SALE-CC: Neuer Onlineshop für Designer- und Markenmode eröffnet

Unter dem Motto nachhaltig shoppen bietet sale-cc.de

Restbestände und Überhänge an Designer- und Markenmode zu stark reduzierten Preisen an.

Heilbronn, 04.03.2023. Seit Dezember 2022 bietet SALE-

CC eine breite Auswahl an Designer-

und Markenmode.

Der neue Onlineshop stellt unter dem Motto – Shoppen

aber nachhaltig und trotzdem stylisch – Überhänge

und Restbestände namhafter Designer zu

stark reduzierten Preisen zur Verfügung, die auch für

den kleinen Geldbeutel erschwinglich sind.

Zweimal wöchentlich erscheinen Neue Artikel und

geliefert wird, solange der Vorrat reicht.

Auch beim Versand setzt SALE-cc auf Nachhaltigkeit und berechnet nur die tatsächlich anfallenden Versandkosten ohne zusätzliche Verpackungskosten für versicherten Versand mit DHL.

SALE-CC bietet ein modernes Shopping-Erlebnis. Auf sale-cc.de finden Kunden eine große Auswahl an Designer- und Markenmode von bekannten Marken in 1 – A- Qualität. Angeboten werden Überhänge und Restbestände sowie nachhaltige Produkte in versiegeltem Zustand und original verpackt. Diese werden zu stark reduzierten Preisen angeboten.

Der Shop bietet darüber hinaus alle gängigen Zahlungsmethoden an wie Rechnungskauf und Überweisung, PayPal, Kreditkartenzahlung und Digitale Geldbörsen wie Apple Pay oder Google Pay.

Der Onlineshop wurde mit modernster Technik entwickelt. Die Lieferzeiten sind kurz und die Kunden können sich über ein zuverlässiges Shopping- und Retourenmanagement freuen.

Seit Februar 2023 ist sale-cc.de auch in englischer Sprache verfügbar.

SALE-CC bietet Mode zu günstigen Preisen und ein modernes Shopping-Erlebnis.

Weitere Informationen gibt es unter www.sale-cc.de oder per E-Mail an info@sale-cc.de.

https://sale-cc.de

https://sale-cc.de/en



Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

cc-sale

Frau Brigitte Keil

Goerdelerstr. 112

74080 Heilbronn

Deutschland

fon ..: 071317471433

web ..: https://sale-cc.de

email : info@sale-cc.de

Pressekontakt:

cc-sale

Frau Brigitte Keil

Goerdelerstr. 112

74080 Heilbronn

fon ..: 071317471433

web ..: https://sale-cc.de

email : info@sale-cc.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Luftfracht Transporte nach Georgien: Herausforderungen und Chancen für Unternehmen