter Michael Heckelmann.

Der FRISONAUT kann aber noch mehr und bekommt neue, intelligente Funktionen. So wird es personalisierte Empfehlungen geben, die dem Nutzer auf Basis seiner früheren Buchungen und Präferenzen Vorschläge machen. „Das sorgt für ein maßgeschneidertes Reiseerlebnis“, so Heckelmann.

Beim Inselexpress kommt zudem ein neues Preismodell zum Einsatz. Das System berücksichtigt die Auslastung des Inselexpress und bietet reduzierte Preise zu weniger frequentierten Zeiten an. „Ziel ist es, Buchungsspitzen zu minimieren und Kunden, die entsprechend flexibel sind, beim Fahrpreis entgegenzukommen“, sagt Reederei-Vorstand Carl-Ulfert Stegmann. Das neue Preismodell geht zunächst nur für den Inselexpress in den Probebetrieb. „Wenn alles wie erwartet stabil läuft, kann

es auch für die übrigen Verbindungen zur Verfügung gestellt werden“, so Stegmann.

AG Reederei Norden-Frisia

Frau Anke Wolff

Mole Norddeich 1

26506 Norden

Deutschland

fon ..: 04931 987-1134

web ..: http://www.reederei-frisia.de

email : a.wolff@reederei-frisia.de

Die heutige AG Reederei Norden-Frisia wurde im späten 19. Jahrhundert unter dem

Namen „Frisia“ als reines Schifffahrtsunternehmen gegründet. Seitdem hat sie sich

zu einer Unternehmensgruppe mit einem breiten Spektrum an Dienstleistungen rund

um die Inselversorgung entwickelt.

Insgesamt beschäftigt die Unternehmensgruppe heute rund 280 Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter. Etwa 180 davon entfallen auf die eigentliche AG Reederei Norden-Frisia

als Kernunternehmen. Die Aufgabe der „Frisia“ ist nach wie vor die eines klassischen

Inselversorgers: Mit zwölf Fähr-, Fahrgast und Frachtschiffen bedient sie im

Schwerpunkt ab Norddeich im ganzjährigen Liniendienst die Inseln Norderney und

Juist.



AG Reederei Norden-Frisia

Anke Wolff

Mole Norddeich 1

26506 Norden

fon ..: 04931 987-1134

web ..: http://www.reederei-frisia.de

email : a.wolff@reederei-frisia.de

