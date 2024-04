Neuer Hangar für Rettungsflüge in Norddeich eröffnet

Northern Helicopter (NHC) und die FLN Inselflieger der AG Reederei Norden-Frisia kooperieren im Bereich Inselversorgung und Rettungsflüge.

MdB Johann Saathoff, Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesinnenministerium, Dr. Krystian Pracz, Gesellschafter der Northern Helicopter GmbH und Vorstand der DRF Luftrettung sowie Carl-Ulfert Stegmann, Vorstand der AG Reederei Norden-Frisia, haben heute (15.04.2024) den Neubau eines Helicopter-Hangars am Flugplatz Norddeich offiziell eingeweiht.

NHC Northern Helicopter, eine Tochtergesellschaft der DRF Luftrettung, wird vom neuen Hangar aus den Ambulanzflugbetrieb für die Ostfriesischen Inseln und das Festland betreiben. Zukünftig kann die Luftrettung für den weiteren Ausbau der Offshore-Windenergie in der nordwestlichen Deutschen Bucht von der Station Norden-Norddeich sichergestellt werden. Auch individuelle Flugaufträge sind

möglich. In Norddeich stationierte Piloten und Notfallsanitäter bilden die Crews der Einsatzhubschrauber.

Die FLN Inselflieger ist Eigentümerin des Flugplatzgeländes und Bauherrin des Hangars, der langfristig an NHC Northern Helicopter vermietet wird. Bereits zuvor operierte das Offshore-Luftrettungsunternehmen vom Flugplatz Norddeich aus, allerdings mit einer temporären Container-Raumlösung.

„Der Luftrettungs-Standort in Norddeich wird zukünftig Teil einer geschlossenen Sicherheitskette entlang der deutschen Nord- und Ostseeküste für die Offshore-Windindustrie“, sagt Staatssekretär Johann Saathoff. „So wird sichergestellt, dass Menschen in Notfallsituationen auch unter schwierigen Offshore-Bedingungen und auf den Inseln bestmöglich versorgt werden“, so Saathoff.

„Wir freuen uns, dass wir das Projekt gemeinsam zeitgerecht fertigstellen konnten und ab sofort unsere Einsätze von der neuen Basis aus fliegen werden“, sagt Dr.Krystian Pracz, Gesellschafter von NHC Northern Helicopter und Vorstand der DRF Luftrettung. Ziel sei es, auch weiterhin an 365 Tagen im Jahr die Hubschrauber von NHC Northern Helicopter für Ambulanz-Einsätze ab Norddeich bereitzuhalten.

„Nach dem Baubeginn im März 2023 können wir den neuen Hangar heute betriebsbereit übergeben und NHC Northern Helicopter damit weiterhin bei der Versorgung der Inseln und der Windparks unterstützen“, sagt Carl-Ulfert Stegmann, Vorstand der AG Reederei Norden-Frisia, zu der die FLN gehört. Das Leistungsangebot von NHC Northern Helicopter passe hervorragend zum eigenen

Auftrag der Norden-Frisia und der FLN Inselflieger als Inselversorger.

